"Creer es crear", esa es la frase que lleva acompañando a Lola Indigo desde hace años. Tal y como nos contó en el episodio de Tintas, esas palabras reflejan un concepto que "cada vez cobra más sentido": "No puedes dudar de ti mismo y de lo que puedes lograr, porque entonces es imposible que lo consigas". La intérprete de "Spice Girls" no solo disfruta de cada proyecto en el que se embarca, sino que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística. Tras finalizar la primera temporada en The Dancer como jueza junto a Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez, la cuenta atrás para disfrutar de su próximo disco está a la vuelta de la esquina y sí, al fin 2021 será el año que la verá recorrer la geografía española de la mano de su tour.

Aunque Akelarre logró conquistarnos, su nuevo disco promete ser una oda a su "yo" más adolescente: "Va a homenajear a la Mimi de 15 años. Siempre decía que Akelarre era más oscuro y mostraba otra parte de mí -la bruja, que es lo que soy-", confesaba en su entrevista para Iconos Playz. "La perfección es algo que ha jugado a mi favor porque todo mi arte tiene muchísimo detalle", continuaba explicando. Ahora bien, ¿de dónde le viene la inspiración? ¿Cree que nos siguen faltando referentes femeninos? ¿Se han cumplido todos sus sueños? No te pierdas la entrevista exclusiva en PlayzTrends.

"Siempre digo que yo estudié y aprendí de divas como Beyoncé o JLo"

Muchas veces has confesado que eres muy perfeccionista. ¿Es algo que juega a tu favor o en tu contra?

Lola Indigo: A jugado a mi favor porque al final todo mi arte tiene mucho detalle. Sobre todo para los fans creo que es muy divertido y que les doy mucho material que les hace ilusión. Pero a la misma vez, me ha atormentado mucho el hecho de que yo le estoy dando 80 vueltas a la mezcla del álbum, le doy 80 vueltas a la edición de los videoclips... Le doy vueltas hasta que ya llega el deadline. El deadline es lo que me para. Pero siempre voy al último día porque siempre encuentro algo que mejorar.

¿De dónde te viene la inspiración?

Lola Indigo: La inspiración del baile en mi proyecto creo que viene de todas las artistas femeninas a las que yo he admirado desde muy pequeña. Como te digo, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer López... creo que han sido grandes imágenes para mí. Grandes ejemplos de que puedes ser mujer artista, empresaria, madre y superestrella. Creo que he tenido mucha suerte de tener esos referentes desde pequeña y que mis mayores ídolos fueran ellas. Yo me sé el concierto de Beyoncé Experience. El otro día me di cuenta. Creo que me sé cada gesto, cada palabra, grito.... hostia, yo estudié eso. Yo veía los conciertos de esas artistas y aprendí a estar en un escenario con presencia y con cojones. Cuando me dicen "¿dónde aprendiste?", yo digo "estudié divas". Así es.

¿Crees que nos siguen faltando referentes femeninos?

Lola Indigo: Creo que sí, que ya las niñas tienen referentes femeninos. La generación un poco más adulta a lo mejor le falta un punto de... no voy a decir de respeto, pero sí de prestarnos la atención y el valor. O sea, a mí se me cuestiona constantemente si yo escribo mis canciones, si hago la dirección de mis videoclips... Hace poco contesté a un tuit que decía -no fue el único-: "Ni que Lola Indigo hubiera hecho esto. Tiene a un montón de gente que le hace las cosas". Y yo contesté: "me sabe mal decirte que no, pero con todo el trabajo que me he pegado para desarrollar esta idea, me siento en la obligación de recordarte que sí, existe la posibilidad de que una artista pilote su proyecto y esté en cada uno de los detalles, evidentemente". Y si se lo reconocemos a las artistas de fuera, ¿por qué no lo vamos a reconocer en nuestro propio país? Creo que no te quita humildad decir que tu obra es tuya. Sería una putada no poder ni siquiera contarlo.