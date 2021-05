ToteKing junta a Bnet, Easy-S y Foyone en "Tical 2021"

ToteKing llevaba días calentando las redes sociales con un hype inmenso y al fin sus fanáticos ya han podido descubrir el porqué. El MC sevillano estrena nuevo tema en colaboración con el productor Sceno, "Tical 2021" un homenaje en toda regla a Method Man, miembro del mítico grupo de hiphop americano, Wu-Tang Clan. Pero, ¿qué es lo que ha generado tanta conversación entre los más fieles al género? Nada más, ni nada menos, que la aparición estelar de tres titanes del hiphop en español en su videoclip: Bnet, Easy-S y Foyone.

Así ha contado ToteKing la divertida anédcota de cómo surgió este proyecto en su Instagram: "El fin de semana pasado me llamó Easy y me dijo que estaba en Málaga con Bnet, Foyone y Sceno, que habían comprado 40€ de Tico Tico y pipas del elefante (que traen almendras en un gesto inigualable de humanidad e ingenio) y que si no pillaba el Avant y me plantaba allí en un par de horas sería un parguela nivel experto. Saqué del armario mi piquete del H&M, mis Jordan 6, y pa' Málaga que me fui. Por cierto, Foyone me dejó sentarme en su silla de ruedas presidencial. La vida puede ser maravillosa, que diría Don Andrés Montes. Abrazos".

Si bien es cierto que ni Bnet, ni Easy-S, ni Foyone rapean en el tema, no se puede negar lo bien que les queda esa estética misteriosa del videoclip que acompaña a la canción. No obstante, ToteKing ya ha generado unas expectativas muy altas entre los fanáticos del rap en nuestro país y muchos seguidores del género ya piden una colaboración cantada de estos cuatro. ¿Se cumplirá próximamente?