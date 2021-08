Bad Bunny, Romeo Santos y Aventura cierran ciclo con "Volví"

Sabemos que a Bad Bunny le van todo tipo de retos, y así lo ha demostrado cada vez que pasaba un tiempo alejado de las redes sociales. El puertorriqueño siempre ha sido bastante enigmático a la hora de avanzar cualquier detalle del proyecto que se traía entre manos y, como viene siendo habitual, avisa con una antelación que no suele superar las 48 horas. En este caso, el Conejo Malo hizo alarde de su táctica para confirmar que estábamos a punto de escuchar su segunda colaboración con el grupo Aventura junto a Romeo Santos, exintegrante de la banda.

Con un hype como viene siendo habitual entre los lanzamientos del intérprete, "Volví" vio la luz entre multitud de comentarios que aclamaban el regreso de Romeo Santos a Aventura. Es cierto que solo fue para la realización de este tema y que su carrera en solitario continúa como hasta ahora, pero son muchos los usuarios que agradecieron su gesto y que celebraron con orgullo la unión de los artistas para poner su particular tono al verano.

Entre comentarios del tipo "este tema nadie lo pidió, pero lo necesitábamos", "no lo voy a negar, pero este junte va a hacer historia" o "este tema me lo gozaré el año completo", el videoclip consiguió superar en cuestión de horas la barrera del millón de reproducciones en plataformas como YouTube. En Twitter también fueron multitud los usuarios que confesaban abiertamente qué les había parecido la última canción de Bad Bunny y... casi todos iban en una dirección: volvía a ser un auténtico bombazo.

Letra completa "Volví"

Dime por qué le tiras piedras a la luna

Tan ilógico como extraerme de tu piel

Después de Dios, soy tu todo, mujer

¿Qué tal te está yendo con él?

Yo sé que al final

A mí no me olvidas tan siquiera un poco

Al final, baby, tú extrañas cómo yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami

Cada rincón por dentro y por fuera

Dile que volví por ti (Yeh, yeh, yeh, yeh)

Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra

Sin palomería’, yo no bajo con cotorra

Dile al bobo ese que en mí siempre es que tú piensa’

Que cuando él termina es cuando tú apenas comienza’

Y ahí e’, ahí e’ cuando tú siente’ la diferencia

Yo siempre te daba con consistencia

Dile que se retire, haga su diligencia

Porque volví, volví

Pa’ hacértelo bien rico como te gusta a ti

Ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatí’

Te montaste en la Jeepeta y no tenía’ panti

So no te engañes

Que e’ imposible que no me extrañe’

Lo nuestro es de año’, no hay forma de que se dañe

Con él ni suda’, no hace falta ni que tú te bañe’

Después de los polvo’ conmigo la’ sábana’ hay que botarla’

Toalla pa’ la nena pa’ secarla

No quiero a otra, tú ere’ la que sabe sacarla

Hoy vine pa’ rescatarla (So nasty)

Yo sé que al final

A mí no me olvidas tan siquiera un poco

Al final, baby, tú extrañas cómo yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami

Cada rincón por dentro y por fuera

Dile que volví por ti, yeah

¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo?

Ni te conoce mientras yo soy tu delirio

Tengo la fecha escrita en el calendario

Si yo volví a Aventura, tú regresas a mi lado, baby

Que cuente las horas

Es su destino, tú y yo tenemo’ historia

Para que él vea que el dinero no lo es todo

Te enamoré con mi lujuria, yo controlo

Tú sabes que ese tipo es temporal

Anda, arranca y dile

Tú despide de una vez a ese cabró— (Ey)

Porque volví por ti

Pa’ hacértelo bien rico como te gusta a ti

Ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatí’

Te montaste en la Jeepeta y no tenía’ panti

Porque volví, mami, por ti

Lo haces con él pero pensando en mí

Inconforme con ese infeliz

Hey, you end up with me

Yo sé que al final

A mí no me olvida’ tan siquiera un poco

Al final, baby, tú te mojas cuando yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami (Ey, ey)

Cada rincón por dentro y por fuera (Ey, ey, ey, ey)

Dile que volví por ti