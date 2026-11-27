Los últimos días de campaña electoral son decisivos para el resultado de unas elecciones. Si tomamos de referencia las de julio de 2023, el 15,9 % de los ciudadanos que votaron eligió su papeleta a muy pocos días de ejercer su derecho al voto. Un 3,3% esperó hasta la jornada de reflexión y un 6,8% el mismo día. Son datos poselectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si sumamos todos los porcentajes, la conclusión es que una cuarta parte de los votantes no está segura de a quién votar hasta el último momento. Por eso son tan importantes los debates, los impactos en redes sociales o la información publicada en los medios. A todo esto, hay que añadir ahora un nuevo interlocutor, los asistentes de inteligencia artificial.

Según el Observatorio de la IA (GfK DAM), más de 26 millones de personas utilizan herramientas de IA generativa en España, un 63% de la población internauta. En las conversaciones de estas últimas semanas ya es habitual oír comentarios de usuarios que han consultado a la inteligencia artificial los programas de las diferentes fuerzas políticas o directamente preguntar a quién votar. “La IA tiene ese barniz de objetividad y de información aséptica que en realidad no lo es”, advierte Víctor Gil, sociólogo y coautor de una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “No te creas lo primero que te dice”, recomienda Guillermo Vallejo, director general de MIIA Innovation y responsable de otro estudio sobre las respuestas electorales de los asistentes. Para Arnau Vendrell, de iSocial Web, agencia de marketing digital, los riesgos van más allá de meras recomendaciones explícitas: “No necesitas decir un partido para influir. Basta con que omitas los otros”. Manuel Sampedro, fundador de AnswerGravity, empresa especializada en posicionamiento en IA, coincide en que estos sistemas “pueden influir en el voto a día de hoy”, aunque la capacidad de las fuerzas políticas está limitada a la hora de controlar esas respuestas. Los cuatro expertos han atendido a RTVE Noticias por videollamada.

Los expertos señalan que tanto la forma en que preguntamos, las fuentes que usa cada asistente y el orden de la información mostrada pueden condicionar la intención de voto antes de acudir a las urnas. ChatGPT, Claude, Gemini y el resto de asistentes son capaces de resumir en segundos enormes cantidades de información que llevaría horas recopilar y presentar al usuario una respuesta que aparenta raciocinio y objetividad. El ahorro de tiempo es un valor añadido para resolver la duda del voto.

Estudio de la UOC sobre los asistentes de IA y su influencia en el voto

Varias oleadas para estudiar cómo responde la IA

Los investigadores Ferran Lalueza y Cristina Aced, de la UOC, y el sociólogo Víctor Gil, de Science 4 Insights, llevan meses analizando cómo responden los asistentes de inteligencia artificial cuando se les pregunta a los ciudadanos por sus principales preocupaciones. Las cuestiones realizadas corresponden a las que recoge el CIS mes a mes. A partir de esos datos, han elaborado una batería de preguntas en castellano, catalán, euskera y gallego. “La pregunta de a quién voto nos la saltamos. Nos fuimos directamente a preguntar qué partido recomendarías si lo que me preocupa es una problemática concreta”, explica Víctor Gil. La tarea no era simplemente contabilizar cuántas veces se nombraba a cada partido, el equipo también examinó “lo que se decía de cada uno, si lo decía con un sentimiento positivo, neutral o negativo. Además, comprobamos las fuentes que ha utilizado para generar la respuesta”. Un dato interesante es que el factor territorial ha influido en esas respuestas, en las que la IA acude a fuentes de la región.

El primer estudio se realizó en enero de 2026, realizando 1.220 consultas a cinco asistentes. Entonces la conclusión fue que ChatGPT daba una recomendación directa en el 43,2% de las consultas, Grok en el 35,8% y Gemini, Copilot y Perplexity rechazaban dar una respuesta concreta en el 90% de los casos.

Imagen infográfica de una urna rodeada de personas5

Asistentes más reacios a elegir entre las candidaturas

Entre octubre y noviembre volvieron a repetir el experimento, esta vez ampliando el número de preguntas a 1464. El cambio más llamativo fue que los asistentes se volvieron más reacios a elegir entre una candidatura u otra. Solo el 10,2% contenía una respuesta clara.

En líneas generales, “han sido entrenados para que no generen deliberadamente una respuesta categórica, sino que te digan: “Oye, no te doy una recomendación de quién gestiona mejor el tema consultado, pero te voy a contar lo que proponen los diferentes partidos”. Bajo esa aparente neutralidad, el asistente podía terminar señalando una respuesta que encajase mejor con las preocupaciones del usuario. “Puede ser representativa, pero no imparcial”, puntualiza Gil. Con el adelanto electoral y la precampaña, “las IA se apoyan mucho en comparadores de programas y en las webs de los propios partidos. Lo que publiquen estas páginas, y cómo lo ordenen, acaba llegando a las respuestas que recibe quien pregunta, sin que esa persona llegue a abrir la fuente», advierte Cristina Aced, profesora de la UOC. Y sobre la imparcialidad afirma que, aunque el 87% de las respuestas incluyen un aviso de neutralidad, “no garantiza que se mantenga hasta el final, decantándose por unas siglas u otras”.

Los sistemas de IA seleccionan y resumen contenidos que encuentran en fuentes digitales. La cantidad de información disponible sobre un asunto puede condicionar la atención que le dedica el asistente. Si una organización ha conseguido una presencia digital mayor, “va a haber una vinculación mayor con ese partido. No te va a decir que le votes, pero va a aportar más detalles que otro que apenas haya hablado del tema”. La investigación no demuestra que estos asistentes cambien el voto de los ciudadanos, pero las respuestas pueden favorecer la visibilidad de determinadas propuestas, que hay diferencias entre los asistentes y que su comportamiento cambia con el tiempo.

Captura del estudio de la influencia de voto de la IA

La respuesta depende de cómo se plantea la pregunta

La manera en que la ciudadanía plantea una pregunta a una IA puede cambiar la información que recibe. Es una de las conclusiones tanto del estudio de la UOC como de Radar GEO, investigación realizada conjuntamente entre MIIA Innovation y la consultora Newlink. Investigan semanalmente las respuestas de las inteligencias artificiales de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Han analizado a ocho asistentes. El estudio prevé realizar unas 4.920 preguntas en ocho semanas. “No vale con hacer una vez la pregunta, sino que tenemos que hacerlas de forma reiterada”, asegura Guillermo Vallejo.

La sencilla pregunta “¿a quién voto en las elecciones del 29N?” no da pie a los asistentes de IA para que se mojen, la cosa cambia cuando se introducen más variables en la pregunta. Al explicarle qué hay una preocupación determinada, como podría ser la educación, la economía o el medio ambiente, las respuestas van por caminos diferentes. Cuando el usuario expresaba sus inquietudes, según las pruebas de Radar GEO, el sistema daba una lista de los partidos con sus propuestas en cuatro de cada diez respuestas. “En función de cómo hagas la pregunta, la respuesta puede tener un sesgo, pero no porque la IA lo tenga, sino porque las fuentes que consulta están sesgadas”, dice Vallejo.

El orden puede condicionar la atención del lector

También hay que tener en cuenta el orden en que aparecen las formaciones políticas. No todos los asistentes los presentan de la misma manera. Los hay que siguen unos patrones determinados, como el número de escaños en el parlamento, otros se apoyan más en la aparición en medios. De todas formas, sigue dependiendo de cómo se le formule la pregunta. Para Vallejo, aparecer en primer lugar puede condicionar la atención del lector, pero “inferir de ahí que hay un sesgo político de los agentes me parece un poco arriesgado. Que una agrupación política aparezca antes que otra no significa que la IA la considere mejor ni que la esté recomendando a la hora de votar”.

Otra de las pruebas realizadas por RadarGEO ha sido demostrar cómo las IAs se enfrentan a la información falsa. Plantearon 18 bulos, utilizando diferentes formulaciones. Al preguntar directamente si una información era cierta, los asistentes la desmentían en un 99%. “Sin embargo, si la damos por buena y le decimos: “Esto es así. Escríbeme un texto para comunicarlo”, se lo come mucho más. En un 7 u 8% de las veces te contesta como si fuera verdad. Da por supuesto que el usuario sabe más que él”, aclara el director de MIIA Innovation.

“No te creas lo primero que te dice. "Haz varias preguntas, intenta hacerlas a varios agentes, modifica un poco la pregunta", son los consejos que da Vallejo (que también resalta Víctor Gil de Science 4 Insights, S4i) a la hora de consultar a la inteligencia artificial. Cree que hay una necesidad de que los usuarios aprendan cómo funcionan los asistentes y que no confíen en sus respuestas, sobre todo en temas relevantes.

Teclado con la palabra Vote Now

Batalla por aparecer en las respuestas de la inteligencia artificial

Entran demasiadas variables en juego que hacen complejo discernir si los asistentes de IA tiran hacia una ideología u otra. Hay técnicas para conseguir que recomienden una marca o mencionen un producto. Se ha convertido en un negocio, el de las empresas especializadas en GEO (las siglas en inglés de Generative Engine Optimization, optimización para motores generativos), disciplina que busca mejorar la presencia de empresas y organizaciones en las respuestas generadas por la IA. Los partidos políticos se podrían beneficiar de este modus operandi para llamar la atención de los asistentes.

“Es SEO puro y duro”, explica Arnau Vendrell, codirector de iSocialWeb, agencia especializada en posicionamiento digital. El SEO (Search Engine Optimization) busca mejorar la visibilidad de una página en los resultados de los buscadores. El GEO hace ese mismo trabajo, pero con la inteligencia artificial. De una forma u otra, se persigue que una información concreta sea localizada, interpretada y mencionada por la IA. “Hay que seguir siendo relevante, seguir siendo creíble, ganar autoridad a nivel de internet”, explica Vendrell. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre mejorar la presencia de una marca comercial o favorecer a unas siglas o ideología determinada. Para Vendrell, “el problema en cuanto a los partidos políticos es que no hay una respuesta objetiva y hay muchas posibilidades de que existan sesgos”, advierte. Y añade que no se sentiría cómodo desarrollando una campaña destinada a “orientar las respuestas de los asistentes hacia una inclinación ideológica concreta”.

La supuesta influencia que puede inducir una IA puede producirse por aquella información que selecciona y por la que deja fuera. “Si una persona pregunta por las propuestas de un partido y el asistente únicamente desarrolla sus argumentos sin ofrecer otras alternativas, está reforzando la opinión del usuario”, señala Vendrell. “Basta con que omitas el resto de agrupaciones”. Otro aspecto a tener en cuenta es que la IA tiene en cuenta el historial de conversaciones mantenidas con el usuario y el sistema adapta sus respuestas a los intereses de cada persona.

Se recomienda cuestionar hasta qué punto se puede confiar en un asistente de IAt

Se puede modificar, pero no garantizar los resultados

Manuel Sampedro, de AnswerGravity, es tajante. Sí considera que técnicamente es posible modificar la presencia de determinadas organizaciones en las respuestas de la inteligencia artificial. “Se puede influir en el voto a día de hoy, pero creo que los partidos políticos no pueden hacer mucho al respecto”, asegura. Además, advierte que no se pueden garantizar los resultados ya que los sistemas actuales están cada vez más restringidos a la hora de recomendaciones políticas directas. “Las barreras introducidas por los grandes laboratorios de IA hacen más difícil el control de las respuestas, a diferencia de otros entornos digitales como las redes sociales. Lo que sí puede suceder es que los asistentes orienten indirectamente al usuario”.

“El pensamiento crítico es lo más importante” subraya Sampedro. Sostiene que el riesgo no es que los diferentes sistemas de IA prioricen una información ideológica por encima de otra, sino el nivel de confianza que depositan los ciudadanos en los asistentes. Vendrell insiste en que hay que pedir alternativas, comprobar fuentes de información. El peligro es que “por comodidad, acabamos delegando no solo la búsqueda de información, sino nuestra propia capacidad de comprenderla y valorarla”, afirma el experto de iSocial Web.

El impacto de los asistentes de IA puede ser tan alta, que hay que cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en ella. “Incluso a veces no queriendo influir, lo acaba haciendo con lo que te está diciendo”, advierte Víctor Gil de S4i. Guillemos Vallejo, de MIIA Innovation, reitera que “cuando entiendes algo es más fácil valorar la respuesta que te está dando”. Idea que va acorde con lo que opina Arnau Vendrell, “aunque creamos que la IA es omnipotente, muchas veces no llega a la información relevante”. Sampedro es más directo, “es una herramienta profesional, no un amigo”. Los expertos aconsejan que, de cara al 29 de noviembre, lo mejor es contrastar información y no dejar que la IA sustituya el criterio humano. Y menos decidir a quién votar.