Si ya te contamos en una entrevista con PlayzTrends quiénes son 31FAM y por qué no podrás parar de escucharlos, hoy te traemos un juego que no tiene desperdicio. Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C y Bandam, integrantes de uno de los grupos de referencia de la nueva ola urbana en Cataluña, se enfrentan a las preguntas del juego del "culpable" en Playz para que descubramos a fondo qué se esconde detrás de estos chicos que causan tanta sensación en plataformas. ¡No te lo pierdas!

"Queremos acercar culturalmente nuestro idioma a toda España" Desde sus inicios, 31FAM se ha convertido en un referente que no para de sumar más y más seguidores en Cataluña. Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA y Bandam son los 6 miembros de esta familia que ha sabido acercarse a un público joven y amante del trap, el dancehall, el funky y el R&B, estilos que la banda ha mezclado a la perfección y con ello, ha creado una sonoridad propia cantando en diferentes idiomas como en catalán, castellano e inglés. "Queremos que el catalán llegue mucho más allá de lo que es Cataluña. Cantamos en catalán y español porque queremos acercar culturalmente nuestro idioma a toda España y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco para que llegue aún más lejos. En definitiva, queremos hacer que el catalán sea nacional", reflexiona 31FAM en la entrevista con Playztrends.