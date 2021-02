Aunque los viernes siempre despiertan alegría, hoy puede que se vea multiplicada para los fans de Taylor Swift. Después de deleitarnos con Folklore y Evermore en menos de un año, la de Pensilvania se ha propuesto lanzar su tercer disco en tiempo récord. Esta vez se trata de la reedición de Fearless, uno de los álbumes de los que perdió todos los derechos musicales tras una encrucijada judicial. Ahora, trece años más tarde, la artista ha decidido amenizarnos la espera lanzando su propia versión de "Love Story". Un clásico que no pasa de moda y que llega para poner la banda sonora cualquier San Valentín.

Si lo tuyo son más los ritmos latinos, no te pierdas el lanzamiento que ha hecho Karol G junto a Anuel AA y J Balvin en "Location". Un temazo a la altura de "Fan de tus fotos", la collab que se han marcado Nicky Jam y Romeo Santos y que sigue copando las tendencias de YouTube. Lo mismo ocurre con "Quédate Sola" de Jon Z, Myke Towers y Eladio Carrión y "Amor de febrero", de Jay Wheeler.

Pero si todavía te quedas con ganas de más, saca tu playlist e incluye "We're Good" de Dua Lipa; "Ya no siento nada", de Alizzz; "1+1" de Sia, o "Memoria" de Blas Cantó; "Malo" de Bea Pelea, JEDET y Pipo Beatz o "Serotonina", de Brisa Fenoy. ¿Con cuál te quedas? Da rienda suelta a tu imaginación y móntate el combo como quieras. Pero... te recomendamos que no te pierdas ni uno de los lanzamientos que te proponemos a continuación. Pura fantasía.

"Love Story" - Taylor Swift version

"Location" - KAROL G, Anuel AA y J Balvin

"Fan de tus fotos" - Nicky Jam y Romeo Santos

"We're Good" - Dua Lipa

"Ya no siento nada" - Alizzz

"Quédate sola" - Jon Z, Myke Towers y Eladio Carrión

"1+1" - Sia

"Amor de febrero" - Jay Wheeler

"Memoria" - Blas Cantó

"Malo" - Bea Pelea, JEDET y Pipo Beatz