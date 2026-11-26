La casualidad juega un papel decisivo en muchos descubrimientos científicos. En febrero de 2023, el catedrático de Prehistoria de la UNED, Sergio Ripoll López estaba supervisando unos éxamenes, en un descanso sale a pasear por los alrededores, en pleno Palmeral de Elche y le llama la atención una pequeña piedra caliza con unas extrañas incisiones. Como especialista en arte paleolítico piensa que podrían ser grabados prehistóricos, pero el entorno urbano le hace descartar esa posibilidad.

Horas más tarde, regresa al mismo lugar y la luz rasante del atardecer le permite distinguir con mayor claridad varias figuras de caballos y una cabra. Aunque parezca increíble, tiene entre manos una pieza de arte paleolítico. Comparte el hallazgo con Manuel García Rodríguez, geólogo y colaborador habitual del Laboratorio de Estudios Paleolíticos, que estaba en el mismo tibunal de éxamenes. En los días siguientes, Ripoll localiza otras ocho piezas decoradas.

Un año después, en febrero de 2024, la historia se repite. El profesor de Prehistoria de la UNED, Francisco Javier Muñoz Ibañez, es destinado por sorteo al tribunal de exámenes de Elche. Durante su estancia encuentra otras dos piezas con grabados. Al principio, no daba crédito a que en pleno Palmeral de Elche pudiera haber arte paleolítico, “pero al ver las decoraciones de las plaquetas era innegable su autoría paleolítica” recuerda el investigador.

Alrededores del aula magna de la UNED en Elche.UNED

Investigación publicada

“Cuando encontramos nuevas evidencias que nos ayudan a reconstruir las formas de vida de nuestros más remotos antepasados siempre sentimos cierta emoción, nerviosismo y orgullo profesional; aunque, en mi caso particular, estos sentimientos siempre se magnifican en el caso de descubrimientos relacionados con el arte prehistórico”, rememora Muñoz Ibañez.

El resultado de aquel descubrimiento se publica ahora en Journal of Anthropological and Archaeological Sciences y documenta las primeras evidencias de arte mueble solutrense en el sur de la provincia de Alicante. El artículo de investigación firmado por Sergio Ripoll López, Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Vicente Expósito Gil, José Luis García Sánchez y Francisco Escudero Galante, cubre un vacío geográfico en el conocimiento del arte paleolítico de la vertiente mediterránea de la península ibérica.

Las once piezas son pequeños cantos y plaquetas de caliza de entre 7,4 y 14,9 centímetros de longitud. Sobre sus superficies, los investigadores han identificado un total de 361 representaciones, entre las que predominan ampliamente las figuras de caballos, seguidas de cabras, ciervas y uros, además de distintos signos y grupos de líneas.

Primeras plaquetas encontradas en el Palmeral de Elche.UNED

Caballos, cabras y uros

El arte mueble, a diferencia del arte rupestre, que se realiza sobre las paredes de cuevas, abrigos o superficies rocosas, tiene como soporte objetos móviles, como pequeñas piezas de piedra, hueso o asta. El conjunto ilicitano es singular por “el gran número de figuras presentes en cada plaqueta y por que también aparezcan dibujos en sus laterales. Lo más habitual es encontrar una, dos o tres representaciones y no esta superposición de elementos, que es más propia del arte rupestre que del arte mueble”, explica Muñoz Ibáñez.

La localización de las piezas constituye una importante aportación al conocimiento de la distribución geográfica del arte paleolítico peninsular. “Era muy extraño que en Valencia, norte de Alicante y Murcia sí las hubiera y que en esta región no se hubieran descubierto”, señala el investigador.

Identificar las figuras ha requerido un minucioso trabajo de análisis. Los surcos de los grabados presentan, en su mayoría, una anchura y una profundidad inferiores a un milímetro, y las representaciones aparecen frecuentemente superpuestas y orientadas en distintas direcciones.

El equipo ha combinado la observación directa de las piedras con fotos de alta resolución con iluminación rasante, escaneado tridimensional y técnicas de tratamiento digital de imágenes. La combinación de estas tecnologías ha permitido individualizar las figuras, analizar sus características y, en algunas, establecer el orden en el que fueron realizadas.

Dos artistas diferentes

La investigación ha permitido reconocer los rasgos estilísticos de quienes grabaron aquellas piedras hace miles de años. La identificación de dos formas peculiares de representar los ojos de los caballos apuntan a dos posibles artistas: el Maestro de los Ojos Grandes y el Maestro de los Ojos de Perdiz.

En el primer caso, los ojos aparecen representados con un tamaño desproporcionado respecto al resto de la cabeza del animal, llegando en algunas figuras a duplicar o triplicar sus dimensiones habituales. Algo presente en 70 representaciones de caballos.

En otras siete figuras, los ojos, también de gran tamaño, aparecen rodeados por un segundo círculo concéntrico, similar a los ojos de perdiz y que podría reflejar una diferencia de coloración del pelaje alrededor del ojo del animal. La superposición de los grabados ha permitido observar que, cuando ambas representaciones coinciden en una misma superficie, los ojos de perdiz se sitúan por encima de los ojos grandes.

Ojos grandes y de perdiz

“En el arte paleolítico es muy difícil asociar la autoría concreta a un tipo de representación”, explica Muñoz Ibáñez, quien considera que estas convenciones en la representación de los ojos de los équidos reflejan la participación de, al menos dos individuos, en la decoración de las plaquetas. “No podemos saber si eran hombres, mujeres o niños”.

Estas singularidades aportan también información sobre la evolución de las formas de representación artística durante el Paleolítico. Los ojos grandes y los ojos de perdiz podrían constituir ejemplos tempranos de convenciones gráficas destinadas a reflejar las características del pelaje de los animales, que serían mucho más habituales durante el Magdaleniense, varios miles de años después.

El análisis de la orientación de las figuras ha permitido asimismo plantear hipótesis sobre la lateralidad de sus autores. Algo más del 55% de los animales representados orientan su cabeza hacia la izquierda, mientras que el resto lo hace hacia la derecha. A partir de estudios sobre la relación entre la mano dominante y la dirección en la que se dibujan los cuadrúpedos, los investigadores consideran que en las piezas pudieron intervenir tanto artistas diestros como zurdos.

Pieza paleolítica hallada en Elche.UNED

Un yacimiento bajo el Palmeral

El hecho de que las piezas hayan sido recuperadas en superficie, en un terreno alterado por construcciones modernas y fuera de su contexto arqueológico original, impide establecer su antigüedad a partir de los estratos en los que fueron depositadas. Para situarlas cronológicamente, se han comparado sus características estilísticas con las de otros conjuntos bien documentados.

Uno de los principales indicadores es la crinera en escalón, una forma característica de representar la crin y la oreja de los caballos que permite vincular las figuras con el Solutrense. Otros rasgos estilísticos y el análisis de las superposiciones permiten situar el conjunto unos 20.000 años antes del presente, en el Paleolítico superior.

El descubrimiento plantea ahora una nueva incógnita: ¿Se conservan bajo el Palmeral de Elche restos del asentamiento del que proceden estas piezas?Muñoz Ibáñez recuerda que, antes de la llegada de los andalusíes en el siglo X, no se produjo una alteración humana masiva y estructurada, por lo que, de haber existido niveles de ocupación paleolítica, estos podrían haberse conservado.

Proyecto inesperado

Para tratar de responder a esta pregunta, los investigadores han puesto en marcha el proyecto UNEDXPECTED, un juega de palabras con el nombre de la universidad y el término inglés unexpected (inesperado), en alusión a las circunstancias del hallazgo.

El equipo contempla usar tecnologías como el georradar para localizar zonas en las que los sedimentos permanezcan intactos y en las que puedan realizarse futuros sondeos y excavaciones arqueológicas. Los investigadores plantean, además, la posibilidad de desarrollar un proyecto de arqueología participativa que permita a los estudiantes de la UNED Elche formarse en técnicas de excavación y en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al estudio del arte prehistórico.

“Nuestra intención en un futuro es pedir un permiso de prospección para poder determinar si el yacimiento arqueológico que contenía estas plaquetas se ha conservado, al menos parcialmente”, concluye Muñoz Ibáñez, convencido de que, si se confirma su existencia, aparecerán muchas más piezas. De ser así, lo que comenzó como un paseo durante un descanso en un examen podría convertirse en un nuevo capítulo de la prehistoria del Mediterráneo peninsular.