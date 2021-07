Bely Basarte es dulzura y letras profundas con las que sumergirse en su mundo de "tristeza". Pero para la artista, como para muchos, la pandemia ha supuesto un antes y un después en su vida. Ahora encara las cosas con un mayor optimismo y eso se refleja en su música. "De ahí un poco la inspiración de las canciones más alegres, más optimistas, más lejos de lo que ha sido 2020 para casi todos nosotros", avanza Bely sobre su nuevo proyecto, cuyo adelanto ya tiene forma de canción: "Tomando Tequila".

Para ella la cuarentena ha sido dura, sobre todo por la soledad con la que la afrontó. Pero también le ha servido para adentrarse en nuevos proyectos como su canal de Twitch. A pesar de todo, confiesa que no conseguía la inspiración necesaria para componer. Esa vino luego, junto con una valiosa lección: la de saber cuáles son realmente sus verdaderas prioridades. Ahora le es más fácil discernir los problemas reales de los que no lo son y también se ha dado cuenta de que quiere disfrutar de todos esos abrazos, besos y momentos de calidad con los suyos de los que la pandemia nos ha privado momentáneamente. Pero mejor que sea la propia Bely quien os lo cuente.

P: ¿Cómo empezó lo de tu canal en Twitch?

R: Pues esto surgió en la cuarentena, de estar encerrada en casa con nada más que mis dos gatos y decir: "Hay que seguir generando de alguna manera contenido y necesito seguir en contacto con la gente." Todo el mundo estaba haciendo muchos directos de Instagram y a mí no me terminaba de convencer el formato. Es verdad que si solo vas a charlar está bien, pero como yo quería hacer música se me entrecortaba mucho y no tenía la calidad que buscaba. Entonces, pues nada, me informé con unos amigos que ya se dedicaban a esto cómo tenía que poner la Reflex para tener una buena calidad, un buen micro, etc. A día de hoy, ¿a qué lo dedico? Pues a veces canto, otras cuento mi vida y charlamos, y luego algún videojuego también cae. Hay un feed back tan rápido con el espectador que es como tener una conversación con alguien cara a cara.

P: Entonces, ¿para ti la cuarentena ha sido muy productiva?

R: Sí, además también me puse a cocinar, que todavía no me había puesto nunca en serio y no veas la cantidad de repostería que hice. También hice mucho ejercicio, pero es verdad que igual no compuse todo lo que me esperaba que iba a componer. Todo el mundo me decía: "Ahora con todo el tiempo libre que tenéis estaréis componiendo muchísimo." Y era como, pues es que ni me apetece. Quiero salir a la calle y recuperar mi vida. Estaba más centrada en mi salud mental y en mantenerme ocupada que en escribir, que a lo mejor me hacía ponerme un poco más triste.

P: Tus canciones de hecho suelen ser bastante tristes. ¿Dirías que te inspiras más en la tristeza?

R: Totalmente, cuando estoy feliz es que estoy muy ocupada siendo feliz. En cambio, cuando estoy triste me apetece más estar en casa y contárselo a la gente. Yo siempre digo que cuando tengo un problema o me han roto el corazón, para mí coger la guitarra es como ir a terapia. Soltarlo ahí todo y quedarme limpia.

P: En tu nuevo tema "Tomando tequila" hablas de un amor intenso que te inspiró. Pero, ¿intenso a qué nivel?

R: "Tomando tequila" y también las canciones que vienen en los próximos meses transmiten un poco lo contrario a lo que siempre he estado transmitiendo con mis canciones. Por ejemplo, el disco anterior, aunque tuviese un final feliz, tenía toques bastante trágicos y tristes. Yo quería aportar color y luz al proyecto. De ahí el cambio de look y de ahí un poco la inspiración de las canciones más alegres, más optimistas, más lejos de lo que ha sido 2020 para casi todos nosotros.

P: ¿Es un poco tu cura a la pandemia?

R: Eso es. Ya no me apetece ponerme música triste y estar yo mirando por la ventana diciendo: ¡Qué pena da todo! Ahora estoy en otro mood, estoy muy contenta con la vida y con cómo estoy. Creo que la pandemia me está ayudando a darme cuenta de cuáles son mis prioridades realmente, ver lo bien que estoy si la gente a la que quiero está bien y cuales son los problemas reales, y no lo que yo consideraba antes un problema. Y creo que en la música se está viendo reflejado.

P: Mencionabas el tema de la salud mental. ¿Consideras que ha salido ahora más a relucir porque es el momento en el que nos hemos visto obligados a enfrentarnos cara a cara con nuestro yo interno?

R: Al final la ansiedad, la forma digamos natural o los recursos que tenemos cada uno para combatirla son las relaciones sociales, el deporte, salir a la calle y nos han dejado sin todo eso. Entonces, es inevitable que casi todos, en algún momento, hayamos pasado por ansiedad, por estrés o depresión. Me alegra, por otro lado, que se esté hablando ahora tanto de ello y se esté normalizando el ir al psicólogo y cuidar la salud mental. Hemos pasado por algo muy difícil, pero todo tiene solución.

P: Tu tema dice: "Solita en un bar tomando tequila". Me ha llamado la atención la frase porque creo que no es algo poco común en las mujeres. Es una imagen que se ha dado mucho entre hombres artistas, pero al contrario casi no se da.

R: Sí, porque además es la típica frase que hemos escuchado 50 veces que es: "¿Qué hace una chica como tú por aquí tan sola?" Es como estoy sola sí, déjame en paz. ¿Qué pasa que no puedes salir a hacer algo sola? A mí me gusta mucho estar sola y hacer cosas en soledad como: ir al cine, ir a comer sola y la canción al final en el fondo está inspirada en una ruptura. En un momento alguien que estaba en mi vida dejó de estarlo, y dije: "Pues es que ni tan mal. Me alegro de todo lo que me has aportado mientras estabas aquí, pero ahora me quedo tan tranquila. Llévate el limón y chao."

P: ¿Es la representación del mejor sola que mal acompañada?

R: Totalmente.

P: La canción la escribiste hace dos años. ¿Tenías miedo a que la canción perdiese un poco de actualidad?

R: Eso pasa a veces. La compuse en verano de 2019 y me he forzado un poco a olvidarla. Me gustaba mucho, la compañía insistía en que la incluyésemos en el disco, pero para mí no tenía cabida dentro de "El camino que no me llevó a Roma". Me parece que es una canción que dentro del contexto de ese disco, que ya era conceptual, no tenía sentido y yo quería además que tuviese esta producción más orgánica, lejos de la electrónica del álbum anterior. Entonces, me forcé un poco a olvidarme de que estaba ahí, de que me gustaba tanto. También pensaba que era una canción un poco atemporal, no era que en ese momento eso iba a estar de moda, sino que podía esperar un par de años y seguir gustándome y funcionar en el panorama musical. Fue un poco duro, pero hemos aguantado y ya por fin ha salido.

P: ¿La idea de hacer un videoclip transmedia de dónde surgió?

R: Se me ocurrió el verano pasado. Me estaba rondando por la cabeza el hacer un vídeo en vertical. Justo en cuarentena uno de mis entretenimientos fue Tik Tok, como para muchos. Al final ahí estamos todos consumiendo en vertical. Entonces, se me ocurrió; podemos hacer un vídeo en vertical. Y luego, creo que vi algún Tik Tok donde decían: ¡Gira la cámara! Y dije: "Y si además incluimos la posibilidad de girar 180 grados o incluso 360". Lo hablé con los chicos de Omglobal, la productora que ha hecho el videoclip, y se apuntaron. Me dijeron: "Es arriesgado, es loco y no nos puede apetecer más."

P: Hablas mucho en tus temas de miedos y frustraciones. En tu caso, ¿evolucionan con la edad, se enquistan o se disipan?

R: Yo creo que según el miedo y la frustración que tengas. A veces con la edad lo pierdes y te empieza a dar más igual lo que otros piensen o digan y te preocupa más lo que tú sientes o lo que te haga feliz. Y luego hay otros que hay que tratar. Igual están un poco más profundos, pero todo tiene solución.

P: ¿Al mirar hacia atrás ves esa evolución en ti?

R: Claro, creo que todos hemos tenido miedos e inseguridades al principio, es parte supongo de la adolescencia y del crecer. Al final hay que aprender que la prioridad de uno tiene que ser el estar bien, el ser feliz. Disfrutar del paso por la vida y hacérselo también fácil a los demás.

P: Si tuvieras que decir cuál es tu miedo actual, ¿cuál sería?

R: Ahora mismo mi miedo principal es perder a la gente que quiero, la verdad. Es como que después de haber pasado esos meses sola aquí metida, ya está, no quiero alejarme nunca más de nadie. Quiero disfrutar todos los besos, todos los abrazos, todas las compañías y pasar tiempo de calidad. No quiero cuando alguien falte pensar que no aproveché todo el tiempo con esa persona.

P: En tu Instagram dices: "Bienvenidxs a la era psicotropical". ¿A qué te refieres con esta frase?

R: Pues me refiero a lo que viene de aquí en adelante. Es esta nueva música. En unos meses me gustaría recopilar varias canciones que he estado produciendo este tiempo atrás en un EP. Y psicotropical reúne un poco el concepto que quiero plasmar: fuera ya el pesimismo, fuera ya la oscuridad... Al final todo lo psicodélico se ha relacionado siempre con mucho color y todo lo tropical con el buen rollo. Es un término que se me ocurrió mientras escribía "Tomando tequila", miré en Google a ver si lo había usado ya mucha gente, vi que no y dije: "Para mí, me encanta."

P: ¿Es un cambio arriesgado, no?

R: Yo creo que quien quiera canciones tristes, pues las tiene ya. Tengo un buen repertorio de ellas. No creo tampoco que me aleje muchísimo de mi sonido. Es más en el concepto. Es más disfrutar de uno mismo, quererse, que también es algo súper difícil. Ese es el mensaje que he querido plasmar.

P: Ahora con las restricciones muchos conciertos se tienen que ver sentado. ¿Esto a ti no te ha afectado tanto?

R: A mí me encantaría que la gente pudiese levantarse, abrazarse, saltar y conectar. De hecho, en el disco anterior como que quise meter mucha electrónica, mucho ritmo, porque quería movimiento en los conciertos. Quería conectar a otro nivel que no fuese solo con las letras y lo intenso. Con "Me va a doler" me puse a saltar en mi salón para ver con cuántos bpms salta la gente. Y justo sacamos ese disco y no se pueden hacer conciertos de pie. Pero nos hemos adaptado y llevamos varios formatos. En algunos voy con toda la banda que también se disfruta sentado, llevamos también un formato trío más ideal para teatros porque es acústico y te envuelve en un ambiente más cercano. Por último, para salitas más pequeñas, voy yo con mi guitarra y recito poemas. Es como que llevo tres formatos de directos para todos los gustos.

P: Intuyo que hay ganas de directo...

R: Sí, hemos hecho varios formatos para eso: cómo sea, cómo nos dejen, pero tocar.