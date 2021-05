No queda nada para que la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) se celebre por toda la geografía española. Ante este acontecimiento, son muchos los jóvenes que se enfrentan a una tesitura que les trae más de un quebradero de cabeza: ¿qué carrera estudiar? ¿A qué quiero dedicarme? ¿Apuesto por lo que me gusta? ¿O por lo que me va a generar más "estabilidad" a medio y largo plazo? Son muchas las preguntas que surgen tras los exámenes, así que a pesar de no tener una respuesta clara para cada incógnita, lo que sí podemos hacer es contarte cuáles son -a día de hoy- las carreras con menor y mayor salida en España. Atención, spoiler: ADE vuelve a ser la que mayor tasa de empleabilidad posee en todo el país.

Administración y Dirección de Empresas: ganadora por goleada Adecco vuelve a realizar el estudio anual que evidencia qué carreras evolucionan hacia una mayor empleabilidad, cuáles se mantienen estancadas y todas las que se quedan en los últimos puestos de la lista. Liderando, tal y como apuntan en su informe, vuelve a estar ADE. Esta carrera posee un 10,6% de las ofertas de empleo en nuestro país. Un porcentaje que siguen bastante de lejos estudios como Ingeniería Industrial, que se coloca la segunda con un 4,6% e Informática, con un 3,8%. El top 5 lo completan el doble grado de Administración de Empresas y Derecho, con un 3,6% y Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH, con un 3,3% de la oferta para titulados universitarios. Por detrás de ellas se encuentran las titulaciones de Enfermería, con un 2,5%, Economía -2,1%-, Ingeniería Mecánica -2%-, Derecho -1,8%-, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, también con un 1,8% y Medicina y Biomedicina, con un 1,6% de empleabilidad. Pero si nos fijamos solo en las ramas de conocimiento más demandadas por las empresas, comprobamos que las titulaciones de Ciencias Jurídicas y Sociales junto a las de Ingeniería y Arquitectura son las más solicitadas. De hecho, tal y como apuntan en el estudio, entre las dos "aglutinan casi 8 de cada 10 ofertas de empleo en nuestro país".

Psicología, Farmacia y Periodismo: a la cola del ranking Si tenemos en cuenta todas aquellas carreras universitarias consideradas dentro del ámbito científico-experimental, el informe mantiene que siguen la línea de años anteriores. Biología, Bioquímica y Biotecnología (0,8%), Química (0,6%) y Matemáticas y Estadística (0,4%) fueron las más demandadas dentro de este área. Unos porcentajes que bien podrían asemejarse a la rama de Artes y Humanidades, donde Filología, Lingüística y Literatura junto a Bellas Artes y Diseño son las más reclamadas dentro del sector, pero solo poseen un 0,5% y 0,3% de empleabilidad. Sin embargo, hay que destacar que son las titulaciones sanitarias las que más caen en este ranking. Aunque Medicina y Biomedicina se mantienen estables, Psicología, Psicopedagogía, Nutrición, Farmacia, Dietética y Alimentación y Odontología son las que más se desploman, convirtiéndose así en las carreras con menos salidas de España junto a Geografía e Historia, Ciencias Políticas, Periodismo e Ingeniería Naval.

Madrid y Cataluña, las Comunidades Autónomas con mayor oferta A la hora de dividir por sectores geográficos la oferta de empleo, el estudio de Adecco muestra que las titulaciones universitarias son más requeridas en la Comunidad de Madrid con un 25,1%. Un primer puesto seguido por Cataluña y País Vasco, "que aportan un 16,6% y un 14,8% al total de la oferta de empleo en España", según apuntan desde el informe. Entre estas tres comunidades reúnen más de la mitad de las ofertas de empleo dirigidas a los titulados universitarios (56,5%). En el 10% se sitúa Andalucía, y ya por debajo de esa cifra se encuentra la Comunidad Valenciana (6,9%), Castilla y León (6,3%), Aragón (3,2%), Galicia (3%) y Castilla-La Mancha (2,5%). Por el lado contrario, son las autonomías de Baleares (1%), La Rioja (1,1%) y Extremadura (1,1%) las que concentran una menor proporción de ofertas de empleo que requieren titulación universitaria. Les siguen hacia arriba la Región de Murcia (1,3%), Asturias (1,4%), Navarra (1,6%), Cantabria (1,8%) y Canarias (2%).