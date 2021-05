La descubrimos a lo grande tras su paso por OT 2018, pero desde entonces no ha dejado de crecer. Alba Reche se presentaba al casting por pura casualidad, pero el destino quiso que ese "vengo a acompañar a mi hermana" se convirtiera en un "estoy dentro de la edición". Quimera y La pequeña semilla son los dos proyectos discográficos con los que está dando la vuelta al mundo, así que hemos querido hablar con ella para saber cuáles son sus ilusiones, los nuevos proyectos que tiene en mente y los valores que lleva por bandera.

"Necesitaba hacer un trabajo personal conmigo misma antes de lanzar el álbum" Aunque confiesa que siempre ha estado ligada al mundo del espectáculo, Alba nunca se imaginó que a sus 23 años habría conseguido estar nominada a un Premio Grammy. "Nunca he sido de hacerme planes a la larga, porque como nunca sabes lo que puede pasar... Cuando me presenté al casting de Operación Triunfo estaba intentando poner los pies en el suelo. Hasta que no entré a la gala 0 no me hice planes ni ilusiones. No me dejaba a mí misma para que luego el golpe fuera más leve. Pero no, ¡al final todo salió bien!". Sus referentes a nivel musical van desde Rocío Durcal hasta Rocío Jurado, pasando por intérpretes como Lady Gaga, Natthy Peluso o Anitta. Artistas que no solo han influenciado su trayectoria profesional, sino que de una u otra forma, formaron parte del proceso creativo de Quimera. "Pasé por un momento personal en el que necesitaba hacer un trabajo personal conmigo misma y decir: "Vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero expresar? ¿Qué tipo de música me gustaría proyectar?". Era la primera vez que podía formar el proyecto desde cero, así que fue un proceso intenso". Tras lanzarse con su primer álbum, a finales de marzo de 2021 nos sorprendía con el lanzamiento de La otra semilla, un disco donde arriesgó y probó con diferentes estilos de los que hoy se siente orgullosa: "En el fondo, la pequeña semilla es intentar ser buena gente por encima de todo, da igual a lo que te dediques. Para mí la vida es eso, va más allá de cualquier cosa. No siempre se puede, pero como artista, al menos quiero dejar eso reflejado en mi manera de hablar, actuar, presentar las cosas y ser honesta con lo que hago y con lo que soy".

"Nunca me voy a poder ver a mí misma como referente" Muchos alaban la labor de Alba Reche cuando alza la voz contra las injusticias. Tal y como hablamos durante el espacial 8M de Playz, la artista siempre ha llevado el feminismo por bandera, pero confiesa que no quiere "educar a nadie": "Mi destino en el mundo no es educar, pero sí que veo necesario el uso de la voz de la mejor forma que puedas en tu contexto y tu condición. En este caso es la mía, y yo agradezco si la gente quiere tomarlo tomo tal y tenerme como referente. Me parece maravilloso y lo haré lo mejor que pueda. Sin embargo, nunca me voy a poder ver a mí misma, porque creo que sino, no lo podría llegar a ser". "Que bailen", la colaboración que tiene junto a Cami, se ha convertido en un auténtico himno feminista. Un concepto que bajo su criterio, aún sigue cosechando algún que otro miedo infundado. "Creo que es por parte de unas personas que realmente no han querido indagar un poquito más en el término. Si de verdad entiendes lo que significa feminismo, no puedes estar en contra a menos que formes parte de las violencias machistas que están ejerciendo contra nosotras y que te venga bien que no nos liberemos. En ese caso, ni te queremos ni te necesitamos".