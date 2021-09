Gus: "La gente quiere respirar y consumir música despacio"

"Quien quiera que seas, donde sea que estés, estoy empezando a pensar que nos parecemos más de lo creemos". Esta es la frase que Gus (@gus.ou) utiliza como presentación en su cuenta de YouTube. Y creemos que precisamente esta frase define a la perfección cómo es él: humilde, trabajador y talentoso. El artista venezolano ha venido para quedarse a través de sus canciones lentas que no dejan a nadie indiferente. Dicen que para tener éxito lo más importante no son tus habilidades sino la actitud. Gus va sobrado de ambas.

Tras su primer EP "Futura" y varios singles, Gus vuelve a la carga con "creo que todo estará bien". Y sí, recalcando el "creo". El tema, que cuenta con más de medio millón de reproducciones, ha supuesto un antes y después en la carrera musical del cantante. Aunque él es de Valencia nos cuenta, entre risas, que le encantaría vivir en España, pero que es valenciano de Venezuela. Descubrimos más acerca de Gus en esta entrevista que tanta ilusión nos ha hecho hacer.

P.- Nada más entrar en tu cuenta de YouTube leemos “quien quiera que seas, donde sea que estés, estoy empezando a pensar que nos parecemos mas de lo que creemos”. ¿Por qué esa frase?

R.- Me hace mucha ilusión que me preguntes eso. Esa frase en realidad está inspirada en Frank Ocean. Él tiene una frase súper parecida. Y me gusta, me parece muy bonito. Nunca me ha gustado la idea de la universalidad. Me refiero a que hay artistas y escritores que escriben en el contexto de más universal posible y lo hacen de una manera que es muy difícil de entender porque es muy poco específico. Me gusta mucho cuando leo artistas que son tan específicos sobre lo que ellos viven que ahí es cuando tú de verdad sientes que has conectado con él. Y no sabes por qué. Por ahí va la cosa.

P.- Así que eres seguidor de Frank Ocean...

R.- Soy amante número 1 de Frank Ocean. Lo juro.

P.- Acabas de presentar “creo que todo estará bien”. ¿Cómo surge esta canción?

R.- El "creo" es la parte más importante del título. La canción nace de dos lugares diferentes. El primero es mi vida personal, me estaba yendo bien en la música y estaba creciendo cada vez más, pero durante la pandemia fue un momento difícil. Estaba viviendo muchas dificultades económicas, fue muy desesperanzador. Cuando escribí esta canción las cosas iban mejorando, pero todavía no estaba en el punto en el que podía respirar. Me faltaban 3 centímetros de agua antes de salir a superficie. Era como un pequeño aliento, "todo va a salir bien".

Y el "creo" es porque uno nunca sabe, siempre hay fe y nervios. Después, el otro lado, es que estaba trabajando en un nuevo proyecto que va a salir este año. Había escrito muchas canciones, pero nada conectaba conmigo. Esta fue la primera canción que escribí de una manera diferente. En vez de utilizar la computadora y programas, agarré la guitarra, me senté y salió el tema.

P.- En la canción dices “Desearía responder, cuando preguntas que en qué pienso”: ¿En qué piensa Gus?

R.- Aún me gustaría poder responder (risas). Pienso mucho en el futuro, soy muy ansioso.

P.- El año pasado casi dejas de hacer música para ser solo productor, ¿por qué?

R.- De vez en cuando, tengo momentos en los que la inspiración viene y va. Y cuando llueve, llueven chubascos y cuando no, hay sequía. Fue uno de esos primeros momentos en mi vida donde tuve que enfrentar esa sequía, justo antes de la pandemia. Y fue fuerte, pensaba "¿por qué estoy sintiendo esto?". Gracias a Dios, en verdad no le hice caso a esa pequeña voz.

"Tenemos que aprender a respirar, a disfrutar"

P.- ¿Entonces dirías que te gusta más tu faceta como intérprete?

R.- Sí, 100%. Es mi bebé.

P.- ¿Y qué le dirías al Gustavo de antes de la pandemia?

R.- Le diría a Gustavo que si él no se enfoca en disfrutar del momento en el que está, independientemente de que todo lo que necesite esté ahí o no, se te va a pasar la vida. Hay que aprender a respirar.

P.- Me ha dicho un pajarito que en redes te sigue Rosalía, ¿lo sabías? ¿Cómo te enteraste?

R.- Yo estaba en San Antonio, Texas. Me desperté la mañana después de un concierto y estaba reventado. Agarré el teléfono y empecé a ver Instagram. Y no sé si te pasa que si ves que te sigue gente nueva te sale el "seguir" en azul. Había varios en azul y, de repente, un botón en negro. Entonces era alguien que yo ya seguía, me saltó. Vi el nombre y pensé que era una cuenta de fans. Entré al perfil, me volteo y le digo a uno de mis managers: "Despierta, despierta".

P.- ¿Y ya habéis hablado?

R.- No, todavía no. Tengo que escribirle un mensaje pronto.

P.- Un día reacciona a uno de sus stories a ver qué pasa.

R.- Sí, sí. Algún día le mando el fueguito (risas).

P.- No estás firmado con ninguna discográfica, ¿tienes pensado firmar algún día?

R.- No, de momento no. Tengo un concrato de editora con Warner Chappell, pero todavía estoy independiente. Estoy tratando de ver cuáles son las mejores decisiones para ir hacia delante.

P.- ¿Va ahora la industria musical demasiado rápido?

R.- Voy a tratar de explicarte lo que pienso. Tengo una pequeña teoría, una hipótesis que es la siguiente. Hoy en día estamos acostumbrados a una era de información que abruma. Cada segundo estás bombardeado con mil y una cosas de una manera en la que nunca antes habíamos estado. Yo creo que lo que ha sucedido con eso, y está científicamente comprobado, es que la ansiedad y la depresión han subido muchísimo. Esa adicción a suplirnos de contenido cada cinco segundos obviamente prevaleció por mucho tiempo, pero yo creo que ahorita estamos en un momento en el que, por primera vez en muchísimos años, necesitamos respirar.

Eso se dio mucho en la pandemia y se dio mucho con el renacimiento de la espiritualidad. Que si Headspace, que si tal. Pues a mí me ha pasado eso con la música. Después de muchos años de canciones de dos minutos, y de single tras single. Por primera vez en mucho tiempo la gente quiere respirar. Quiere poder consumir algo de manera lenta y poder disfrutar. Creo que si hay un momento para hacer música y hacerla con calma es ahora. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer.

P.- Acabas de hacer una serie de conciertos por Texas, también por Miami, cuéntame ¿cómo has vivido esta experiencia?

R.- De locos. No tengo palabras todavía para describirlo porque volví el sábado pasado y, desde que volví, no he tenido ni un solo día para descansar. Empecé de nuevo el curso de la universidad y empecé a trabajar en el álbum. También vi a mis amigos. Todavía no he tenido tiempo para aterrizar. No me he dado cuenta de nada de lo que sucedió. De nada.

P.- ¿Sigues la escena musical española?

R.- Creo que es la escena que más sigo de todas. Uno pensaría que yo soy español, pero en verdad me encantaría. España es mi país favorito. Fui cuando tenía 10 años y me enamoré. Toledo es la ciudad en la que me quiero retirar y hacer viejo. Daniel Sabater, Paula Cendejas, Alba Reche, Natalia Lacunza. Todo lo que he visto me encanta.

P.- Pero ¿con qué artista te gustaría colaborar?

R.- Con todos ellos (risas). A ver, en serio, creo que con Paula Cendejas, me gusta mucho lo que hace. Me encantaría. Y Daniel Sabater, con él ya tengo cosas por ahí guardadas, esperando ver la luz. Y, después de eso, me gustaría hacer colaboraciones extrañas, con artistas en inglés. Si algún día puedo estar en una canción con Kanye West creo que sería cool.