Sin publicaciones y sin imagen de perfil. Esta es la última hazaña de The Weeknd, que acaba de sumarse a la nueva tendencia de los artistas en sus redes sociales cuando van a lanzar un proyecto -en este caso discográfico-. Ya lo hizo Rauw Alejandro antes de publicar "Todo de ti" o Lola Indigo con su álbum La Niña. Ahora, es Abel quien ha decidido hacer borrón y cuenta nueva para avisar a sus seguidores de la nueva música que está por venir a través de unos misteriosos mensajes.

"Di tu último adiós", publicaba en su perfil de Twitter. Y acto seguido, el intérprete de "Blinding Lights" hacía desaparecer todas las imágenes de su feed de Instagram, incluida la de su perfil. Una foto en negro es la protagonista absoluta de una acción que no ha pasado desapercibida para los millones de fans del artista. Y en cuestión de horas, el intérprete saciaba la sed de novedades publicando el primer post: "¡Como si estuviera listo para el amanecer!", se leía al lado de la comentada imagen. Un claro mensaje que evidencia un nuevo punto de partida en su trayectoria profesional que terminó aclarando en sus stories: "La era After Hours ha acabado. Y el amanecer está llegando".

Una imagen vale más que mil palabras, de eso no hay duda. Pero si además la acompañas de un pequeño vídeo donde se puede apreciar por dónde podrían ir los tiros, la cosa cambia de forma radical. Fiel a la estrategia de marketing que estaba siguiendo, Abel continuó alimentando el hype de todos los usuarios tras publicar un adelanto de lo que podría ser su próximo tema. Sino, ¿por qué estaría dedicándole tanto esfuerzo a hacerse notar en sus redes sociales? Está claro que se avecina un cambio radical en cuanto a su sonido se refiere, pero ya son muchos los que siguen apostando por unos ritmos fieles a la esencia que ha conseguido conquistar a ambos hemisferios desde el lanzamiento de su último álbum.

Aún tendremos que esperar unos días para descubrir qué se trae entre manos uno de los intérpretes más importantes de la escena. Por el momento, solo nos queda estar pendientes de sus redes sociales porque, visto lo visto, será la forma con la que Abel comunique a medio mundo cuál será su próximo proyecto discográfico y lo más importante: cuándo podremos escucharlo.

Su sonado boicot a los Premios Grammy

Si a finales de 2020 te contábamos el escándalo que se había montado tras las nominaciones de los Premios Grammy 2021, The Weeknd no cesó en su empeño de mostrar el visible descontento que poseía respecto a la organización de los galardones. Según confesó en The New York Times, el artista confirmaba que no formaría parte del evento al constatar que su último trabajo -a pesar de los datos desorbitados que generó y sigue generando- no estaba nominado en ninguna de las categorías de la edición: "Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy", confesaba el canadiense al citado medio.

Sin embargo, la Academia acaba de hacer público que de cara a próximos eventos, se deshará de los "comités secretos" de gente anónima que durante años decidieron quiénes serían los nominados de las principales categorías. "Los Comités de Revisión de las Nominaciones ahora serán determinados por una mayoría de los miembros votantes de la Academia de Grabación", confirmaban desde la organización de los Grammy.

Tras comprobar que los Grammy pasarían a organizarse de otra manera, fueron multitud los usuarios que rápidamente buscaron la reacción de Abel Tesfaye, verdadero nombre de The Weeknd. En un comunicado a The Times, el intérprete de "Save Your Tears" aplaudió la medida, pero no cantó victoria: "Aunque no presentaré mi música, la reciente admisión de corrupción de los Grammy será un movimiento positivo para el futuro de este premio y le dará a la comunidad de artistas el respeto que se merecen con un proceso de votación transparente", indicaba.

En declaraciones a Variety, el artista afirmó que "no es prudente alzar la bandera de victoria", aunque es un "comienzo importante": "Creo que tanto la industria como el público necesita ver el sistema transparente para que realmente podamos celebrar la victoria, pero sigo sin interés en ser parte de los Grammy. No los enviaré -sus temas- en un futuro", concluía convencido.