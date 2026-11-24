El III Foro de PistaDica 2026, el foro internacional de innovación del pistacho, llega a Toledo. Un espacio de encuentro en el que se debatirá sobre la producción, la transformación, las oportunidades de mercado, así como la innovación en el sector. En el evento han participado más de 500 profesionales: más de 200 empresas y cerca de 200 productores del fruto seco.

Diferentes stands de empresas productoras de pistacho participantes en el III Foro de PistaDica 2026RTVE.es

Retos e innovación

Uno de los retos que hay que afrontar, señala Ernesto Tardío, CEO de Solagro, es que Castilla-La Mancha produce el 80% del pistacho nacional. Sin embargo, la mayor parte se exporta a granel a Centroeuropa. Por ello, "aumentar el valor añadido con productos de segundo nivel como la pasta o harinas es un campo que todavía está por desarrollar", dice.

Además, la región avanza para la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) del pistacho, del que es cuarta región productora del mundo con 70.000 hectáreas, y tras haber creado una Interprofesional de este cultivo para regular las acciones del sector. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural, Julián Martínez Lizán, ha resaltado al respecto que se quiere generar una marca de calidad que se integre dentro de 'Campo y Alma' con esa IGP. Además, ha apuntado que ya se han hecho las caracterizaciones del pistacho y se trabaja en un pliego de condiciones que está "en fase de consulta".

Cartel con soluciones para las plantas de procesado del pistacho y frutos secosRTVE.es

Evolución e incremento del cultivo de pistacho en C-LM

Un cultivo que desde 2012 no deja de crecer. La región abarca 70.000 de las más de 90.000 hectáreas de pistacho que se cultivan en España. Cuenta con 18.000 toneladas de producción, lo que la posiciona como la primera productora de pistachos a nivel nacional y la cuarta a nivel mundial.

En el Foro también ha participado el Alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha puesto en valor que el pistacho es un "producto que ha crecido de manera muy importante en los últimos años". Por ello, apunta, era necesario celebrar este evento en la capital castellanomanchega. Una ciudad "de congresos, abierta a recibir a congresistas y que aspira a convertirse en la mejor ciudad para celebrar ferias, congresos y eventos". En definitiva, un espacio, en el que habrá tiempo para realizar propuestas para la mejora del campo y debatir sobre el futuro del pistacho.