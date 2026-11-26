El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha reclamado ampliar el despliegue de armas nucleares tácticas y ha advertido de que cualquier intento de negar la condición nuclear del país será considerado una "declaración abierta de guerra". El dirigente hizo estas declaraciones durante una inspección a instalaciones armamentísticas realizada el miércoles, de la que ha informado este jueves la agencia estatal KCNA.

"Nuestra capacidad nuclear es ahora una realidad", ha afirmado Kim, que ha calificado de "absolutamente inviolable" la condición nuclear incorporada a la Constitución norcoreana en 2023. El líder ha insistido en que su país no necesita el reconocimiento ni la aprobación de otros Estados y ha defendido la existencia de su arsenal como una garantía de soberanía y seguridad.

Kim ha pedido que las armas nucleares tácticas, concebidas para su empleo en el campo de batalla y generalmente de menor potencia que las estratégicas, puedan utilizarse en distintos ámbitos y para diferentes misiones. Ha presentado su despliegue como una tarea urgente ante las amenazas que atribuye a Corea del Sur y ha acusado a Washington de alentar a sus aliados regionales para adquirir submarinos de propulsión nuclear y de promover el uso compartido de armamento atómico.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha respondido que se toma en serio estas declaraciones y ha instado a Piongyang a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También ha anunciado que reforzará la disuasión en coordinación con Estados Unidos y mejorará su capacidad de respuesta ante las amenazas nucleares.

Una producción nuclear en expansión

Durante el recorrido, Kim ha asegurado que la capacidad norcoreana para producir material nuclear está aumentando de forma sistemática. Según KCNA, ha visitado dos plantas de producción, una recién construida y otra en ampliación, además de un centro dedicado a equipos de propulsión nuclear y un instituto de investigación armamentística. La agencia no ha revelado dónde se encuentran las instalaciones. Las fotografías oficiales muestran al dirigente acompañado por altos mandos militares, con algunas imágenes parcialmente desenfocadas.

La visita se conoce una semana después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertara de una nueva ampliación de la planta original de enriquecimiento de uranio de Yongbyon. El organismo no tiene acceso a Corea del Norte desde la expulsión de sus inspectores en 2009 y sigue la evolución de su programa principalmente mediante imágenes de satélite.

El tamaño del arsenal norcoreano sigue sin conocerse con certeza. En agosto, el ministro de Defensa de Corea del Sur citó estimaciones de centros privados de investigación que lo situaban entre 80 y 120 ojivas, aunque avisó de que esas cifras no podían confirmarse oficialmente. El país ha realizado seis ensayos nucleares desde 2006; el último y más potente tuvo lugar en 2017.

Rafael Grossi, director de la OIEAHELMUT FOHRINGER / APA / AFP

La oferta de Trump, sin respuesta pública

Las palabras de Kim llegan después de que no se concretara la reunión propuesta por Donald Trump durante su visita a China la semana pasada, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pionyang no respondió públicamente a la oferta del presidente estadounidense.

Trump ha rechazado que esa falta de encuentro suponga un desaire. En una entrevista con el New York Post, aseguró que "no era realmente el momento adecuado" por su apretada agenda. También afirmó que podría reanudar el intercambio de cartas que mantuvo con Kim durante su primer mandato, aunque reconoció que no se habían escrito recientemente.

Desde el fracaso de las negociaciones con Trump en 2019, Kim ha acelerado el desarrollo de sus fuerzas nucleares y ha estrechado significativamente sus vínculos con Moscú y Pekín. Aunque ha dejado abierta la posibilidad de volver a conversar con Washington, ha condicionado ese regreso al abandono de lo que denomina su "política hostil" y a que Estados Unidos acepte la condición de Corea del Norte como país poseedor de armas nucleares.