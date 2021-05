Si a finales de 2020 te contábamos el escándalo que se había montado tras las nominaciones de los Premios Grammy 2021, The Weeknd no cesó en su empeño de mostrar el visible descontento que poseía respecto a la organización de los galardones. Según confesó en The New York Times, el artista confirmaba que no formaría parte del evento al constatar que su último trabajo -a pesar de los datos desorbitados que generó y sigue generando- no estaba nominado en ninguna de las categorías de la edición: "Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy", confesaba el canadiense al citado medio.

Sin embargo, la Academia acaba de hacer público que de cara a próximos eventos, se deshará de los "comités secretos" de gente anónima que durante años decidieron quiénes serían los nominados de las principales categorías. "Los Comités de Revisión de las Nominaciones ahora serán determinados por una mayoría de los miembros votantes de la Academia de Grabación", confirmaban desde la organización de los Grammy.

"Es un movimiento positivo para el futuro de los premios" Tras comprobar que los Grammy pasarían a organizarse de otra manera, fueron multitud los usuarios que rápidamente buscaron la reacción de Abel Tesfaye, verdadero nombre de The Weeknd. En un comunicado a The Times, el intérprete de "Blinding Lights" aplaudió la medida, pero no cantó victoria: "Aunque no presentaré mi música, la reciente admisión de corrupción de los Grammy será un movimiento positivo para el futuro de este premio y le dará a la comunidad de artistas el respeto que se merecen con un proceso de votación transparente", indicaba. En declaraciones a Variety, el artista afirmó que "no es prudente alzar la bandera de victoria", aunque es un "comienzo importante": "Creo que tanto la industria como el público necesita ver el sistema transparente para que realmente podamos celebrar la victoria, pero sigo sin interés en ser parte de los Grammy. No los enviaré -sus temas- en un futuro", concluía convencido.