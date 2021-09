Es compositora, bailarina y cantante de ascendencia jamaicana y estadounidense. Así podríamos definir a Bria, la nueva promesa del dancehall que además habla inglés y español a la perfección. Dos idiomas que no duda en incorporar a su proyecto y que han sido clave en el lanzamiento de "Bam Bam", su primer adelanto. Después de haber actuado para iconos de la industria como Tina Turner, fue en 2013 cuando la artista pasó a encabezar su propio concierto en el Auditorium de Palma, además de coronarse como la vocalista más joven en colaborar y actuar con la orquesta sinfónica de Palermo.

Se define a sí misma como "una artista diversa, que hace muchos estilos y diferentes tipos de arte; que sigue aprendiendo y evolucionando siempre. ¿Quiénes son sus referentes a nivel artístico? ¿Qué mensajes pretende transmitir en su nuevo tema? Hablamos con la intérprete para conocer sus proyectos a corto y medio plazo.

Cuéntame la historia de “Bam Bam”. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con esta canción?

Bria: Más que nada, introducir y representar partes de mi cultura que creo que no se representan habitualmente. No hay mucha música por el mundo que se escuche procedente de mi país (Jamaica), pero estoy bastante orgullosa de mis raíces, así que quise compartir mi amor por la cultura con la gente. También mucha de mi música en esta canción va sobre estar seguro de uno mismo y de disfrutar de lo que tienes. Pasarlo bien, más que nada. En el tiempo en el que estamos ahora mismo es muy importante tener música con la que poder distraerse un poco y disfrutar.

"Me inspiran bastante las artistas femeninas del dancehall"

¿Crees que ahora nos plantamos frente a los temas de forma más analítica?

Bria: Cuando estoy escribiendo y componiendo letras para otros artistas, es completamente diferente porque analizo y me complico bastante. Con mi música quería que no fuera así, sino que simplemente quería expresar lo que sentía en ese momento. Cuando yo salgo del estudio después de haber hecho la canción me siento bien, me siento contenta. Ese es el mismo feeling que quiero que sienta la gente al escuchar mi música. Esa es mi idea con el proyecto.

Tu madre también tiene su papel en este proyecto, ¿no?

Bria: Mi madre está incluida en bastantes cosas. Una de las canciones que hemos hecho para mi proyecto la escribí junto a ella. Aunque ella no hace música ni nada, sí que escribe bastantes poemas y tiene ideas muy buenas. Siempre hablo con mi madre del arte y compartimos cosas artísticas. Creo que mi amor por la música viene gracias a ella, porque ella me ha introducido música de todas partes del mundo y de todas las épocas. He crecido escuchando buena música. En "Bam Bam" estuvimos en el estudio, escuchamos la canción y mi productor dijo: "oye, necesitamos una intro". Y yo tengo un problema, es que no me siento bien cuando me toca hablar, no me gusta mucho. Así que pensé en mi madre, porque querían algo que sonase fuerte a jamaicano. Y dije vale, ¡la jamaicana más fuerte que conozco es mi madre! La llamé y le pedí que me mandase el mensaje que necesitábamos y así lo hizo. Mi productor está enamorado de mi madre, siempre quiere que haga cosas para nuestras canciones.

¿Quiénes han sido y son tus referentes artísticos?

Bria: Cuando tiene que ver con mi proyecto, diría que me inspiran bastante las artistas femeninas del dancehall. Creo que me inspiran porque han tenido que pelear bastante para estar y tener una voz en la cultura musical de Jamaica. Piensan un poco fuera de lo normal y no suelen hablar de lo mismo, como todo el mundo. Cuando estoy componiendo diferentes géneros tengo a diferentes artistas que me inspiran, pero uno de mis compositores favoritos es Bruno Mars. Su forma de escribir es distinta al resto. Puede hacer que la música suene igual que como si te estuvieran hablando, y eso es un reto para mí. Vengo también del mundo de la poesía e intentar no complicar la letra pero que sea poética es realmente complicado. Artistas así me inspiran bastante porque han hecho una forma de música que es para que todo el mundo pueda disfrutarla y entenderla, pero a la par muy personal para ellos. Y eso es muy difícil de hacer.

El baile también forma parte de tu vida. ¿Qué porcentaje ocupa si lo comparamos con la música? ¿50/50?

Bria: Aunque trabajo en el baile y lo he hecho durante años, nunca lo he visto como un trabajo. La música es la que ha sido mi pasión y la que me ha dado la oportunidad de convertirlo en mi trabajo. Pero el baile siempre ha sido más un hobby que otra cosa. Lo puedo incorporar en mi trabajo, pero también lo puedo mantener un poco con la distancia suficiente como para no cansarme de él. Para mí es más como una afición pero que siempre ha formado parte de la música. El estilo que más me gusta es el hiphop y empecé a estudiarlo y competir en España. Lo hice durante 10 años con diferentes grupos y viajamos juntos. Creo que me ha dado bastantes buenas lecciones y he aprendido mucho sobre cómo trabajar con la gente y estar en equipo, trabajar para conseguir un objetivo, confiar en los demás y compartir el arte con el mundo, que es importante.