Que 2021 es uno de los mejores años profesionales de Lola Indigo no es ningún secreto. Después de lanzar música sin parar, formar parte de los jueces de The Dancer y anunciar un disco y una gira en los que lleva meses volcada, ahora la intérprete de "Santería" ha anunciado el próximo proyecto en el que estará sumergida en las próximas semanas. Y no, no tiene nada que ver con la música o el baile.

"Estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam Nuevas Leyendas", comenzaba explicando en su perfil de Twitter. "Hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad. Ojalá os haga tanta ilusión como a mí, qué ganas de que llegue el 23 de julio", finalizaba. En el tuit, Mimi incorporaba un vídeo donde se la veía visiblemente emocionada mientras alguien de su equipo le confirmaba la noticia.

Tras el anuncio, varios de sus seguidores le daban la enhorabuena por su nuevo logro. Porque si otra cosa han demostrado los fans de Lola Indigo es, sin duda, el apoyo incondicional que le profesan en cada paso que da. De hecho, muchos de ellos recuerdan que ya lo predijo cuando ya arrasó tras lanzar precisamente el tema llamado "Lola Bunny" junto a Don Patricio. ¿Se imaginaba entonces que acabaría prestándole su voz a la última versión animada del personaje? Por el momento, tendremos que esperar para ver cómo desarrolla este nuevo reto en su vida, aunque sea la primera vez que Mimi ejerce el papel de dobladora sin dedicarse a ello de manera profesional.

"Pienso que lo ideal hubiera sido darle ese trabajo a una actriz de doblaje" Como ya ha ocurrido en más de una ocasión -no olvidemos la polémica que surgió alrededor del controvertido doblaje de Memorias de Idhún-, usuarios en redes sociales no dudaron en ofrecer su opinión al respecto. Muchos de ellos se alegraban por su reto profesional, pero otros tantos abrían un melón ampliamente debatido: ¿estamos ante un nuevo caso de intrusismo laboral? "Me encanta lo que haces, pero deja que la gente profesional en el doblaje lo haga" es uno de los argumentos más comentados en Twitter tras confirmarse la noticia por parte de Warner Bros, la productora encargada del proyecto. “No niego que a Mimi le haga ilusión poner voz a Lola Bunny,pero pienso que lo ideal hubiera sido darle ese trabajo a una actriz de doblaje,que tiene más preparación y seguro que le hace mucha más falta https://t.co/8NapBJVuPd“ — Enrique Rodríguez ۞ (@Enrique_Rodri95) June 28, 2021 “Joder Mimi, mira que me encanta lo que haces pero, pls, deja que la gente encargada y profesional en el doblaje lo haga.



Encima que la voz de Lola Bunny ya estaba escogida, que era Laura Pastor (Ana de Frozen, por ejemplo). Así que esta actriz se queda sin trabajo, así qué... https://t.co/aEgpKk3HM6“ — I'm Mateo �� (@MatyCyndaPoke) June 28, 2021 “Mimi me caes muy bien PERO no eres actriz de doblaje y me parece horrible este intrusismo laboral que te has marcado por un capricho, robándole el curro a Laura Pastor (que sí se dedica a esto y ya le había puesto voz al personaje en el tráiler) y fatal Warner por aprobarlo https://t.co/GwKr91OO9Z“ — Desirée Delgado (@DesireeDelgado) June 28, 2021 “Adoro a Mimi con toda mi alma, pero se reconocer que esto esta fatal. Es culpa de ambos, tanto de la productora como de la que acepta. Pero bueno, conociendo a Mimi se lo ha currado como la que mas así que, espero que Lola Indigo como Lola Bunny por lo menos sea decente pic.twitter.com/aOcWkX44Uu“ — ��Javi�� (@Woulfie_) June 28, 2021 De hecho la propia Vera Bosch, actriz que dobló el tráiler inicial de Space Jam y que iba a prestar su voz a la nueva versión de Lola Bunny, se ha manifestado en su perfil de Twitter tras conocer el nombramiento de Mimi como próxima dobladora del personaje de animación. Y su publicación, lejos de pasar desapercibida, ha sido foco de todo tipo de comentarios ensalzando su labor como actriz. “�� https://t.co/dNhEFUhXMe“ — Vera Bosch (@Veraboschm) June 28, 2021