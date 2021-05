Nando López comenzó su trayectoria como docente en un instituto público, pero pronto descubrió su verdadera vocación: la literatura juvenil. Aunque confiesa que llegó a este público de casualidad, el autor de Por qué tiene que ser todo tan difícil se define como una persona curiosa y con muchas inquietudes sociales y culturales. "Quizás por eso me dedico a escribir", afirmaba a PlayzTrends. "Yo cuento historias para compartir mis preguntas y mis emociones. Soy una persona que ama todas las formas de expresión artística. También alguien que tiene una enorme confianza en que la educación es el cimiento para construir una sociedad más justa y una persona que en el fondo sigue siendo un adolescente encubierto que finge ser adulto, pero que en realidad no ha abandonado los 16 (ni quiere hacerlo tampoco)".

En su intento de seguir dando voz a una generación que aún tiene mucho que decir, Nando pasó una década ejerciendo de profesor en unas aulas que generaron en él la curiosidad de conocer a un alumnado del que necesitaba -y necesita- hablar. "Veía unas inquietudes que me parecía que era necesario compartir, que eran niños con unos valores interesantísimos, una generación muy desconocida. Además, se me despertó el propio adolescente que era años atrás y que tenía heridas que sanar. Me parece que es un privilegio ser leído por gente tan joven, porque es un público crítico en el que los libros tienen un calado especial".

"La literatura tiene un poder enorme para derribar prejuicios y fronteras"

Por qué tiene que ser todo tan difícil es tu último libro. ¿Crees que es una de las frases estrella de los jóvenes?

Nando: ¡Claro! Entre los jóvenes y entre quienes no son tan jóvenes. Lo que pasa con la adolescencia y la juventud es que te encuentras con preguntas que se mantienen toda tu vida. Eso de "por qué tiene que ser todo tan difícil" empiezas a decirlo con 12-13 años y ya no dejas de decirlo nunca. La literatura infantil y juvenil, la que se escribe sin moralina y contando historias, se lee a cualquier edad. Yo sigo leyendo a Gloria Fuertes y emocionándome con ella. Esta historia la escribí porque hay muy pocas obras de teatro con protagonistas de 13 y 14 años. Es una edad que también hay que contar, porque es cuando sales de la infancia. Además quería comedia, personajes con mucho fondo y que fueran protas LGTB. El teatro además creo que te ayuda a perder muchos miedos. Con esta obra pensaba en ese momento: ¿por qué las cosas no pueden ser más fáciles? Confieso que el título me vino enseguida porque además es un libro en el que quería hablar de que los miedos, al final, acechan a todo el mundo. En la adolescencia piensas que el miedo solo te pertenece a ti, así que esta obra es una invitación a descubrir, atreverse y experimentar. Yo creo mucho en esta generación de adolescentes y tenemos mucho que aprender de ella. Es una generación que está escuchándose y que está avanzando. Es verdad que es muy diferente a la mía y que este libro no lo habría escrito igual en los 90 porque creo que, por desgracia, en mi generación no estábamos preparados para cierto tipo de cuestiones. Y ahora, por suerte, sí.

¿Crees que la literatura está sabiendo ser el fiel reflejo de una realidad que no deja de cambiar?

Nando: Poco a poco, queda mucho por hacer. A mí me llama mucho la atención que durante encuentros con jóvenes me agradezcan la diversidad que hay en los textos. Pero tengo ganas de que no tengan la necesidad de dar las gracias, porque eso querrá decir que esa diversidad es real y es habitual. Sin embargo, tengo la sensación de que estamos en un lugar donde todavía nos faltan muchas historias y muchas más referencias. Y luego, que es algo fundamental para mí, faltan más protagonistas diversos en historias diversas. Lo que no podemos es recluir a personajes LGTB en historias que solo hablen de la dificultad de erradicar la LGTBfobia. Que es algo que hay que denunciar, pero también es necesario estar en la fantasía, la comedia, el romance... Y eso todavía creo que no se ha conseguido del todo, aunque sí que hay una gran generación de escritores y escritoras que están apostando por ello. Hace poco me escribía un chico LGTB, con capacidades diversas y me decía que hay pocas historias que reflejen como se vive siendo LGTB y sufriendo el capacitismo de una sociedad excluyente.

“En mi última obra teatral, con protas de 13 años, decidí que habría una historia de amor LGTBI sin un atisbo de homofobia. Hoy, que la realidad nos abofetea, me alegra haberla escrito así: las personas LGTBI también necesitamos ficciones sobre el mundo en que merecemos vivir.“ — Nando López ��️‍�� (@Nando_Lopez_) May 25, 2021

En tu último libro de hecho tienes personajes de todo tipo, incluso uno de ellos tiene dos madres.

Nando: Y qué bonito es que el personaje hable con sus dos mamás. Creo que esos pequeños guiños rompen, sobre todo cuando no se justifican. Uno de los errores es justificar los personajes, y no. Los personajes existen, como en la vida, y son tan diversos como nuestra realidad. También cuido mucho los nombres de cada uno de ellos para que se vea que vienen de familias con orígenes distintos y se vea la culturalidad. A mí me preocupa mucho como escritor y como ciudadano el repunte que tenemos del machismo, la homofobia, la transfobia, xenofobia... Estamos viendo cosas terribles estos días, y creo que la literatura ahí tiene un poder enorme para derribar prejuicios y fronteras. Pero claro, si partes de la justificación del discurso... estás cayendo en la trampa y cometiendo los mismos errores que tratas de evitar. Lo que tienes que hacer es retratar vidas que emocionen, y una de las cosas que yo persigo es que cualquiera pueda empatizar con un personaje. Da igual como seas, porque lo importante es su alma y su esencia. Las personas como colectivos como el mío, el LGTB, hemos sido invisibilizadas durante mucho tiempo y muchas generaciones. Así que nos han faltado esos referentes que nos hubieran ayudado a hablar, encontrarnos antes y quitarnos instantes de felicidad, que al final es lo que creo que te pierdes cuando no eres visible.