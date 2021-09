Llorando y con la voz pendiendo de un hilo. Así reaparecía Aitana en su perfil de Instagram para anunciar una noticia que ningún artista tiene previsto dar: su continuada afonía. Después de cancelar varios conciertos de su gira, la intérprete de "Berlín" explicó, visiblemente emocionada, que también se veía en la tesitura de suspender su próximo concierto en Cádiz debido a una recaída en la laringitis que lleva arrastrando desde hace varias semanas.

"Ayer, después de tres semanas, volví a Sevilla y la verdad, tenía muchísimas ganas de volver. De hecho, mis médicos y foniatras me dijeron que no estaba todavía capacitada para volver porque todavía, cuando tienes laringitis y eres cantante, para la voz hablada está bien, pero para la voz cantada... las cuerdas todavía las tienes un poco irritadas o inflamadas”, comenzaba explicando.

Con lágrimas en los ojos, Aitana siguió contando lo mal que lo había pasado tras el concierto en la ciudad andaluza: "Aun así, me sentía bien, hacía todos los días calentamiento y quise hacer el concierto de Sevilla. Fue un subidón, tenía muchísimas ganas de volver. Lo pasé un poco mal porque a mitad de concierto me empezó a doler otra vez donde las cuerdas y cuando terminé me quedé afónica, no podía casi ni hablar".

"Hoy me he levantado casi sin voz" Tras ver lo duro que había sido desempeñar el concierto sin perder la voz, la intérprete confesó que después de calentar y pedir consejo a profesionales, tenía la esperanza de volver a cantar sin molestia: "Llamé a mi vocal coach, a mi médico y me dijeron que si descansaba, a lo mejor al día siguiente volvía a tener voz y yo, en todo momento, he luchado por que así fuese, pero hoy me he levantado casi sin voz. He estado haciendo calentamientos y no puedo hacer ni tan siquiera la escala", argumentaba ante sus seguidores. “Hago un vídeo en mi instagram explicándolo todo. Lo siento con todo mi corazón ���� pic.twitter.com/J6i5mSNyEk“ — Aitana (@Aitanax) September 25, 2021 "Me sabe fatal hacer esto porque soy consciente de que hay mucha gente que está muchísimo peor y solo es una laringitis, pero, por desgracia, tengo que cancelar algunos conciertos y para mí, realmente, es una mierda. Espero podáis perdonarme y quiero que quede constancia que lucho hasta el final siempre para poder dar los conciertos, pero en temas de salud ya no está en mi mano... lo siento de todo corazón​", contaba emocionada.