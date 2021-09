The Weeknd, demandado por plagio en "Call Out My Name"

The Weeknd lo ha vuelto a hacer. A pesar de que su nuevo álbum está trayendo consigo gran expectación, el intérprete de "Take My Breath" ha copado la conversación social tras haber sido denunciado por plagio tras lanzar en 2018 "Call Out My Name". Según recoge la revista musical Pitchfork, el dúo Epikker (integrados por Suniel Fox y Henry Strange) acusa al canadiense de haberse apropiado de un tema que habrían enviado a uno de sus colaboradores.

La canción original y motivo de la disputa entre ambas versiones de la historia, es "Vibeking", por la que supuestamente el dúo nunca llegó a recibir ningún tipo de crédito. "Ambas obras están en clave menor. Ambas obras utilizan una métrica de 6/8, que no es muy común en la música popular. Ambas obras se tocan a un tempo similar. Y ambas obras utilizan características de la electrónica, el ambience, el pop, el hiphop, el rock y el R&B para lograr un sonido atmosférico y melancólico particular", indicaban los demandantes.