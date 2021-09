Hay artistas que no necesitan presentación alguna. Es el caso de Lenny Tavárez (@lennytavarez) y Mike Bahía (@mikebahia). Sin embargo, es importante resaltar la importancia de estos dos artistas en el panorma musical internacional. El primero es uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial y el segundo es un cantante y compositor colombiano que arrasa allá por donde pisa. ¿Qué pasa cuándo se juntan estos dos talentos? ¡Lo descubrimos en "Colorao"!

Esta colaboración viene cargada de buenas vibras, que tanta falta nos hacen últimamente. Además, el lanzamiento está acompañado de un vídeoclip donde podemos apreciar de una faceta de Mike y Lenny desconocida hasta ahora. De hecho, los artistas reconocen que no les importaría actuar en un futuro cercano. Nos lo cuentan en esta entrevista tan especial.

P.- Acabáis de presentar "Colorao", ¿cuál es la idea esta canción?

M.- "Colorao" es una canción fresh, relajada. Habla de amor, pero de amor al estilo de Mike y de Lenny. Es una canción que me hace sentir refrescado, tranquilo y contento. El vídeo también refleja todo este color y toda esta buena vibra que logramos con el tema.

P.- El proceso creativo de esta canción está lleno de talento. ¿Quiénes han participado?

M.- Esta canción a mí me llegó a través de Sky, un productor que admiro mucho, que en una sesión con Cauty encontraron este tema. A Cauty ya me lo había cruzado un par de veces, pero nunca habíamos tenido el gusto de colaborar, así que esta fue una gran oportunidad para empezar. De una sentí a Lenny ahí, aproveché la cercanía que tenía también Cauty con Lenny y se la hicimos llegar. Siento que todo empezó a fluir y esa es la palabra más importante. Gracias a eso, este proyecto se ha materializado.

"Esta canción define cómo somos nosotros realmente"

P.- Esta canción además de tener ese estilo urbano tan característico tiene un toque romántico. ¿Quién de los dos diríais que lo es más?

M.- Mmmm (risas). No lo sé, pero Lenny es muy romántico.

L.- Yo tampoco lo sé, pero creo que todos sabemos que Mike es un romántico de la vida. Ya sabes lo que te quiero decir. Yo para el mundo quizás lo oculto un poco por el hecho del personaje de Lenny, pero soy un tipo de regalar muchas rosas, de hacer desayunos, cine, velas, musiquita y decir muchas veces a tu pareja "te amo". Creo que es muy importante recodárselo. Yo no dudo que Mike lo haya demostrado cómo es, pero este tema en particular es el punto medio de nuestra realidad.

No importa lo que el personaje dice o hace, creo que "Colorao" va sobre cómo somos nosotros. Cuando Mike me enseñó el tema le dije "cabrón, estás hablando de mí" y se la enseñé a mi pareja. En ese momento estábamos jugando a una partida de 'Call of Duty' y le puse la canción y su reacción fue increíble. Este tema carga algo real, se te ponen los pelos de punta. Aunque no la escribí yo, no salió de mí, pero es como si la hubiesen escrito para mí. Me siento muy identificado. Y que sea con Mike Bahía es un honor, llevábamos tiempo coqueteando con hacer música por fin encontramos esta canción que nos identifica tanto y que nos haga sentir tan dentro la hace mágica.

Hay muchas cosas dentro de la música que se sienten "trabajo". Pero todo lo que ha tenido que ver con este tema ha sido fluir, puro hacerlo porque te gusta, porque te llega. Da igual, pase lo que pase, haga o no los números, fue algo que siempre va a estar ahí como una canción importante. Me llena de mucho orgullo que Mike me haya llamado. También me llena de orgullo formar parte de un tema como este en un momento como este, que no se habla de esto, que no se invita al amor en las canciones. Creo que estamos siendo parte de algo muy diferente.