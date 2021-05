Este domingo 30 de mayo se ha disputado la lucha por la permanencia en la temporada que viene de la FMS España. Hander y Míster Ego se veían las caras en la batalla de Play Off, pero solo uno podía quedar campeón. Míster Ego ha sido quien ha conseguido la victoria, dejando al freestyler valenciano sin posibilidades de ascender a la liga la temporada que viene. No obstante, Mister ya ha declarado en varias ocasiones sus deseos de abandonar la liga aunque ganase el Play Off, pero entonces, ¿qué va a pasar realmente el año que viene con Míster Ego?

Mister Ego y Hander tras disputar el Play Off de FMS España @thesaaree

"Disfrutad de los últimos posibles 25 minutos de Míster Ego en FMS" El rapero madrileño quedó octavo en la clasificación final de esta temporada 2020/21, siendo Khan y Errecé los puestos de descenso y Bnet el ganador de la liga. Así anunciaba Míster en sus redes sociales la batalla contra Hander este fin de semana: "No soy el mejor, nunca lo he sido, pero siempre se decide algo gracias a mi. Abrazamos el octavo puesto con mucho amor porque es una fecha más, lo cual implica un sueldo más", comenzaba diciendo el freestyler. "Este año creo que me depara muchas sorpresas y todas comienzan por esta batalla. Aquellos que dicen que solo estoy en el Play Off por joder: han acertado. Aquellos que piensan que porque no me juego nada voy a dejarme perder, estáis equivocados. No me lo he tomado como una final pero tampoco voy a ir a escurrir el bulto", continuaba, dejando claro, una vez más, que aunque quiera abandonar la liga como participante, su deseo era el de desempeñar un buen papel. "Disfrutad de los últimos posibles 25 minutos de Míster Ego en FMS tanto como voy a hacerlo yo", termina. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Mister ego (@misterego030)“ “

"Prefiero jugar con el sueldo de diez personas a que cinco jueguen con el mío" Y es que Míster Ego, quien sobresale por no tener pelos en la lengua y por su actitud y personalidad indiscutible, cuanto menos polémica, ya llevaba jornadas anunciando que el año que viene quería "abandonar la liga como participante para ser juez". Así lo confesó en la entrevista con Gazir tras protagonizar la batalla de la jornada 7: "Asier me ha colocado ya de juez y el año que viene estaré juzgando a diez señores, porque siempre lo digo, es como un lema, que prefiero estar jugando yo con el sueldo de diez señores a que cinco estén jugando con el mío", decía Míster Ego. "Es algo seguro y es lo que va a ser mi carrera en lo que me queda de corta vida artística", concluía como respuesta a la pregunta de si seguirá participando el año que viene en la Freestyle Master Series España.