Calviño desoye las críticas por el 'sí' de Bildu a los Presupuestos: "No es quién apoya una medida, sino cuál"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha restado importancia a las críticas de la oposición por el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos para 2022, que previsiblemente saldrán adelante tras lograr un acuerdo con la mayoría de la investidura, asegurando que las negociaciones "están guiadas por el interés general" y, por ello, el Ejecutivo no ha aceptado "ningún tipo de condición o requisito" que no va en línea de su política económica.

"Lo importante no es tanto quién apoya una medida, como cuál es la medida", ha recalcado Calviño en una entrevista en Las mañanas de RNE, donde ha reconocido que la voluntad del Ejecutivo es "tener el máximo apoyo parlamentario", lo que permitirá que España tenga unas nuevas cuentas públicas "en tiempo y forma por segundo año consecutivo". "Hemos llegado a un buen acuerdo y van a ser unos buenos Presupuestos", ha insistido.

Con los votos a favor este martes de ERC, el PdeCAT y Nueva Canarias, sumados a los de EH Bildu, Más País, Compromís y el PRC el pasado lunes, los Presupuestos cuentan ya con 181 votos confirmados -junto a los de PSOE y Unidas Podemos-, a la espera de que el PNV dé el 'sí' definitivo en las próximas horas. “Las negociaciones van por el buen camino”, ha señalado la vicepresidenta. De esta forma, el Ejecutivo sobrepasará la mayoría absoluta necesaria para aprobar las cuentas de 2022 y, a su vez, blindar la legislatura, pues el próximo año estaría en condiciones de prorrogar estos nuevos Presupuestos si fuera necesario.

Preguntada por si serán los últimos presupuestos de la legislatura, Calviño ha dicho que “el objetivo es tener unos Presupuestos cada año”, al tiempo que ha restado importancia a las críticas de la oposición, que tras el apoyo de EH Bildu señalaban que el acuerdo es "un insulto a cualquier demócrata" y que "hiela la sangre" de las víctimas de ETA. Según la vicepresidenta primera, el Ejecutivo no ha aceptado "ningún tipo de condición o requisito" que no va en línea de su política económica y ha recalcado que las negociaciones "están guiadas por el interés general".

Además, ha destacado que empezar a ejecutar estas cuentas el 1 de enero "es muy positivo", ya que va a permitir "alcanzar la velocidad de crucero en los fondos de recuperación, que son fundamentales", y cuya partida de los primeros 10.000 millones de euros está próxima a llegar a las arcas públicas.

Confía en cerrar un acuerdo antes de final de año sobre la reforma laboral La vicepresidenta primera también se ha referido a la reforma laboral, que en estos momentos se debate en el seno del diálogo social con patronal y sindicatos y que debe estar aprobada antes de final de año con el fin de que llegue una nueva partida de los fondos europeos. Calviño ha confiado en lograr este objetivo y hacerlo, además, con todas las partes. "Es deseable un acuerdo tripartido. Veo un enorme compromiso", ha asegurado. Según la vicepresidenta primera, la reforma está sobre la mesa y, ahora, "se trata de ir afinando y llegar a un buen equilibrio antes de final de año". "Sería muy positivo empezar el próximo año con un marco laboral que incentive empleo de calidad", ha aseverado, para después añadir: "No soy optimista, soy realista, los agentes sociales saben que nos jugamos mucho". Precisamente este miércoles vuelven a reunirse los representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CC.OO. y UGT con miembros del Ministerio de Trabajo para avanzar en la negociación. La última propuesta del Gobierno a los agentes sociales incluye mayor flexibilidad en los contratos temporales con el fin de atraer a la patronal, que rechazó la primera posición del Ejecutivo que pretendía limitar los contratos temporales al 15 % del total de la plantilla de las empresas. Reforma laboral El Gobierno propone mayor flexibilidad en los contratos para conseguir el 'sí' de la CEOE a la reforma laboral En cuanto a las últimas protestas laborales, como la del sector del metal en Cádiz que ya alcanza su noveno día o la huelga convocada para antes de Navidad del sector del transporte por carretera, Calviño ha señalado que se trata de situaciones específicas y ha pedido "no generalizar". “Comprendo que haya ese tipo de malestar. Hemos mostrado empatía y disposición a ayudar", ha recalcado.