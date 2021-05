La gala de los Billboard Music Awards que ha tenido lugar en Los Ángeles, California, está dando mucho que hablar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque The Weeknd se ha llevado el premio a Mejor Artista y no ha querido dejar pasar la oportunidad para recordar su polémica con los Grammy. El artista, que no estuvo nominado en los Grammy, lo ha dejado claro en su discurso: "No hago esto por un Grammy". Y no solo eso, sino que The Weeknd ha sido el artista que más galardones ha conseguido este año. Ni más, ni menos que diez de las 16 categorías en las que estaba nominado. De forma que Abel es el artista más premiado de los Billboard Music Awards 2021.

Recordemos que estos premios son el mayor reconocimiento a la música mainstream en Estados Unidos, después de los Grammy. Nick Jonas fue el presentador de una noche cargada de sorpresas. Además de The Weeknd, que con su impresionante actuación de "Save your tears" se convirtió en el protagonista absoluto de la gala, los BBMAs 2021 han sido unos premios muy especiales debido, a que en cierto modo, supone un paso adelante en la vuelta a la normalidad de los espectáculos tras la pandemia.

Uno de los grandes ganadores ha sido el rapero Pop Smoke, que se llevó cinco galardones de manera póstuma. El artista ha ganado los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Artista de Rap, Mejor Artista de Rap Masculino, así como Mejor Álbum de Billboard 200 y Mejor Álbum de Rap por Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia ha sido el instante en que su madre, Audrey Jackson, se ha subido al escenario para recoger el galardón a Mejor Álbum de Billboard 200 en nombre de su hijo.

“Pop Smoke ha ganado 4 premios en los Billboard Music Awards:



-Top New Artist

-Top Rap Artist

-Top Rap Male Artist

-Top Rap Album



Tiene un total de 10 nominaciones.



Sin duda es algo que le hubiera gustado presenciar en persona, descanse en paz. ���� pic.twitter.com/a05J7bF7KZ“ — LIT Culture (@LITCultureMAG) May 23, 2021

Durante su discurso dijo: "Gracias a los fans por honrar la vida y el espíritu de mi hijo, tanto que sigue manifestándose como si todavía estuviera aquí en carne y hueso... Él creó música para el niño que tiene que dormir con cuatro personas en una habitación, el niño que tiene que averiguar cómo llegar a la escuela todos los días para poder graduarse y enorgullecer a su madre. Lo hizo para que los niños de 14 años no tengan que matar para demostrar que son alguien." Palabras en recuerdo de su hijo, que se llevaron la ovación de todos los presentes.

Hablando de hijos, P!nk protagonizó uno de esos momentos para la posteridad al subirse al escenario con su pequeña Willow. La artista se marcó una actuación llena de acrobacias, dejando al público con la boca abierta. Su hija Willow, de 9 años, dio una exhibición acrobática que demuestra que el arte corre por sus venas.Luego P!nk no se fue con las manos vacías. La artista recibió el premio 'Icon' por su gran trayectoria musical.

Otra de las actuaciones de las que más se está hablando, es el espectacular cierre que le dieron los Jonas Brothers al evento, que además contó con una colaboración especial de Marshmello. Por otra parte, Twenty One Pilots arrasó sobre el escenario de los BBMAs con su interpretación de "Shy Away", mientras que Bad Bunny y Karol G se encargaron de hacer bailar al público presente.

Mención aparte merece la actuación de los BTS que presentaron por primera vez su nuevo single, "Butter", en directo. El público enloqueció al verlos. Por otro lado, Drake se llevó el premio especial ‘Artist of the Decade’ en reconocimento a todo lo que ha conseguido dentro de la industria durante los últimos diez años. El rapero se subió al escenario a recoger el galardón acompañado de su pequeño hijo, Adonis Graham, del que no hemos sabido nada durante varios años.