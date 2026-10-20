La 1 estrena 'Cuánta guerra' este viernes con Juan Carlos Rivero e Iván Massagué como primeros invitados

‘Cuánta guerra’ llega a La 1 con una historia de memoria familiar, investigación y descubrimientos inesperados. El periodista deportivo Juan Carlos Rivero y el actor Iván Massagué inauguran el nuevo formato, en el que personalidades del mundo de la comunicación y la cultura recorren junto a la periodista Conchi Cejudo distintos escenarios de la Guerra Civil para descubrir qué ocurrió con sus antepasados y cómo vivieron el conflicto.

En esta primera entrega, Juan Carlos Rivero emprende un viaje por distintos puntos de España para conocer qué fue de su abuelo Julián durante la Guerra Civil, y recuperar una historia que permanecía parcialmente oculta. Durante su recorrido por Galicia, Juan Carlos Rivero descubrirá una revelación inesperada sobre su familia.

Juan Carlos Rivero y Conchi Cejudo

A continuación, en el segundo capítulo, Conchi Cejudo propone al actor Iván Massagué un viaje por los Pirineos y Andalucía para recuperar las historias de sus abuelos durante la Guerra Civil y descubrir cómo afrontaron el conflicto en un período marcado por la incertidumbre.

Iván Massague y Conchi Cejudo

En próximas entregas, ‘Cuánta guerra’ contará con otros invitados del mundo de la cultura, como Rozalén, Rodrigo Cuevas, Jedet y Carlos Bardem, que también se adentrarán en el pasado de sus familias para recuperar las vivencias de sus antepasados durante el conflicto.

Un viaje por la memoria familiar y colectiva En cada entrega, ‘Cuánta guerra’ propone una road movie en la que una personalidad del mundo de la comunicación o la cultura recorre junto a Conchi Cejudo los escenarios vinculados a la historia de sus antepasados. Trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros y calles bombardeadas sirven para reconstruir sus vivencias y acercarse a las huellas que dejó el conflicto en sus familias. A través de estos viajes, el programa combina las emociones y los descubrimientos personales con la investigación histórica. Los archivos desempeñan un papel esencial para completar las historias familiares, recuperar episodios olvidados y arrojar luz sobre las experiencias de quienes vivieron la guerra. Noventa años después, ‘Cuánta guerra’ plantea un ejercicio de memoria colectiva que parte de las historias individuales para mostrar cómo la Guerra Civil dejó una huella en numerosas familias españolas.