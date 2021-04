"Hay un tipo de material sensible que sólo se revela bajo la luz de la luna. Si quieres capturarlo no hagas ruido, observa, apunta y dispara", escribe Alba Rupérez, fotógrafa en El Bloque y encargada de retratar a toda una generación musical, en su capítulo del libro Making Flu$, "Dónde las vas a subir?".

Alba Rupérez pasó de ser camarera a desempeñar una labor que ha quedado grabada para la historia. La fotógrafa cuenta que su madre le regaló una cámara y, desde entonces, quedó enamorada de este arte. Empezó siendo fotógrafa de eventos de música electrónica y poco a poco llegó a dedicarse a ello de lleno y fotografiar los festivales de música más importantes de España, como el Sónar de Barcelona o el Primavera Sound. En PlayzTrends hemos hablado con ella y nos ha contado, de primera mano, cómo ha vivido el auge de la nueva escena musical en España y las anécdotas que se esconden detrás de su labor en ella.

"Sobre todo, ahora que es un momento de parón general, ha sido mucha locura ponerme a ver las fotos de siete discos duros externos y elegir cuáles poner y cuáles no para que se entendiese bien todo", cuenta la fotógrafa. "Ha sido duro sobre todo por la inseguridad laboral de estos tiempos", se sincera. "He intentado poner gente grande y conocida, pero también artistas pequeños que no conoce nadie porque se lo merecen y son parte de la escena también . La escena vive también de todo lo que pasa en los clubs pequeños, ahí es donde se cultiva todo".

Dentro de tanta locura, Alba dice quedarse con la amistad y compañerismo que nació ese día y que derivó en muchos años de trabajo junto al resto de artistas: "Me he implicado tanto en mi trabajo porque todo este elenco son chavales muy normales y me he sentido siempre muy invitada a estar ahí y poder sacar fotos con naturalidad", reflexiona Alba.

El primer contacto de Alba con el trap fue en la fiesta de Perreo 69 que organizaba el elenco de La Vendición en Madrid, algo que ella misma lo recuerda como "una locura". "Hay una de las páginas del capítulo que retrata mi primera experiencia en la escena, que es la fiesta de Perreo 69 que organizaba la peña de PXXR GVNG y que más tarde derivó a Infierno, en Madrid", cuenta ella. "Yo de repente llego a la fiesta con Alicia Álvarez y me dice, 'no te asustes, tú lleva la cámara', entonces yo fui y conocí a gente como Israel B, Marco Italia, Yung Beef... a todos. Yo venía de hacer fotos de la música electrónica, entonces llegar allí y ver ese ambiente fue un cambio muy grande y muy emocionante ", dice.

Una mujer en un "mundo de hombres"

Sobre todo, lo que más recuerda Alba es que el mundo de la fotografía en directo era un "mundo completamente de hombres". "Yo llegué allí y eran todos señores mayores que me miraban raro, entonces yo me impuse a mí misma y dije, ¿sí? Pues los voy a echar todos", cuenta ella entre risas. "Me empezó a ir bien y me hice el máster de fotografía en la escuela de Diseño, así que me dediqué de pleno a ello y me convertí en autónoma. Al final, yo creo que cuando dedicas todo tu tiempo a ello, acaba saliendo", se sincera.

"Pienso que dejamos un legado todo lo que han puesto en papel mis compañeros es increíble", se sincera. "A nivel fotografía, yo sé que hay mucha gente haciendo fotos, pero yo sí que pienso que le doy un valor más a estas fotos porque son las primeras que se hicieron y seguramente las primeras que se hicieron por una mujer, entonces eso es muy bonito", continúa.

"A mí nunca me han dado la oportunidad de ir de gira con ningún artista. Todos los artistas siempre tienen fotógrafos hombres... no hay casi artistas que tengan fotógrafas mujeres y ojalá llegue alguien que rompa esos esquemas", confiesa Alba en la entrevista. "En el rock había fotógrafas pero las llamaban grupies y quizá ha quedado ese estigma ahí, aunque a mí, personalmente, ser grupie me encanta y todo lo que conlleva esa palabra, que es vivir tu pasión al extremo", concluye ella.