En las alturas de Peña Juliana, en el término municipal de Bejís (Castellón), la montaña todavía conserva las huellas de uno de los episodios más duros de la Guerra Civil. Trincheras, posiciones defensivas, restos de material bélico y fragmentos óseos dispersos por las laderas dan testimonio de los intensos combates que tuvieron lugar durante 1938, en el contexto de la batalla del Levante y de la defensa republicana de la Línea XYZ.

Casi nueve décadas después, la Asociación Científica ArqueoAntro regresa a este escenario para continuar con los trabajos arqueológicos de localización, recuperación y estudio de los restos de los combatientes que perdieron la vida en la zona. Una intervención que contribuye al conocimiento histórico de los enfrentamientos y que intenta dar respuesta a las familias que todavía buscan a sus desaparecidos.

La actuación se desarrolla en un entorno de montaña muy complicado: las dificultades de acceso, la dispersión de los restos y las condiciones meteorológicas condicionan el trabajo de los especialistas.

Los arqueólogos excavan, retiran los huesos y el material bélico y realizan el pertinente estudio e identificación de restosARQUEOANTRO

La Línea XYZ: la gran defensa republicana

Para comprender la importancia estratégica de Peña Juliana es necesario situarla en el contexto militar de 1938, cuando el desarrollo de la Guerra Civil llevó los enfrentamientos hasta el interior de las provincias de Castellón y Valencia. Tras la recuperación de Teruel por las tropas sublevadas en febrero de 1938, el ejército franquista inició una ofensiva hacia Valencia con el objetivo de alcanzar la capital y dividir en dos el territorio controlado por la República. El avance se produjo desde diferentes puntos y obligó al ejército republicano a preparar una defensa escalonada para contener a las tropas enemigas.

En este contexto se proyectó la Línea XYZ. A diferencia de una muralla continua o de una sucesión de grandes fortificaciones, la Línea XYZ aprovechaba la complicada orografía de las montañas del interior de Castellón, Valencia y Teruel para establecer una defensa en profundidad, con trincheras, parapetos, asentamientos para armas y diferentes puntos de resistencia. El objetivo no era otro que controlar los accesos y dificultar los movimientos del ejército atacante.

Graffitis republicanos en una casa de campo que fué enfermería en La Vall d'Uxó, municipio por cuyo entorno pasa la línea XYZDOMENECH CASTELLÓ / AGENCIA EFE

Su trazado se extendía desde la costa mediterránea, en el entorno de Almenara y La Llosa, hasta Santa Cruz de Moya, en la provincia de Cuenca. El sistema contemplaba catorce centros de resistencia, entre ellos los correspondientes a Bejís y Abejuela, dos enclaves fundamentales para entender los enfrentamientos que tuvieron lugar en esta zona del Alto Palancia.

La eficacia de este dispositivo defensivo fue determinante. La ofensiva franquista hacia Valencia, iniciada en abril de 1938, quedó detenida ante las posiciones republicanas durante el verano. Las tropas sublevadas no consiguieron atravesar la Línea XYZ ni alcanzar Valencia mediante aquella operación militar. Sin embargo, no conllevó el final de los enfrentamientos. En el interior de Castellón y Teruel continuaron produciéndose combates, operaciones de desgaste y movimientos militares.

Una trinchera de la línea XYZ en el municipio de La Llosa, en CastellónDOMENECH CASTELLÓ / AGENCIA EFE

Peña Juliana fue uno de esos escenarios. Su posición elevada y su valor estratégico la convirtieron en un punto de especial importancia dentro del sector de Bejís. Allí se sucedieron enfrentamientos muy duros durante julio y agosto de 1938, hasta que las tropas sublevadas consiguieron tomar definitivamente el enclave entre los días 18 y 20 de agosto.

Peña Juliana, un escenario de combates y desapariciones

La intervención arqueológica de Peña Juliana se enmarca en un contexto de retirada del ejército republicano y de intensos enfrentamientos entre ambos bandos. Los restos humanos quedaron dispersos por las laderas y diferentes puntos de la montaña. El paso del tiempo, la exposición a los elementos naturales y el expolio y la alteración de los espacios de enterramiento han contribuido a que los restos aparezcan fragmentados y descontextualizados.

Los trabajos, por tanto, buscan recorrer y estudiar diferentes sectores de la montaña para localizar el mayor número posible de restos humanos, documentar su posición y recuperar los materiales asociados a los enfrentamientos. También poner en valor la memoria de los combatientes, de los miembros del ejército republicano, abandonados en esas montañas.

La dispersión de los huesos supone un reto añadido para los arqueólogos, ya que dificulta tanto la reconstrucción de los individuos como la identificación de los combatientes. En ocasiones, los hallazgos consisten únicamente en pequeños fragmentos óseos que deben estudiarse junto con el contexto arqueológico y los materiales recuperados en las inmediaciones.

Después de algunos años, ArqueoAntro ha retomado las excavaciones en Bejís para recuperar los restos de los combatientes fallecidos en 1938ARQUEOANTRO

Una intervención arqueológica sobre un terreno de difícil acceso

La Peña Juliana presenta unas condiciones geográficas "que hacen especialmente compleja cualquier intervención arqueológica", cuenta Álex Calpe, director Arqueológico de ArqueoAntro. "Se trata de una zona de alta montaña cuyas lomas alcanzan aproximadamente los 1.500 metros de altitud". Y añade que "el acceso desde Bejís requiere recorrer unos 40 minutos por pista forestal y continuar después aproximadamente media hora a pie". Esta circunstancia condiciona considerablemente la organización de los trabajos, desde el traslado de herramientas y equipos hasta la evacuación de los restos humanos y materiales que se van localizando.

A las dificultades propias del terreno se suma la meteorología. Las intervenciones se desarrollan en un entorno de montaña donde el viento, las lluvias y los cambios bruscos de temperatura pueden dificultar o incluso impedir el trabajo de campo. El mes de noviembre, en particular, no siempre ofrece las condiciones más favorables para realizar excavaciones a esta altitud.

En la Peña Juliana de Bejís aún quedan restos de uno de los enfrentamientos más duros de la Guerra CivilARQUEOANTRO

El proyecto contempla diferentes sondeos arqueológicos para determinar si los restos que se conocen aparecen únicamente en superficie o si existen otros materiales y restos humanos enterrados que todavía no han sido localizados. No se trata solo de recuperar huesos, sino de reconstruir un escenario histórico a partir de las evidencias materiales que todavía permanecen en la montaña.

Una década de trabajo para recuperar a los desaparecidos

La Asociación Científica ArqueoAntro, entidad sin ánimo de lucro especializada en intervenciones arqueológicas y exhumaciones relacionadas con la Guerra Civil y la represión franquista, trabaja en Peña Juliana desde 2015. Entre 2015 y 2019 desarrolló diversas campañas de excavación en este enclave. Durante aquellos años, los trabajos se realizaron sin financiación específica y fueron posibles gracias al esfuerzo voluntario de los integrantes de la asociación y de las personas que colaboraron en las intervenciones.

Bejís forma parte de las poblaciones atravesadas por la histórica Línea XYZ, el sistema defensivo construido durante la Guerra Civil EspañolaTONO MF / GETTY IMAGES

En 2026, la asociación planteó un nuevo proyecto de intervención a la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, que ha financiado esta campaña. La planificación ha contemplado siete jornadas de trabajo de campo, reanudando unos trabajos que habían quedado interrumpidos desde 2019 y que buscan dar continuidad a la investigación iniciada hace más de una década. Con todo, los arqueólogos alertan que los recortes en la financiación pública a las excavaciones vinculadas a la Guerra Civil por parte de la administración autonómica, unidos a las dificultades burocráticas y a los retrasos en los bancos de ADN han lastrado estos trabajos los últimos años.

La colaboración con las familias: recuperar los restos y devolverles su identidad

Las excavaciones no responden exclusivamente a un interés científico o histórico, sino también a las demandas de numerosas familias que todavía tienen a algún familiar desaparecido durante la Guerra Civil. En este sentido, ArqueoAntro mantiene una colaboración con la Associació de Familiars de les Víctimes del Front del Llevant, que recibe consultas de familiares y recopila información sobre combatientes desaparecidos en los diferentes escenarios bélicos de la zona.

Las excavaciones responden también a la petición de muchas familias que todavía tienen allí a algún familiar desaparecidoARQUEOANTRO

El caso de Bejís adquirió especial relevancia por el número de peticiones recibidas de familias que buscan a combatientes desaparecidos en este entorno. La existencia de restos documentados y la importancia histórica de Peña Juliana hicieron que finalmente se valorase la reanudación de los trabajos en este enclave.

La recuperación de los restos constituye, por tanto, el primer paso de un proceso que continúa con el estudio antropológico y la eventual identificación mediante los procedimientos científicos correspondientes.