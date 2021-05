Está claro que la construcción narrativa de la trama de Shingeki no Kyojin engancha desde el capítulo uno. Titanes, el muro María, una masacre y mucha acción. Dos niños y una niña consiguen salvarse del horror, los mismos que se harán mayores y terminarán incorporándose en el Cuerpo de Exploración.

Conforme pasan los capítulos van desvelándose esos personajes femeninos que tanto nos han marcado. Como adelantábamos, a diferencia de otros animes, en este se representan a las mujeres igual de fuertes, poderosas, luchadoras y diversas que sus compañeros. Lo mejor de todo es la naturalidad con lo que se trata, algo tan necesario para empezar a normalizar en la ficción la igualdad. Ya no solo se las muestra con las mismas habilidades de guerra, de estrategia y de inteligencia, sino que también visten el mismo uniforme. Los tipos de plano y su diversidad de cortes de pelo y formas de comportarse hacen que este anime demuestre que es posible crear personajes femeninos empoderados y nada hipersexualizados.



“Curiosidad 5 Los Simpson hicieron referencia a Shingeki No Kyojin en un capítulo especial en donde Lisa aparece como Mikasa y con el equipo maniobras tridimensionales. #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/4ForTrI9ea “

Otro motivo por el que Ataque a los Titanes pasa el famoso Test de Bechdel (método que mide la brecha de género en los contenidos que vemos) es que las chicas hablan entre ellas de sus vidas, de cómo vencer a los titanes, y de las tramas en general. Es decir, las conversaciones entre ellas no giran en torno a ellos, sino que tienen capacidad de discurso propio. Y tampoco se ponen la zancadilla entre ellas, sino que son amigas, compañeras, se apoyan.

Por no hablar del gran ship que existe entre Krista y Ymir. ¡Un shippeo lésbico en un anime -y sin estar sexualizado-! Se fue cociendo a fuego lento, con miradas y palabras entre ellas. Con gestos de protección y autocuidado.

Pero lo que podían ser especulaciones y conjeturas del colectivo LGTBIQ+ se hace realidad en la carta que Amy le escribe a Krista, una carta de amor donde le declara que le hubiese gustado casarse con ella.

“Historia Reiss and Ymir from Attack on Titan #aot #HistoriaReiss #ymirxhistoria #ymir pic.twitter.com/B9d4ZK4m09“