Uno de los beneficios de internet es que permite que nuestras fronteras sean invisibles. Jeeiph (@jeeiph) lo sabe bien. Hace un año, él solo desde su casa en Venezuela fue capaz de conectarse a una VPN para subir su tema "Bonita" a YouTube y Spotify. El resto es historia. El tema ya acumula más de 150 millones de reproducciones en total.

Ahora, Jeeiph vuelve a la carga con el remix de "Bonita" junto a Noriel, Jerry Di, Big Soto y Cauty. Con motivo del estreno, nos recibe un poco "enfermo pero cool". Mientras le agradezco que haya aceptado la entrevista a pesar de su estado, le pregunto por sus síntomas. "Congestión, pero no es covid, eso ya lo he pasado", responde entre risas.

Charlamos con el artista venezolano sobre el origen de su nombre artístico, el remix de "Bonita" y las complicaciones que supone no tener acceso a herramientas básicas para un cantante como Spotify o Instagram. ¿Cuándo vendrá a España? ¡Lo descubrimos!

P.- ¿Cómo surge tu nombre artístico?

R.- Pues yo me llamo Samuel José, nada que ver con mi nombre artístico. A los 14 años me puse Lil J, por la J de José, y Lil porque era pequeño — se pronunciaba "Lil Yey". Luego a los 16, me quité el "Lil" porque no iba a ser pequeño siempre y me quedé con la "J". Le busqué unos valores que ya no tienen esos significados. Así que ahora solo es "Jeeiph", así, quieto.

P.- Acabas de presentar el remix de Bonita con Noriel, Jerry Di, Big Soto y Cauty, ¿cómo surge la colaboración?

R.- Surge a través del éxito de "Bonita". Buscamos la manera de hacer el remix, ellos se sumaron, pero no buscamos el featuring. Ellos quisieron montarse, no a la vez pero todos. Teníamos ya el remix con Noriel y Jerry y después se quisieron sumar Big Soto y luego Cauty. Decidimos hacerlo de esa manera porque no hay nada más bonito que cuando la gente quiere estar y no es un compromiso. Todo fluyó súper natural, grabamos en México, Jerry en España y Cauty desde Miami. No hubo trancas, todo súper cool. Kevin Roldán y De La Ghetto quisieron estar, pero parece que van a hacer otra versión del remix.

P.- ¿Los conocíais antes?

R.- A todos los conocía de antes. Quizá por eso se quisieron sumar porque me siguen, nos seguimos y vieron el crecimiento de la canción en vivo, de cuando se metió allá en España que ya es disco de Oro y Platino. Obviamente se vinieron por eso también.

P.- ¿Sientes que gracias a esta colaboración esta llegando tu música a otros países?

R.- La canción normal ha tenido mucho más alcance porque lleva más recorrido. Me pasan vídeos de todas las partes en discotecas, bares, y ni saben que soy yo pero conocen la canción. Con el remix obviamente he llegado a nuevo público, ellos tienen su público y he llegado a ellos. Pero lo que más nos sorprendió fue la original, wow... Fue increíble.

"Antes de 'Bonita' no sabía qué quería" P.- ¿Qué ha significado “Bonita” en tu carrera profesional? R.- Supuso un antes y un después. Yo ya había sacado "Botella" que es otro tema con bastantes números pero no rompió tantas barreras. "Bonita" más allá de eso, me ayudó a nivel personal, me ayudó a tener más confianza en mí, a pensar en que yo puedo hacerlo. En realidad, yo venía de cantar trap y ahorita estoy cantando reguetón, antes no sabía qué quería. Ahorita con las próximas canciones que se vienen voy cada vez más seguro de mí, eso es muy importante para avanzar. P.- Hace unos meses nos contaste que en Venezuela no tenéis Spotify y que tu éxito se basa en YouTube, ¿sigue siendo así? R.- Ahorita gracias a Dios, el tema se internacionalizó, por así decirlo. Hoy tiene más números en Spotify que en YouTube. En YouTube tiene casi 70 millones y en Spotify ya pasó los 80. Le lanzó una ventaja porque ya salió de Venezuela, la mayoría de visitas ya son de fuera de Venezuela. Con respecto a la situación con Spotify, sigo teniéndome que conectar a un VPN a veces porque me dice que "no puedo usar la app en el extranjero por más de 15 días". Entonces, activo el VPN y me funciona, pero es complicado. Luego voy a otros países y en el supermercado te venden la tarjeta de Spotify y la compras y ya. O te suscribes. Aquí no sucede eso. Ser artista de Venezuela es como pasarse el videojuego en nivel leyenda. Mira, es mega difícil. Es así, tenemos muchas trabas como los permisos o la visa. Nos miran mal por ser venezolanos. Es complicadísimo pero la vida no es fácil. P.- ¿Entonces tenéis redes sociales? R.- Tener, tenemos. Pero hay un problema con la señal, con internet. Yo vivo en la capital y obviamente sí hay internet. La mayoría de las personas tienen internet pero no todos tienen un móvil o un celular en el que puedan meterse y ver las cosas al instante ni se enteran de las noticias en el momento como en otros países por la calidad del internet. En el interior del país es más complicado incluso. Yo ahorita estoy en la playa y estaba buscando el sitio con más señal y aquí lo encontré. No sé si se ve borroso. Se sufre con todo y mira que esto es un sitio turístico en el que supuestamente hay señal, pero hay lugares que están fatal y eso complica mucho también a la difusión de lo que hacemos. Hay que abrirse paso y luchar de frente contra esto para romper las fronteras y buscar otros públicos. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de @jeeiph“ “ P.- ¿Crees que nos enteramos igualmente de lo que pasa en Latinoamérica? R.- Por ejemplo, la información que han dado sobre Colombia es totalmente diferente. Siento que la televisón habla de Latinoamérica pero está demasiado controlado. Está comprada por los gobiernos. Y pasa en muchos países de aquí, he visto a gente de Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia que se quejan por lo mismo. Siento que todavía falta mucho para romper eso. Todos los países tienen sus problemas y sus corrupciones pero acá en Latinoamérica es más fuerte. Es muy complicado para todos, así como comprar la televisión no dicen nada de los artistas nuevos ni de lo que está pasando aquí interesante. Hay una nueva ola pero olvídate de salir en la televisión. No se están dando cuenta de que los artistas de Venezuela están saliendo y rompiendo. Pero no les importa.