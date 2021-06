El nombre de Gabriel Chachi comenzó a sonar con fuerza en redes sociales durante el primer martes de junio. Varios usuarios se hacían eco de un misterioso tuit que el propio Ibai Llanos había publicado en su perfil sobre la salud mental. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para los millones de usuarios que le siguen en Twitter y que daba pie a multitud de hipótesis: ¿había pasado algo en su vida para tener que hacer una reflexión tan clara y necesaria -y que tantísima gente alabó por compartir-?

Ibai Llanos hizo un directo en su canal de Twitch donde decía que se encontraba en un mal momento tras el fallecimiento de un amigo suyo, compañero de profesión y de la misma edad: "Os agradezco mucho que os hayáis pasado hoy, porque he tenido la pérdida de un amigo muy cercano que de hecho tiene mi edad. Ha sido una absoluta desgracia", confesaba emocionado. En ese momento, fueron muchos los usuarios que en redes sociales y a través de un hilo en Forocoches los que dieron por hecho que se trataba de Gabriel.

Sin embargo, su perfil de Instagram ha sido el componente que ha permitido confirmar la noticia al aparecer como "cuenta en memoria de", aunque sus familiares aún siguen sin emitir un comunicado oficial confirmando su muerte. A pesar de que en estos casos estas cuentas se activan con el acta de defunción, también sirve cualquier noticia que evidencie su fallecimiento para solicitar este reconocimiento.

Las redes lloran la pérdida de Chachi

Aunque no desvelaba de quién se trataba, youtubers como Jordi Wild sí que daba el pésame al entorno de Chachi. "No estaba seguro de si era algún trolleo o algo, pero veo que no :( Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona", indicaba en su tuit. Pero a medida que pasaban las horas, fueron múltiples los mensajes de apoyo a la familia de Gabriel, a quien profesaban un gran cariño y admiración.

“Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro si era algún trolleo o algo, pero veo que no :(

Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona.

Vaya desgracia.“ — Jordi Wild (@JordiWild) June 2, 2021

“Simplemente era el mejor, descansa en paz rey de reyes. ���� pic.twitter.com/elVZm4kret“ — Nil Ojeda (@nilojeda) June 2, 2021

“Que en España cada día mueran 10 personas por causas evitables (3600 al año, un 80% hombres) y siga sin ser una emergencia nacional, pues qué queréis que os diga.

Descansa en paz, Gabriel.“ — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) June 2, 2021

“Me has dejado roto Chachi... Yo voy a seguir sin bajarle al cabron pikete y me encargaré de que la nueva cabrona cepa siempre esté arriba.



Tk mi rey, descansa ����☣.“ — Cabesita (@papigavi) June 2, 2021

“Descansa en paz gabriel ��“ — death before dishonor (@secoweedcodein) June 2, 2021

Estas son las pocas confirmaciones de su pérdida que hay dentro de su entorno. El motivo no es otro que la privacidad que la familia podría estar pidiendo a sus compañeros, muchos de ellos tan conocidos como Ibai, Kapo, Blon o Cheeto que no dudaron en hacer referencia a su amigo en sus redes. Nunca mencionándole de forma directa, pero sí empleando uno de los iconos que el propio Gabriel tenía en su bio de Instagram y que representaba a "la nueva cepa".

“Descansa en paz, genio. ����☣️“ — Blon (@blonstark) June 2, 2021

“Como tu dirias: Hay que bajarle 0. T'estimo molt amic ��������

✊☣️“ — ��TONTO 013�� (@kapo013) June 2, 2021

“Te quiero, amigo ��“ — Kidi ⚡ (@KidiIRL) June 2, 2021

“por ti no le voy a bajar nunca mi rey ♥️“ — Telmo (@Telmometro) June 1, 2021

“Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados.



Por favor os lo pido.“ — Sr.Cheeto (@Srcheeto) June 1, 2021

Muchos usuarios también decidieron contrastar la noticia a través de Hana, su pareja. Sus últimos tuits evidenciaban que estaba pasando por el "momento más angustioso" de su vida para finalmente, publicar la noche del lunes un impactante mensaje: "Quiero despertar de esta pesadilla".

“No entiendo nada no me cuadra nada no se que hacer tengo mieid“ — rana giovanni�� (@_hanabie) May 31, 2021

“Quiero despertar de esta pesadilla“ — rana giovanni�� (@_hanabie) June 1, 2021

La cuenta de Instagram de Gabriel Chachi también se está llenó de comentarios lamentando su muerte. Nombres como Rayden, Lunaki, Dante e incluso el famoso perfil @trapgame.edits, donde comenzó su trayectoria como community: "Amor eterno a mi hermanito cobn el que empecé en esto allá por el 2015. Gracias por los momentos vividos y lo aprendido", comentaba.