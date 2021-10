Cada vez que lanza un tema revoluciona a medio mundo, pero no se queda atrás cuando concede entrevistas y desvela un poco más cómo es su "yo" interior. Hablamos de Bad Bunny, un artista que sigue engrandeciendo su figura a través de su carrera como actor, músico e incluso deportista. En la portada de Allure, el intérprete confesó multitud de rutinas que marcaron su día a día cuando no era más que un niño, o lo mucho que se le ha venido criticando por su particular vestuario a la hora de subirse a un escenario.

"Mi look no formaba parte de ningún plan específico", comenzaba explicando. "Cuando comencé a hacer mi música, mi estilo vino como parte del proceso de liberar mi mente y mi espíritu liberador. Lo tenía desde que era joven, solo tenía que liberarlo". De hecho, el intérprete no dudó en confirmar que su gusto por la moda viene de lejos: "Ir al centro comercial era como una ocasión especial. Ir de compras con mi madre era una de mis cosas favoritas porque me perdía en el departamento de mujeres, viendo las combinaciones, los colores, los cortes, los diseños... Y luego cuando llegaba mi turno era realmente aburrido. Para las mujeres hay infinitos tipos de colores, formas, diseños...".

"Llegué aquí en el momento adecuado" Como viene siendo habitual, el Conejo Malo sigue llevando por bandera Puerto Rico, su país de origen. Por ello defiende que para "entender la cultura de Puerto Rico, tienes que venir aquí y experimentarla": "No mucha gente conoce la isla, y la verdad es que ahora mismo está en un pico cultural con muchos jóvenes haciendo arte". No supera la treintena, pero es evidente que el impacto en la industria que posee Bad Bunny ha adquirido un nivel mundial difícil de alcanzar o superar por cualquier compañero de profesión que pretenda obtener las mismas cifras que el intérprete de "La noche de anoche": "Es difícil de comprender, porque las personas antes que yo han hecho también lo que yo hago, rompiendo las reglas y superando los límites. Pero tal vez llegué aquí en el momento adecuado, con la fuerza adecuada y todo en orden".