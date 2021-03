Wisin: "Yandel y yo estamos terminando un nuevo disco"

Es difícil que no te suene su nombre porque Wisin lleva décadas haciéndonos bailar. El artista puertorriqueño ha visto cómo el reggaetón ha pasado de ser un género prácticamente ignorado a liderar las listas de éxitos en todo el mundo, ya no solo en los países de habla hispana.

Hace apenas unos días, Bad Bunny ganaba el Grammy por "YHLQMDLG", siendo el segundo disco de reggaetón en hacerse con el galardón. Los primeros en ganarlo fueron Wisin y Yandel, hace ya 12 años, por "Los Extraterrestres". Muchas cosas han cambiado desde entonces gracias al dúo.

Charlamos con Wisin sobre sus últimos lanzamientos, la nueva generación de artistas, la creciente presencia femenina en la industria y, por supuesto, sobre Yandel. ¿Qué nos espera de Doble U este 2021?

P.- Acabas de sacar el remix de “Mi niña” con Myke Towers, Anitta, Los Legendarios y Maluma; y “Aventura Remix” con Nio García, Casper Magico, Ozuna, Myke Towers y Yandel. ¿Cómo surgen estas colaboraciones tan potentes?

R.- Mira todo surge por el respeto que nos tenemos, son grandes artistas, soy fanático de su música así que para mí es un privilegio ya no solo como artista sino como productor el poder trabajar con ellos. Obviamente cada uno son grandes artistas, pero hay algo muy importante que debemos resaltar que es que cada uno representa su país. Llega a Brasil, Colombia, y eso es lo bueno de la música, podamos unir culturas, representar nuestra bandera. Siempre representamos a los latinos pero en temas como ‘Mi Niña’ representamos a nuestra tierra y me hace muy feliz.

P.- ¿Cómo es colaborar con esta nueva generación de artistas que vienen pisando tan fuerte y lo están petando tanto?

R.- Mira, es un privilegio. Creo que cuando tenemos la oportunidad de tener más tiempo para trabajar en la música y podemos trabajar de tú a tú con grandes estrellas, siempre con respeto y humildad. Todos estos proyectos se hacen con mucho amor y lo hacemos para que ustedes disfruten así que les quiero dar las gracias porque sin ustedes y sin vuestra aprobación, nada de esto pasaría. Así que estoy muy feliz con todo lo que está pasando.

P.- Muchas cosas han cambiado desde tus inicios. Cuando comenzaste tu carrera no había redes sociales, ¿qué tal te llevas con ellas?

R.- Tengo a gente que me ayuda. Son tantas personas todo el tiempo que es inabarcable. Pero muchas veces entro a Instagram para conectar con el público y ver qué es lo que piensan. Como tú bien dices, en mi tiempo no había este tipo de plataformas para tener esa conexión directa con el público pero, gloria a Dios que hoy sí y que podemos tener esa alianza directa con las personas que apoyan lo que haces.

P.- ¿Eres de los que se cortan enseñando tu estilo de vida?

R.- Yo soy muy genuino. Todo lo que subo lo subo con humildad y con respeto. Mucha gente me ama, otra quizá no me quiere tanto, así es la vida. Siempre que hay éxito hay oposición. Pero siempre que subo algo a mis redes lo hago con mucho respeto, tratando de llevar un mensaje de aliento, de no rendirse. Estamos viviendo en un mundo donde están pasando tantas cosas que parece que no lo vas a lograr, pues yo trato de motivar a la gente con mis redes. Esa es mi intención, hacerlo con humildad.

P.- Hace un año emprendiste un nuevo proyecto: crear tu propio sello discográfico para apoyar a nuevos talentos. ¿Cómo surge la idea?

R.- Estoy aquí, en la base, ahora mismo. Estamos produciendo grandes discos, grandes proyectos. Estoy feliz porque estoy cumpliendo un sueño así que puede decirse que soy un soñador. Todos los días trato de hacer cosas nuevas y de ponerme metas nuevas, y esta era una de ellas. Así que gracias a todos los artistas grandes que han venido por acá y por hacer posible este proyecto. Creo que va a ser el comienzo de algo muy grande.

P.- En octubre del año pasado, pediste perdón por el contenido machista de tus letras, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué en ese momento?

R.- Mucha gente me lo ha preguntado. En verdad, no me arrepiento de mi biografía porque yo creo que de esos errores he madurado y ahora estamos donde estamos. Simplemente lo dije como una seña de respeto y admiración hacia la mujer. Estamos viviendo un momento donde la mujer no solo están tomando el control de la sociedad sino que tiene que haber igualdad. Nosotros que quizá tenemos un poquito más de convocatoria tenemos que lanzar ese mensaje claro de que, primero, nacimos de una mujer y, segundo, hoy en día, yo analizo mi vida y si no hubiese tenido a esas mujeres importantes, yo no estaría aquí. Las mujeres son tan importantes para mí que por eso todos los días trato de respetarlas lo más que pueda, y lo digo con mucha humildad.

También es importante darles su crédito. Por ejemplo, “Mi Niña” es un tema que es directamente un homenaje a todas ustedes porque cada uno tiene a su niña, que puede ser su mujer, su hija, su abuelita, es esa mujer importante en tu vida que tu la consideras que es tu niña. Así que muchas bendiciones a todas las chicas hermosas, a todas las mujeres que me están viendo, y tienen derecho a ser felices y a crecer.

P.- ¿Por qué crees que hay menos mujeres en la industria?

R.- Creo que ha empezado un proceso lento pero a pasos firmes, muy fuertes, con las mujeres en la música urbana. Está en nosotros, los artistas que llevamos más tiempo, fomentar y apoyar a todas esas chicas hermosas y talentosas que están representando a millones de mujeres que quieren ser como ellas, que son sus referentes. Estoy seguro de que en pocos años vamos a ver muchas más mujeres haciendo música porque muchas de ellas como Karol G, Natti Natasha, Jennifer Lopez, la misma Rosalía, Nathy Peluso o Cazzu, hay muchísimas mujeres que han salido con esas ganas de conquistar el mundo y de representar a las mujeres, en el buen sentido. Me da mucha alegría que eso pase.

P.- Eres el primer artista urbano en recibir el Premio a la Excelencia en los Premios Lo Nuestro, ¿qué supone eso para ti?

R.- Un gran privilegio. Ese día pasaron tantas cosas por mi mente… Porque estando en tarima decía “wow, valió la pena los más de 20 años de trabajo y sacrificio, de tratar de hacer lo correcto”. Pero ese premio no es solo mío, es de un género. Ese premio es de Yandel que llevan años con mi misma intención, de crecer y hacer grande un movimiento que antes nadie quería. Tego Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, Héctor y Tito, DJ Nelson. Hay tantas personas que han puesto su granito de arena para que el reggaetón y la música urbana siga creciendo. Qué bueno que soy parte de ese grupo de gente talentosa, un privilegio para mí.

P.- Muchos fans se sorprendieron de que no mencionases a Yandel sobre el escenario.

R.- Ahí estaban mis hijos y tampoco los mencioné. Ahí había gente importante en mi vida que no mencioné. Obviamente al salir, tuve la oportunidad de hacer FaceTime con Yandel y hablé también con su señora para dedicarle el premio a él porque en ese momento se me olvidó. Hay tantas cosas pasando por tu mente que se me pasó, pero públicamente después subí un post diciendo lo que sentía en mi corazón. Creo que no estaría aquí si no fuera con él, grandes cosas las aprendí gracias a él, es parte de mi cimiento, así que lo bendigo donde quiera que esté. Ese premio no es para mí, fue para él también.

P.- ¿Cuál es vuestra relación ahora mismo?

R.- Nuestra relación es una relación personal. Nuestra relación profesional, cuando vamos al estudio, sigue siendo personal porque somos amigos, tenemos una gran relación, una relación sólida. Ambos somos dos soñadores, él quiere hacer sus proyectos, yo los míos. Nos ayudamos, yo tiro para sus discos, él tira para los míos. Estamos terminando un disco maravilloso que próximamente sale, estamos trabajando, haciendo buena música. Esa es nuestra intención y es lo que estamos haciendo.

P.- La pandemia nos está afectando a todos, ¿cuáles son los planes que tenías en mente y que has tenido que cancelar?

R.- Lo que más me afecta es no poder cantar en vivo. El no poder hacer conciertos multitudinarios porque yo estaba acostumbrado a estar en la base, en el estudio, pero no hacer shows y no poder estar directamente con ustedes, sentir el cariño de miles de personas en cada concierto me hace mucha falta. Estoy deseando que esto termine ya y poder hacer shows en vivo.

P.- Entonces, ¿lo primero que quieres hacer cuando la pandemia termine es dar conciertos?

R.- Sí, ¡dar conciertos, conciertos, conciertos, conciertos! Es poder darle las gracias personalmente a miles de personas, volver a verlos, a volver a disfrutar, volver a pasarla bien.

P.- Si pudieses volver al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de hace un año?

R.- Que tenemos que valorar las cosas pequeñas, tenemos que valorar las cosas que realmente tienen valor. Esta pandemia nos enseñó que nuestra vida es frágil y que en cualquier momento puede cambiar. Necesitamos dar nuestro tiempo a aquellas cosas que de verdad lo merecen.

P.- Se rumorea que podrías sacar una canción con Rosalía, ¿os conocéis?

R.- No, no la conozco. Tengo una gran relación con su manager, Rebeca León (@rebecaleon), yo la quiero mucho porque en nuestros comienzos fue una de las personas que nos ayudó. Me gusta Rosalía, admiro lo que hace, admiro su voz, es muy talentosa. Ha colaborado con grandes amigos también así que la gente talentosa siempre se encuentra en el camino así que cuando tenga la oportunidad de encontrarme con ella estoy seguro de que va a ser bien interesante.

“Mayor que yo con Raw Alejandro, Jhay Cortez y Wisin??? Omg“ — Jenni Lema (@jennilemas) February 25, 2021

P.- Vas a sacar “Mayor que yo” Raw Alejandro, ¿qué se sabe al respecto?

R.- Estamos trabajando en varios proyectos, Raw es de la familia. Tengo una gran relación con él, con su equipo de trabajo, creo que es uno de los nuevos talentos con más futuro en esta industria. Es un privilegio siempre trabajar con él, bien pendiente de grandes proyectos que tenemos. El video de “En mi habitación” del disco de Los Legendarios junto a Lunay está hecho así que dentro de poco lo podrán ver. Mucho trabajo.

P.- ¿Cuáles son tus planes para este 2021?

R.- Ya no se pueden hacer planes. Hacer planes es un error. Seguiré orando de que esto llegue a la normalidad para poder nuevamente cantar en vivo y que todas las personas que han perdido su trabajo puedan conseguir, la gente que perdió dinero pueda hacerlo otra vez, crecer y poner a su familia por encima, eso es lo más importante de todo.

P.- Por último, ¿quién es tu artista español favorito?

R.- Mira, yo en España tengo grandes amigos. Tengo mucha relación con David Bisbal, lo quiero. Pero diría que Rosalía, creo que es el momento de apoyar a las mujeres, como tú dices, si nosotros no fomentamos a las chicas, ¿quién lo va a hacer? Así que me inclino hacia Rosalía, me gusta mucho lo que hace.