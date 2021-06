El enigma de si Mister Ego seguirá la temporada que viene en la Freestyle Master Series España sigue alimentándose, y más después de los últimos acontecimientos. Asier, CEO de Urban Roosters, ha declarado en El Cuadrilátero, un espacio de entrevistas de la propia organización, que Mister Ego iba a seguir participando finalmente en la liga. No obstante, el rapero lo ha desmentido este mismo 8 de junio con unas declaraciones a través de su cuenta oficial de Twitter donde asegura que no será así.

"Quiero confirmar que mi intención es no seguir en la FMS España. Dije que me iba a retirar y que mi intención era ser juez, porque eso es lo que acordamos Asier y yo, y es lo que en principio quiero. Es verdad que se ha propuesto mucho lo del traspaso de FMS y ese rollo, y a esa idea sí que estoy abierto, pero a rapear en FMS España, no... al menos que me paguen 3.000 euros. Un saludo grande y no os hagáis conclusiones antes de que os las cuente yo", han sido las palabras del propio Mister Ego en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

“Está a otro nivel �� pic.twitter.com/0vxYbAFBRE“ — FMS España ���� (@FMSEspOficial) June 8, 2021

"A priori, Mister Ego quiere mantenerse en la liga" Otro acontecimiento que ha descuadrado a los seguidores del freestyle es la entrevista de Pedro, también CEO de Urban Roosters, en Agilirap Radio el pasado 7 de junio, donde este aseguraba, al igual que Asier, que Mister seguirá participando en la liga. "Mister Ego estuvo toda la temporada diciendo que quería ser juez. En el minuto de presentación de la primera jornada ya lo dijo presentándose, que decía que quería ser jurado el año que viene. Pero, al parecer, ahora quiere seguir compitiendo. No sabemos si seguirá en España o si se irá a otro país, pero a priori quiere mantenerse", ha declarado Pedro en la entrevista. Tras estas últimas declaraciones, los seguidores del freestyle se han encontrado con un conflicto de opiniones: por un lado, los organizadores de la liga que aseguran la permanencia de Mister en FMS, y, por otro, el propio Mister Ego que defiende su marcha como participante. Una contraposición que no termina de aclararse con un comunicado oficial por parte de Urban Roosters, más allá de las declaraciones de sus protagonistas a través de diferentes canales. “Mr. Ego... Se queda, pero, ¿pondrá rumbo a otra FMS? ��



Ya disponible la entrevista a @purbanroosters en @Inforadio_UCM con TODAS las novedades y aclaraciones que tiene @urbanroosters que ofrecernos en primicia ��



Link: https://t.co/J878v8Ue6Z pic.twitter.com/Ug4eUsa6Cq“ — AgiliRap��️ (@agilirap_radio) June 7, 2021