Aitana Ocaña es la protagonista absoluta este mes de 'The Music Issue' de Harper´s BAZAAR, el número especial que la revista femenina dedica a la música. La publicación repasa la carrera de la artista desde sus inicios hasta convertirse en la superestrella del pop que es hoy. "Crecí con música muy diversa. Cuando era pequeña en casa y en el coche solíamos escuchar a Los Chunguitos, Los Chichos, Andy & Lucas y Estopa. Después, en mi etapa adolescente, comencé a interesarme por artistas anglosajonas", detalla Aitana sobre la variopinta banda sonora de su vida.

El reportaje comienza con los sueños de una cría de 7 años que ya se imaginaba a sí misma haciendo música y llenando estadios imaginarios. Por aquel entonces eran solo los sueños de los que una pequeña Aitana no se atrevía ni a mencionar. "Pensaba que se iban a reír porque me parecía algo imposible", confiesa. La vida le ha demostrado que nada es imposible. Con su segundo álbum publicado, 11 Razones, llena estadios, recibe premios, colabora con artistas internacionales tan relevantes como Katy Perry o DJ Tiësto y a día de hoy puede presumir de ser la artista femenina más escuchada en Spotify España.

Luego Aitana también tuvo las dudas propias de cualquier persona de 18 años. Quiso ser informática, peluquera, neurocirujana, incluso diseñadora gráfica. Hasta que un día vio el anuncio del casting de Operación Triunfo 2017 en la tele y su padre le animó a que se presentara. "Recuerdo que estaba con mi padre y me dijo: "Por qué no te presentas?". Y yo pensé: "¿Por qué no?" En ningún momento imaginé que podía pasar todos los procesos de selección, entrar en la academia y atravesar toda la vorágine que me ha estado ocurriendo. ¡Pero pasó! Y al darme cuenta de que alguien de fuera de mi entorno creía en mí, me propuse intentarlo en serio en esta industria", cuenta.

"Mis padres me decían mucho la frase de ‘querer es poder’. Pero no creo que sea así. La suerte juega un papel esencial. En ese casting hice una cola con miles de personas que te aseguro que eran increíbles, estaba convencida de que no había manera de que yo entrara ahí. No entré porque tuviera mejor voz que ellos, sino porque tuve suerte", relata la intérprete sobre su entrada en Operación Triunfo. "Siento que esa decisión es la mejor que he tomado en mi vida", afirma una Aitana orgullosa de su paso por el concurso que sin duda volvería a repetir.

Además de la suerte, la ex concursante de OT es consciente de que sin constancia, perseverancia y dedicación no se consigue nada en esta profesión. Gracias a su trabajo ha conseguido llegar a lo más alto, tanto a nivel nacional como internacional. Se implica en cada proyecto que empieza y ha decidido utilizar su voz y su repercusión para visibilizar las desigualdades que cada día sufren muchas mujeres con su tema "Ni una más".

"Ahora tengo un altavoz y no sé por cuánto tiempo. Por eso quería visibilizar esta realidad. Tengo primas, tías, amigas, mi madre… muchas mujeres a mi alrededor con las que comentamos experiencias vitales, malos tragos del día a día, y todas coincidimos en la injusticia. También soy consciente de que gran parte de mi público es muy joven y creo que es fundamental que abran la mente en ese sentido. Me siento muy orgullosa de esta canción", apunta Aitana acerca del alegato femenista que se marcó en forma de canción el pasado mes de marzo. l

En esta entrevista, la periodista le pregunta cómo lleva el hecho de ser tan conocida y si le pesa la fama que ahora tiene. Aitana responde: "Intento no pensar demasiado qué conlleva la fama o cómo me repercute porque creo que es tóxico. Simplemente lo acepté desde el principio. Me apasiona mi trabajo y me encanta que me paren por la calle para decirme que les gusta lo que hago. Para mí, eso es la mejor recompensa. Lo es todo”.

De su lado más personal, la artista nos descubre que le encanta salir a pasear con su novio, Miguel Bernadeau, y su perro, cocinar o ir al cine. Para desconectar y relajarse le gusta mucho ir al supermercado y hacer a compra. Pero no te adelantamos nada más, mejor que lo leas tú mism@ aquí.