"En su día, Yung Beef me dijo con toda la seguridad del mundo: nosotros venimos a cambiar el juego, venimos a hacer dinero y a vivir de esto como no se ha vivido hasta ahora", nos cuenta el comunicador Daniel Madjody, parte del elenco de El Bloque, en una entrevista con Playztrends mientras hablamos de Making Flu$ y de los orígenes de la escena.

Making Flu$ es el libro que descifra la gestación, crecimiento y evolución de la nueva escena musical española de la última década. El capítulo de Madjody es curioso, a la par que interesante y necesario, para conocer los orígenes de toda una generación musical que empezaba a cambiar el paradigma de la industria en España sin darse cuenta.

En "First Dates", el comunicador y co-presentador de El Bloque cuenta, de primera mano, cómo vivió ese origen: desde sus mensajes por Facebook con Rosalía y Cecilio G, hasta su primera entrevista en 2012 a C. Tangana. Pero también nos revela otras muchas anécdotas de por aquel entonces, como el descubrimiento de Pimp Flaco y Kinder Malo allá por principios de la década. Anécdotas que cualquier melómano tiene que conocer sin ninguna duda.

"No hemos tenido ningún parámetro a la hora de crear este libro, sino que hemos hablado cada uno de lo que nos sentíamos cómodos", explica Daniel Madjody sobre Making Flu$. "Quien ha querido hablar del cambio de modelo en la industria ha hablado de ello, quien ha querido hablar de la feminidad y el reguetón ha hablado de ello, y así todos", dice.

Y es que Making Flu$ recoge, sobre todo, anécdotas, entrevistas y datos curiosos, entre otras muchas cosas, que el lector solo va a poder encontrar en este libro. "En Making Flu$ hay muchas entrevistas inéditas, tanto con colectivos que se dedicaban a lo audiovisual a principios de 2010, como podían ser Ziontifik o 128 Films, como con muchísimos artistas de la talla de Cecilio G, Alizzz, La Zowi... artistas que han sido totalmente trascendentes en la escena. Y todo esto, tanto de la época anterior al boom como después", explica Madjody en la entrevista.

Intercambiando mensajes con Rosalía por Facebook "First Dates" está lleno de anécdotas que harán sacar una carcajada a cualquiera. Una de ellas y la que más sorprende en cuanto la lees, por todo lo que significa, es la invitación de Madjody a Rosalía a su programa de radio, Show Bizness, en mayo de 2015 y a través del Messenger de Facebook: "¿Qué tal Rosalía? ¿Cómo lo tienes para pasarte por la radio un día de estos?", le envía Madjody a la catalana, a lo que Rosalía contesta: "¿Qué tal, Madjody? Me encantaría, del 14 al 17 estoy actuando en Alemania y del 23 al 29 en Madrid, en febrero sería lo suyo porque el 13 estaré en Refree actuando en Apolo". Mensajes que se incluyen en el libro y que acompañan a la historia de cómo una emergente Rosalía visitaba la radio en la que trabajaba Madjody hace 6 años, cuando aún estaba estudiando en el Taller de Músics: "Nos llamó muchísimo la atención la profesionalidad y el perfeccionismo de Rosalía a la hora de concretar los detalles del programa", cuenta Madjody. "Era algo a lo que no estábamos acostumbrados". Y más tarde llegó "Antes de Morirme" con C. Tangana; después, Los Ángeles; después, "Malamente"; y luego, El Mal Querer. Y el resto ya es historia.

Entrevista a C. Tangana en 2012 Otros de los puntos de inflexión que destaca Madjody en Making Flu$ es la publicación del álbum LOVE'S de C. Tangana y la entrevista a Agorazein en diciembre de 2012, también en Show Bizness: "Nuestra idea era entrevistar al colectivo Agorazein al completo, pero ese día solo tenían disponibilidad C. Tangana y Jerva, que para nosotros era más que suficiente", escribe Madjody en "First Dates" sobre aquella entrevista presencial en los estudios. Según cuenta el comunicador en su capítulo, "lo más curioso de aquella entrevista fue descubrir cómo se veía C. Tangana a sí mismo en cinco años": "Me gustaría vivir de la música aunque fuera tímidamente y ya está, me encantaría vivir de la música de aquí a cinco años, pero es como cuando eras pequeño", declaraba C. Tangana. "La gente se cree que ahora lo tienes más cerca pero es como ser futbolista; es lo mismo, ves que vas alcanzando escalones pero el dinero no está en ninguno de estos sitios, ¿sabes? Así que a seguir estudiando, buscar un curro... es lo que hay que hacer", continuaba. "Yo creo que va a haber que irse de España. Creo que es muy probable que el 40 % de los jóvenes que están estudiando ahora en España se tengan que ir, y yo estoy estudiando ahora, ¿sabes?", terminaba el propio Antón Álvarez años antes de convertirse en uno de los artistas más importantes de la industria musical española de los últimos tiempos. [Mira aquí el capítulo 1 de Mixtape, "Orígenes", con C. Tangana y Daniel Madjody] 22.08 min Transcripción completa (Música metálica) (Sonidos mezclados) Tratar con nosotros, la gente no quería, sabía que éramos liantes, ¿sabes lo que te digo? Éramos punkis, siempre he sido eso. (Música) (Sonidos mezclados) El concepto que se tenía en España de ser un rapero, era algo... Agrio, con lo que no podías ir a ningún lado. # Para repartir... # (Ruidos) Hoy en día, donde tienes que estar es en los memes, en los "youtubes", en los "tiktoks"... (Música) Mi música es para... Para no escucharla. # Nada me importa, porque me transporta... # (Música) (Sonidos mezclados) (Ruidos) (Música) (OFF) Esa movida era muy "fake". Las instrumentales estaban guapas... (OFF) Había temas guapos. ¡Eran buenos! (OFF) Tenía un personaje artístico que no tenía nadie. Tiene personalidad. Sí. Siempre ha tenido mucha. Mucho personaje artístico y estilo. Estilo, la palabra, estilo. (Ruidos) Los orígenes para mí es la escena de Madrid, esa que nadie reivindicó y nosotros escuchábamos: Hermanos Herméticos, Perros Callejeros... para mí son los orígenes, cuando entendí lo que yo hacía. # Se joda el flash, llevo detrás # diez años más, spittin' bars. # # No es personal, no pu'es llegar. # # Hablo "cash", ponte a estudiar. # # Mirando atrás se os ve llegar # yo llevo ya diez años más. # # Spittin' bars, spittin' bars. # La sensación de pertenencia a algo que te hace completamente distinto. Básicamente Madrid, Madrid son los orígenes. (VOZ DISTORSIONADA) C. Tangana el madrileño. (OFF) ¿Qué estaba pasando en 2010 en Barcelona? La movida en 2010 estaba bastante parada. La verdad es que desde mi punto de vista, Madrid era muy la referencia del sonido. Había como dos estratos, un rollo más "mainstream" donde podían estar los Nach, los ZPU... Y en el "underground" empezaban a pasar cosas chulas, estaba la gente de Corredores, estaba tu grupo también, Agorazein, estaba también Ziontifik empezando a hacer cosas guapas, (OFF) también la movida que estaba pasando en Valladolid con Urano... Soy Daniel Madjody, un intruso en el periodismo musical. Llevo muchos años en diferentes medios, desde el primero que fue Show Bizness, que fue un podcast que crearon y luego contaron conmigo unos amigos... También colaboro en Vice, he colaborado en muchísimos medios, y actualmente estoy en El Bloque. (Música) (OFF) Para mí todo eso nacía como de Madrid, que todos esos grupos tenían referencias de Madrid, de toda la movida que no se había escuchado nada: Mitsurugi, Yaco, Gamberros Pro, Chiri... los que nos hicieron entender de qué iba un poco el rollo y salirnos del rap español, que en su momento era mazo importante para nosotros, (OFF) no queríamos ser un rapero español nadie. Tú veías: "rapero". ¿Qué es lo que asocia la gente por rapero? Te ponían el ejemplo, lo mirabas y decías: "Madre mía". ¿Cómo voy a decir que soy eso? # Ey, ey. # # Perdí mis amigos, mírame qué mono # llorando en la limo. Por eso, en la reivindicación de un nuevo rap... # Que le jodan al dinero # quiero estar... # Que para mí nace en Madrid, y luego se hace en otros sitios. (Música y ruidos) (OFF) Tanto Agorazein como Ziontifik... el colectivo como un 360... como una imagen corporativa, una web... la distribución propia de tu producto... Aparte también a nivel cultural. Querían estar presentes en la cultura en general, no querían ser raperos, y poder influir en la moda, en el cine, en todos los sitios. En todos los ámbitos culturales. Y creo que eso también para mí fue una lección importante. Como que yo he intentado que eso también pase. (Ruidos) (OFF) Agorazein, Ziontifik, Cecilio, Somadamantina, Kefta Boys... fueron pioneros, y los grandes estandartes de cambiar todo lo que era el paradigma musical que hasta entonces existía. Y tomar internet y tomar Youtube como la gran fuente de distribuir su negocio musical. (OFF) Anteriormente a 2010, era un rollo muy "focus" en el mensaje. Creo que ha pasado en general en España, que nos gusta mucho la poesía de un euro. Mi padre es Bob Dylan, con el que empecé en la música. Todo eso me flipa, pero ves lo que se entiende por lírica, o que te echen en cara qué letras son o no líricas, y lo que se entiende por lírica en España... (RESOPLA) Joder, poesía de 0,50 que da la sensación de que intento hacer algo poético. También la estética: pantalones anchos, gorras para atrás, bombers XXL... Empezaban a verse chavales que eran los que veías en tu barrio, vestidos como se vestía en la calle. La estética ha cambiado por completo, y se le empezó a dar importancia a las pintas y eso. Eso cuida la cultura, fíjate cómo ha evolucionado eso. Si siguiésemos todos en esa, no estaríamos ahora en pasarelas, (OFF) en revistas y en todos esos lados. (OFF) Desde siempre hemos estado involucrados con todo lo que ha sido este movimiento urbano. Nos juntábamos en la calle, hacíamos música improvisando. En los parques de al lado, Carabanchel, toda esta zona. Nos hemos juntado los de Corredores de Bloque, más viejos colegas del instituto también. Un día decidimos grabar y había que ponerle un nombre, porque éramos una familia. Ya estaba hecho todo, solo era ir al estudio, juntarse y cantar. (Música) Son esos años que uno va a recordar siempre, de cuando es chaval. Parece que creamos algo grande. (Voz con sintetizador) Le meto muchos timbales, para que suene a jíbaro, que digamos que es la marca que he querido hacer yo. Me reía de las instrumentales, me parecían, como se decía aquí "tollaco", lo más "tollaco" que había, para mí. La influencia que habíamos tenido era música "yankee" desde siempre. Mucha música puertorriqueña, el reguetón y el rap puertorriqueño. ¡Vámonos! (Música) # Bebo champán y lo tiro, ya. # # Parece que tengo un draco (rah). # Cuando llegó el trap, las instrumentales con mucho sintetizador, las voces con "autotune". Era extraño para la gente, pero sabíamos que eso existía y decidimos en vez de hacer música de hace 20 años, estar justo en lo más puntero. En ese momento muy repudiado, 3.000 "likes" y 3.000 "dislikes". Porque la gente también lo odiaba. (Música) Supongo que toda la escena de rap en español de antes, no creo que a ninguno le gustásemos. (OFF) A ninguno... Solo esos, el Russ y el Ziontifik. Estamos aquí, grabando todavía. Conocer el Kefta Boys fue súper chulo, porque era como la misma historia en Granada, de repente. También eran unos chavales, de la misma edad que nosotros. Fue conocernos y hacernos amigos, la verdad. Desde el principio. (Ruidos y música mezclada) Parece que soy músico de verdad, ¿eh? No he dado una clase de piano en mi vida, nadie me ha enseñado nada, pero como que pongo los dedos y me salen esas cosas, ¿sabes? Ahora le pones todo... La música es bonita y todo, pero de la que le metes el bajo es lo más importante. Creo que siempre he hecho música latina, desde Corredores de Bloque, he cantado códigos de... Dominicana, Puerto Rico, por la familia mía. (Ritmo latino) Es una salsa, ¿o no? Mantenemos la referencia, queríamos mezclarlo. Tampoco inventamos nada, Orishas era eso. Era salsa con rap, mezclado. Era algo evidente que tenía que mezclarse trap con salsa, mezclarlo, era evidente. (OFF) Creo que seguiré evolucionando en la música, pero obviamente no voy a perder las raíces. (Ruidos) (OFF) Para mí, la crisis económica fue lo fundamental. Cuando me independicé justo era 2008 o 2009. Momento clave, tienes que currar. Y encima no encuentras curro. Y nadie tiene un duro, no hay casi pasta en la hostelería, imagínate si va a haber pasta en rapear, o en intentar cambiar la escena urbana o vete a saber qué. El "mindset" era como "te lo tienes que hacer". Y nunca pensabas en... en ganar mucho dinero con eso. Y luego, de estar unos años jodido, con curros de mierda, siendo una persona cualificada... (OFF) Pues toda esa presión a mí me hizo decir: "A tomar por el culo". Yo voy a ganar dinero con esto, ¿sabes? Toda la gente que está ahora tenemos un hambre, que es un hambre de "hustler". # ¿Has visto ese caballo ganador? # # En la carrera # se siente tan solo. # (OFF) Un hambre de "hustler", que es muy distinta de alguien que lo ha tenido ahí. O funciona esto, o voy a ser camarero toda la puta vida, y yo no voy a ser camarero por mis huevos. # ¿Has visto ese caballo ganador? # (OFF) Yo creo que la crisis hizo que la gente, desde la incomodidad, pero también desde el nada que perder... Ese rollo, justo, incómodo, pero... Exacto. o hago esto o no hago nada. Nada que perder, pues hago esto. Que la gente se ríe de mí, pues que se rían. Se quedará en internet y algún día se olvidarán. Parece que se está asentando, y que tú con la música puedes llegar a tener la vida que admiraba antes la gente, la vida que tiene un futbolista o que tenía un torero. En España eran como los putos referentes, ser una folclórica, o ser un cantante famoso, o ser un deportista famoso... "Vivo como puto Cristiano Ronaldo". O Ronaldinho. O una folclórica, eso quise siempre. (OFF) Es la Pantoja. (Música y ruidos) Nombres totalmente cruciales para lo que se estaba produciendo, los están dejando un poco de lado. Entonces empezaron a salir medios más pequeños, underground... Que empezaban a entender mejor toda esta vertiente nueva. (OFF) Era evidente que estaba pasando una movida que no se estaba viendo reflejada en los medios, o que los medios tardaban en reflejarla dos o tres años. Cuando eso ya había pasado. Ahora, sabes... Ahora le quieren dar una portada... No sé a quién, a Yung Beef en Rockdelux... Ahora. Se la podías haber dado hace... cuando el Soundcloud, cuando era una movida novedosa y era revolucionaria. Otra cosa que luego fue cambiando era que... Empezaban los medios generalistas a darte voz a ti... A Yung Beef... A Bad Gyal... A la gente que ya era grande... Y era como: "wstán pasando por todos los mainstream". Pero yo entendía eso como que el rap de 2012, de 2013, de 2014, estaba muy necesitado de reconocimiento por parte de los medios. Hay que apoderarse de las instituciones. Hay movidas que están ahí hechas, y o vas tú y coges ese poder, o ese poder lo tienen otros. (OFF) ¿Qué tiene poder? ¿La tele? Pues vamos para la tele. ¿La radio? Pues para la radio. Tiene poder El País, pues vamos para El País. Y se demuestra que una vez que vas abriendo puertas, luego corre el aire que da gusto. Fíjate cómo ha cambiado la historia y cómo nos tratan ahora. (Guitarra española) Ahora nos están pidiendo portadas y podemos decir que no a medios. # Esta ambición desmedida, # por las mujeres, # la pasta y los focos, # me está quitando la vida # muy poquito # a poquito a poco. # # Me pregunta la prensa: # ¿Puchito, cuál es la maña? # # Sin cantar ni afinar, # pa' que me escuche toa' España. # (OFF)Partiendo de la cultura urbana, porque es la cultura global, puede haber 1.000 ramas de 1.000 influencias y en todos los ámbitos. Ya no son solo unos raperos, o un reguetonero, ahora es un abanico de gente... Desde un productor extraño, no decir nada del flamenco, ni de Rosalía, creo que es obvio. Y Rosalía fue a Show Bizness. Y tanto, en 2016. O sea que... La escena viene de ahí, para mí estaba clarísimo. Me hace mucha gracia, recordando eso, cómo se veía detrás de la pantalla, como público, y cómo ese "pre-meme", de "mira el chaval este de Madrid haciendo un videoclip en un barco, mira los chavales de Granada grabando en su barrio, pensando que están en una "banlieue" parisina. (OFF) O mira la Soma, haciendo la movida que solo hacía ella en su época... (OFF) La gente con la que yo me rodeaba entonces todos fumaban porros, marihuana... Era un entorno perjudicial para mí, en especial para mí. Porque a raíz de eso, se me ha desencadenado una enfermedad. Te sientes comprendida, con gente que hace lo mismo que tú. No es todo malo, tampoco. Ha habido momentos muy buenos que he compartido con ellos. Gente que de verdad ha sido para mí como una segunda familia. # Lo único que quiero, # un bebé como tú. # # un bebé "like you". # (OFF) Empiezo a hacer música de pequeña, por una necesidad de expresar. En verdad, cuando eres pequeño eres más creativo. Lo dejas de lado, te dicen que no tiene futuro. "¿De qué estás hablando? Deja de decir tonterías". "Ponte a hacer lo que todo el mundo hace". # Las gitanas dando palmas # a Yeli. # # Todas andamos con las chanclas # en "kelly". # # En el microondas palomitas, # una peli. # (OFF) Slim Kawasaki era diferente a Somadamantina, ya que no había muchas chicas... Era como para acompañarme a mí. Aparte de Somadamantina, también hay Slim Kawasaki. Lo que ha sido importante para mí, es que me he comportado como un chico cantando y hablando para abrirme un hueco. # Me quiere... # En el mundo del rap era todo chicos, era como lo que había que hacer para demostrar algo, no sé el qué... (Música) Me interesa llegar a todos los públicos, y a la vez no me interesa estar al alcance de todos los públicos. Así puedo estar más tranquila, ocuparme de mí... En paz y en calma mentalmente. # Átomos de energía # recorren tu cuerpo. # # No creas que solo # eres carne y hueso. # # Extiende tus manos, # casi te puedo tocar. # # Hundirnos en el deseo # de cambiar. # Mi día a día es buscar constantemente el estar en contacto con la realidad, de estar en el momento presente Aquí... Conmigo. Donde se ve tanto lo bueno, como lo malo, la verdad y la mentira, y puedes diferenciarlas. He tenido, o tengo, una enfermedad, que es la esquizofrenia. Y tenga cura o no, yo voy a hacer lo máximo posible por estar lo mejor posible. Y voy a luchar mucho por mí para eso. (Sonidos mezclados) (OFF) A mí me parecen divertidos. Y yo siempre he sido contestón y... Nunca he dejado que hubiera uno en el grupo que dijese algo, y todo el mundo tuviese que decir: "ah, vale". Prefería que me partiesen la cara. Así he sido toda la vida y así he seguido. Y ha llegado un punto que ha tenido un valor más allá... Ya había como posturas, ideologías... No era solo: "tú eres un cabrón"... Era como: Estamos hablando de cosas serias. No podemos dejar aparte lo que es la música, de lo que es la historia. Igual que en la historia el cortarle la puta cabeza a un rey ha significado un cambio de etapa, un cambio de era... En la música y en esta escena, ciertos "beefs", y ciertos enfrentamientos entre grupos, también han sido cambios en la escena. El bofetón del Kaydy a NY representó para la escena como un "game changer", es que fue así. Pero no... Mi objetivo para los chavales es que la forma de hacerte famoso es colaborar con mucha peña y no pegarte con mucha peña. Está claro, no es hacer pedagogía de la violencia... Ni del enfrentamiento en general. Los boricuas están enfrentados como todo el mundo, y tienen un sentido de la industria, entienden perfectamente cómo funciona, y cuando está para arriba suman más. Siempre están ellos entre los más escuchados del mundo. Está bien, para la salud de la cosa nuestra, (OFF) y nuestra pequeña Españita, habrá que hacer otro modelo. (OFF) Activo desde siempre, productor, cantante, y sobre todo "punkstar", ¿sabes lo que te digo? Activo... Pero con la pistola en la mano, ¿vale? (RÍE) (OFF) Eres una súper maquinona, llevas un montón de tiempo. Te debemos muchísimo, Cris. (Música) Mixtape - "Origen" con C. Tangana y Daniel Madjody Otra anécdota que se suma a la larga lista de Daniel Madjody y que él mismo nos cuenta de primera mano es que, según él, hizo que le "explotara la cabeza en su día" cuando se dio cuenta de "la magnitud que estaban teniendo estos artistas": "He vivido absolutamente todos los momentos del cambio y eso es muy emocionante", reflexiona el comunicador.

Cecilio G: "Iré un poco bebido, es que soy tímido" Quizá la conversación más anecdótica del libro es la que mantuvo el propio Madjody con Cecilio G en 2013 a través de Facebook, donde este le invita a su programa de radio y Cecilio G le consulta si puede ir borracho: "suelo ir borracho a muchos sitios, ¿puedo?", "suelo beber desde que me levanto cuando me drogo", o "iré un poco bebido, es que soy tímido", son algunos de los mensajes que le envió Ceci a Madjody y que hoy suponen una historieta para enmarcar en toda regla. Pero la anécdota continúa, pues según cuenta el comunicador en Making Flu$, Cecilio finalmente no fue al programa y estuvo un tiempo sin contestar a las llamadas. Un mes después, el trapero decide escribir a Madjody: "Lo siento, he tenido algún percance estos días [...] Es que me metieron preso, pero bueno, cuando se pueda y si aún estáis dispuestos, estaré encantado de participar". Madjody nos cuenta todo sobre aquella conversación que mantuvo con el artista catalán: "Todo el mundo habla de esa conversación", dice mientras se ríe. "Hay que tener en cuenta que han pasado 10 años y tanto el acercamiento como la accesibilidad que había no tiene nada que ver con lo de ahora, aparte de que las redes sociales estaban dominadas sobre todo por Facebook. "Yo soy una persona muy reservada y el estar en un podcast me daba una razón para poder acercarme a artistas que me molaban y proponerles cosas", dice él, que concluye con que, "a raíz de esas conversaciones" pudieron "cerrar entrevistas" de las que hoy están "súper orgullosos".