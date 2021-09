Lleva años dedicándose a la música de manera profesional, pero para Bely Basarte cada proyecto es un reto con el que poder superarse. La intérprete presenta Psicotropical, un EP de cinco canciones donde ha podido plasmar un cambio de registro que, según confirma, la situación actual fomentó su aparición. Después del éxito de El camino que no me llegó a Roma, la artista regresa con un concepto renovado donde no ha dejado de lado su particular forma de mostrar sus pensamientos y emociones que ha experimentado a lo largo de este año y medio de pandemia.



Cuéntame la historia de Psicotropical. ¿Tuviste claro desde el principio cuál iba a ser el concepto?

Bely: Fue surgiendo poco a poco, porque la primera canción que es "Tomando Tequila", que la compuse en 2019, no le veía cabida en El camino que no me llevó a Roma y dije vale, la guardo para más adelante. De hecho, la letra de la canción dice "tan psicotropical". Me gustó mucho el concepto y decidí entonces que el EP fuera así, psicotropical. Que fuese alegre y trajese un poco de color a mi proyecto, porque siempre me inspiran las cosas tristes y el desamor, pero la situación me pedía algo más alegre.

Después de este lanzamiento, ¿qué crees que tienen en común Bely y Belén? ¿La artista y la parte más íntima de ti?

Bely: Creo que tienen en común prácticamente todo. Nunca me he disfrazado ni he sentido que yo, a la hora de interpretar, soy un personaje. De hecho, cuando era más joven, mis padres me decían que me pusiera algo que distinguiera a la artista de la chica. Pero es que yo no soy eso, soy una chica que ha empezado subiendo sus vídeos desde casa en YouTube, y así es como me ha conocido la gente. Es verdad que Bely artista y Belén son la misma persona, para bien o para mal, porque a veces hace falta desconectar, y así es realmente difícil. Pero es mi forma de vida.

"Psicotropical tengo la sensación de que trae buenas vibras de golpe" Tengo entendido que te gusta estar presente en cada fase del proceso de creación. ¿Eso te genera más presión? ¿O te relaja saber que lo tienes todo controlado? Bely: Creo que un poco de las dos. Muchas veces me dice mi entorno: tú lo que tienes que hacer es música. Y yo ya, pero es que me gusta estar en todo. Como te decía antes, el haber estado subiendo los vídeos a YouTube al final me ha hecho ser partícipe de todo, porque todo lo editaba y producía yo. Entonces ahora me cuesta no estar presente en todo esto. Además es que lo disfruto mucho y puede que a veces suponga más presión porque tengas que estar a más cosas, pero también te da esa tranquilidad de decir vale, lo tengo todo controlado y sé lo que está saliendo de cada sitio. “Lo mejor” es la única colaboración del EP y es junto a Miki Núñez. ¿Cómo fue trabajar con él? Bely: Pues es que con Miki tengo relación desde hace tiempo, pero en persona no hemos compartido mucho. Por WhatsApp hemos hablado muchísimo. Además, en este año y medio de pandemia, como que las relaciones de internet se han hecho más reales que nunca. El año pasado estuve colaborando con ellos en una canción suya en catalán y no veas como le peté el WhatsApp preguntándole dudas sobre el idioma. La verdad es que es majísimo, es un encanto y súper buen tío. No ya solo artista, que es importantísimo, sino que es una buena persona y se le ve desde lejos. Con El camino que no me llevó a Roma recuerdo que nos contaste que fue completamente terapéutico. ¿También lo ha sido Psicotropical? Bely: Sí, pero de otra manera. Como que El camino que no me llevó a Roma cuenta una historia a lo largo del álbum y vas sanando poco a poco con él. Psicotropical me da la impresión de que te trae las buenas vibras de golpe. Al final son cinco canciones muy concretas y como te decía al principio, creo que de alguna manera me ha servido para sanar porque es lo que me ha pedido el cuerpo componer. Igual en esta época que llevamos algo oscura, me decía "venga, hace falta equilibrar la balanza y traer un poco de buenas vibras". Hay artistas a los que les cuesta contar cómo se sienten abiertamente pero que no les importa volcar esas emociones en una canción. ¿Te pasa? ¿O te resulta fácil abrirte y mostrar tus emociones en cualquier ámbito? Bely: Es así tal cual. De hecho, el otro día me preguntaban en una entrevista: ¿con el éxito te has vuelto más antisocial? Y yo decía no, es que siempre he sido así de antisocial. Me cuesta contar mis cosas a mi entorno, prefiero soltarlas en una canción. A quien se lo cuento es a la guitarra, además es que me lo piden. Yo llego, cojo la guitarra, suelto acordes y sale una canción.