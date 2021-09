Muy probablemente su nombre te suene de canciones como, “Mi regalo más bonito”, su tema más conocido hasta el momento. El vídeo cuenta casi con 160 millones de reproducciones en YouTube y durante su estreno se convirtió en tendencia en más de 16 países. Eso ocurrió el año pasado, justo en medio de la pandemia que ha provocado una crisis sanitaria mundial sin precedentes, un hecho que no frenó a esta dominicana, que con solo 17 años comienza a despuntar y a hacerse conocida en medio mundo.

Un año después, La Ross María sigue cosechando éxitos con cada tema que lanza. Sin ir más lejos, hace unas semanas de la publicación de su última canción: "50/50" y ya acumula más de 5 millones de views. Muy sonada ha sido su colaboración, en forma de remix, con Romeo Santos. Un sueño cumplido para ella y al que ha sabido sacar el máximo provecho. Y es que la dominicana no para de cumplir sueños a pesar de su corta edad. Aún no ha alcanzado la mayoría de edad en su país, pero ya tiene una influencia que se ve reflejada en sus 2.2 millones de seguidores en IG y casi 5 millones en Tik Tok.

Hablamos con la revelación femenina de la música urbana en República Dominicana acerca de este repentino éxito, sus reivindicativas letras, sus referentes o de cual es su visión de la industria actual. Y descubrimos cuál es la clave para conectar de forma tan directa con su generación.

P: ¿Haces freestyle desde niña no? ¿Has batallado alguna vez?

R: Soy muy amante del freestyle dominicano. Yo nunca he batallado, tendría que retarme a mí misma a ello. Tendría que experimentarlo. Con 14 años empecé a hacer free y me metí en concursos y concursos, de ahí surgió mi primera canción y ya sabemos que pasó después. Pero sí, mi base ha sido siempre el freestyle. Empecé viendo videos y ya luego se los rapeaba a quien sea que viera. Así es como pasaba primero mi verguenza y luego aprendía. Porque yo tuve que tropezarme para aprender. O sea, como que rapeaba muy mal, luego empecé a escribir y montarlo con una instrumental. Entonces ya empezó a sonar mucho mejor.

P: Has conseguido alcanzar el éxito en plena pandemia y de forma repentina, ¿temes algo de la fama?

R: No, realmente si hay cosas como que podríamos ver que no son muy fáciles cuando estás dentro del mundo de la fama, pero creo que todo artista sueña con tener éxito. Y quien tiene éxito, alcanza fama, porque van de la mano. Con el paso del tiempo me he acostumbrado a qué debo y qué no debo hacer, qué debo exponer en público y qué no, qué debo sacar y qué no debo sacar... Es como mantener un bajo perfil. En cuanto a que ha sido algo muy rápido, pues sí, ha sido rápido. Pero gracias a Dios todo salió muy bien y mi música se ha conocido muchísimo. No me puedo quejar. Me siento muy afortunada de que haya pasado así.

P: Con lo de bajo perfil, me imagino que te refieres a las opiniones, ¿no?

R: Yo creo que aquí es todo lo que diga el público. Ustedes dicen que sí, pues yo digo que sí. O sea, como que no se le lleva nunca la contraria. Nos debemos a un público. Por eso, debemos conservarlos en las buenas y en las malas.

P: Muchos ya hablan de un género propio el “bachatrap”, ¿qué te parece?

R: Creo que existe más "bachatrap". Tendría que buscar en Youtube, pero sí lo he escuchado alguna vez. Pero fue algo nuevo para mí, porque ligar dos géneros totalmente distintos era arriesgado. Pero como dicen por ahí: el que no arriesga no gana. Y definitivamente nosotros ganamos al arriesgarnos. Ha sido un éxito. Se colocó en tendencias a las pocas horas de estreno en varios países, y bueno, es un concepto que se basa en cosas, la traición en este caso, que creo el 90% de las parejas a nivel mundial han pasado por ello. Al final lleva un mensaje positivo que es: "50/50, si me quieres te quiero, si me respetas te respeto." Solamente hay que prestar atención a las letras y al video y darnos cuenta que realmente habla de lo que debe ser en relaciones, en el trabajo, con tu familia, etc. De la igualdad.

P: Has dicho que te encantan los riesgos y que confías en ti, ¿cuál es el mayor riesgo que has asumido hasta el momento?

R: Quizás hay cosas que yo no pueda decir así a lo público, o sea que son sacrificios que uno ha hecho como por detrás. Pero sí que entiendo que todo artista ha tenido que dejar cosas de su vida cotidiana a un lado y sustituirlo por algo nuevo. Al final cuenta como un sacrificio por mejores resultados. Yo, como joven, he tenido que dejar muchas cosas. Como que ya no puedo ir y exponerme allí o estar juntándome con fulanito... Ahora tengo que llevar una vida algo más reservada y con más límites. Y aunque a veces es difícil, se puede lograr porque es por un bien mayor.

P: ¿Quién te ayuda a llevar esos límites?

R: Pues yo misma y el equipo de trabajo. No soy mucho de estar saliendo e ir a fiestas, pero tengo mi círculo cerrado, y cualquier fiesta que queramos hacer, la hacemos aquí en la casa y ya.

P: Tus letras son muy reivindicativas y un grito contra el machismo y por el empoderamiento de la mujer. ¿Crees que la gente de tu edad necesita más referentes como tú?

R: Yo saco música, me siento y pienso qué situación estaría pasando en el mundo justo ahora. Y soy como muy selectiva en esa área. Porque siempre busco algo que pase a nivel mundial como lo fue con el tema de las mujeres, el tema de la traición, del romanticismo... Como algo que llega directamente al corazón y da muy duro, da en el clavo. Me ha funcionado y espero que lo siga haciendo. He sabido elegir el concepto y espero que así siga siendo.

P: ¿Por qué crees que conectas tan bien con tu generación?

R: Creo que se debe al simple y sencillo hecho de que hago la música con la que ellos se identifican. Es como si me metiese directamente en su corazón o en su mente y ellos dicen: '¿cómo rayos sabías lo que estoy pasando en este momento?' Me lo han dicho ellos. No me lo estoy inventando y me hace sentir muy bien. Es muy satisfactorio que a jóvenes como tú les guste lo que haces y se identifiquen de paso.

P: ¿Qué importancia tienen las raíces en tu música?

R: Todo, en el rap principalmente. Porque yo crecí escuchando raperos dominicanos. Ellos sembraron eso en mí y es por eso que estoy haciendo lo que hago. Y espero que así también crezcan otros niños escuchándome a mí. Ser un referente para ellos. Eso me encantaría...

P: En medio de esta era digital que estamos viviendo, ¿Qué importancia tienen en tu vida las redes sociales?

R: Ningún artista lo es sin un público. Y sinceramente, yo no me puedo quejar de lo que Dios me ha regalado con tantos seguidores hermosos. Soy de esas personas que siempre está con un story time para enseñar lo que estoy haciendo, si estoy aquí o allá. Es como que soy muy activa con ellos cuando puedo y tengo tiempo. Sé que eso les gusta, porque no estoy solo con ellos como artista, sino también como persona.

P: Proyectos futuros

R: Pues tenemos colaboraciones muy importantes que tienen ese factor sorpresa y que pronto se verán. Y de paso te digo que estamos trabajando en un álbum, que espero salga muy pronto.