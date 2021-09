Desde que lanzase "YATE" no habíamos vuelto a ver cómo C. Tangana anunciaba nuevo proyecto musical, pero se ha propuesto celebrar por todo lo alto el final del verano publicando "Ya no vales", su nueva colaboración junto a Alizzz. Con una letra que no deja títere con cabeza y con María León como protagonista de su videoclip, el madrileño tiene claro que su nuevo tema va a colarse directo en nuestras playlists. ¡Y razón no le falta!

Tras el éxito de "Mon Amour" junto a Zzoilo, Aitana está de vuelta con "Berlín", un tema que tiene ese título como homenaje a la época que pasó separada de Miguel Bernardeau cuando él se encontraba grabando una serie en la ciudad alemana. Y si eres más de canciones en inglés, no te pierdas el nuebo álbum Lil Nas X y la collab que se ha marcado junto a Miley Cyrus y Jonas Brothers también están de estreno gracias a "AM I DREAMING" y "Who's In Your Head".

Bizarrap vuelve a unir su producción a MHD en la "Music Sessions Vol. 44", mientras que Morad sigue engrandeciendo su figura gracias a "Soñar", su último proyecto discográfico. Natalia Lacunza también une su voz a InnerCut y Ghouljaboy en "Fuera de tiempo" a la par que LUNA KI sorprende con "Reggaetónki". Y si aún tienes ganas de más temazos, no te pierdas "La Funka" de Ozuna, "Tarde", de Sebastián Yatra" o "Confiésale", de Nyno Vargas y RVFV. ¡Dale al play y disfruta!

"Fuera de Tiempo" - InnerCut, Natalia Lacunza y Ghouljaboy

"Reggaetónki" - LUNA KI

"Ya no vales" - Alizzz y C. Tangana

"Berlín" - Aitana

"Confiésale" - Nyno Vargas y RVFV

"AM I DREAMING" - Lil Nas X y Miley Cyrus

"Tarde" - Sebastián Yatra

"La Funka" - Ozuna

"París" - Álvaro de Luna

"Who's In Your Head" - Jonas Brothers

"Soñar" - Morad