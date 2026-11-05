Rodrigo Cuevas recupera la memoria de su bisabuelo en '¡Cuánta guerra!'

En el nuevo episodio de ‘¡Cuánta guerra!’, Rodrigo Cuevas se adentra en una parte desconocida de su historia familiar. Asturiano como su bisabuelo Salvador, el artista sabe muy poco de cómo vivió la Guerra Civil y de las consecuencias que tuvo el conflicto para él y los suyos. De la mano de la periodista Conchi Cejudo, emprenderá un viaje para reconstruir su historia y recuperar una memoria que ha permanecido en buena medida oculta.

La investigación llevará a ambos hasta Rodiezmo, donde descubrirán a una familia idealista y comprometida políticamente, y al pozo Ibarra, para conocer el pasado minero y reivindicativo de la región. También seguirán los pasos de Salvador y sus compañeros del batallón Asturias 249, que resistieron en las montañas los bombardeos de la Legión Cóndor antes de emprender la retirada y ser capturados.

Rodrigo Cuevas y Conchi Cejudo

El recorrido continuará en San Marcos, en León, antiguo campo de concentración donde estuvieron presos Salvador y su hermana Soledad, que posteriormente sería encarcelada en Saturrarán, en el País Vasco.

Con la ayuda de expertos, archivos y testimonios, y visitando los escenarios reales de aquellos acontecimientos, Rodrigo Cuevas descubrirá hasta qué punto la guerra cambió para siempre la vida de sus antepasados. Un viaje de recuperación de la memoria que culminará con una canción.