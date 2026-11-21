La compañía El Aedo Teatro ha denunciado este sábado que el Ayuntamiento de Pinto (PP) ha eliminado cinco espectáculos, entre ellos una obra del dramaturgo Federico García Lorca, "susceptibles de tener tintes ideológicos" de la programación del Teatro Francisco Rabal de la localidad madrileña. La denuncia ha entrado en campaña electoral y ha surtido indignación en la izquierda, mientras que el consistorio niega que exista "censura" y defiende que la programación teatral para 2027 no estaba cerrada.

En un comunicado, la compañía de teatro denuncia que, mientras en 2027 se celebrará el centenario de la Generación del 27, "una de las generaciones más extraordinarias de nuestra literatura", y se volverá a homenajear y reivindicar a Lorca, "se censura un espectáculo que lleva su nombre y que nace precisamente del deseo de mantener viva su poesía". Esto, dice, es "una contradicción cultural" profunda.

Se refiere a la representación de "Poeta Perdido en Nueva York", inspirada en poemas y cartas del poeta granadino. La productora expresa así la "profunda preocupación" ante la decisión de la Concejalía de Cultura de Pinto de ese y otros cuatro montajes: "El hijo de la cómica", monólogo de José Sacristán; "Libres", una obra feminista de Teatro del Barrio; "El verdugo", de El espejo negro; y "La Reina Brava", de Las niñas de Cádiz.

Respecto a la obra de Lorca, recuerda que ha sido representada en escenarios de toda España y Europa, "que ha encontrado a su público dentro y fuera de nuestras fronteras y que este año ha recibido el Premio Max a Mejor Diseño de Producción".

La compañía asocia la "censura" al éxito de 'La bola negra'

"Lorca no puede convertirse en una figura cómoda, en un nombre que se celebra en los discursos y en los aniversarios, pero cuya obra se aparta cuando deja de resultar conveniente. Su legado no es decorativo", manifiesta el texto.

Recuerda que el teatro en cuestión ya ha programado previamente otras obras de Lorca, como "Poncia", de Lolita Flores.

"Entendemos que, realmente, el problema no es Lorca. Entendemos que les da miedo asistir al momento histórico que estamos viviendo: "La bola negra" llena cines; nuestro Lorca y otros espectáculos similares, llenan teatros cada día. El público de hoy quiere saber, quiere pensar y quiere hacerse preguntas. Algo profundamente incómodo para quien apuesta por la censura".

Con todo, la productora muestra su preocupación por "que alguien con poder haya decidido que nuestras obras son peligrosas y que, por tanto, el público no debe tener la oportunidad de verlas". También, que un responsable público pueda la programación "en función de sus convicciones ideológicas", así como "el precedente que se establece y, sobre todo, las consecuencias que esta decisión puede tener para el conjunto de los creadores".

Según El Aedo Teatro, las propuestas eliminadas "ya contaban con fechas reservadas y condiciones económicas pactadas", pero considera que el Ayuntamiento ha decidido que "no deben llegar a los espectadores por motivos ideológicos". Y avisa: "Un teatro público no pertenece a quien gobierna. Pertenece a la ciudadanía. Y su programación debe garantizar la pluralidad, la libertad artística y el acceso a propuestas diversas, también a aquellas que incomodan o cuestionan determinadas ideas".

Con todo, la compañía pide explicaciones públicas sobre esta decisión y reclama su revisión. Y recuerda que otros ayuntamientos del PP en la Comunidad de Madrid han representado previamente las obras de Lorca sin incidentes: "En los dos años que llevamos girando, nunca hemos encontrado obstáculo alguno hasta ahora".

"Lorca es de todos; de unos y de otros. De todas las personas que quieran oír sus palabras. No queremos que nadie decida quién debe oírlas. No queremos que nadie decida qué podemos ver. No queremos que nadie decida qué debemos pensar", concluye el texto.

El Ayuntamiento niega haber cancelado las obras: "No estaban programadas"

Por su parte, el Ayuntamiento de Pinto ha emitido una nota aclarando que "no se ha cancelado ninguna obra de teatro" ya que las referidas producciones "no estaban contratadas ni programadas, al igual que el resto de obras de teatro y actuaciones de 2027". La programación anual, subraya, "se encuentra en fase de estudio". Y anuncia que se reserva el derecho a emprender acciones legales.

Además, defiende que el consistorio "no ha censurado nunca ninguna obra de teatro ni a ningún autor" y sobre Lorca recuerda que la reapertura del Teatro Francisco Rabal realizada en 2026, "se hizo con Poncia, personaje de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que también fue protagonista del Ciclo de Música Sacra del año 2024, recuperado esta legislatura tras ocho años sin celebrarse". Asimismo, insiste, la Feria del Libro del año 2027 versará sobre Lorca y los autores de la Generación del 27, coincidiendo con su centenario.

El Ayuntamiento ha dicho haber contactado con todas las productoras de las mencionadas representaciones teatrales para mantener una reunión urgente, "valorar la inclusión de estas u otras obras en la programación anual y conocer el origen de estas falsas acusaciones". Insisten, una vez más, en que "no estaban contratadas ni programadas, pues la programación de 2027 aún está abierta a su contratación".

Y concluye: "Ante la difusión de estas calumnias interesadas que afectan a la imagen del Ayuntamiento de Pinto, este Consistorio se reserva todas las acciones pertinentes para defender su honorabilidad".

Por su parte, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha prometido que el gobierno regional programará las cinco funciones mencionadas en la red de teatros de la Comunidad si finalmente el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace.

"La industria cultural, las empresas y los profesionales de la Cultura merecen certezas y seguridad", ha asegurado en una publicación en X acompañada de una imagen de la producción "Poeta Perdido en Nueva York".

Sánchez: "La censura se vence con más democracia"

La polémica se ha trasladado a la campaña electoral de las generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en sus redes sociales que "Lorca murió asesinado hace 90 años y aún así le siguen censurando", tras lo que ha añadido: "La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia".

Le ha respondido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha dicho que "es mentira" y que "no se censura nada". "Pero Sánchez sin el comodín de Franco no es nadie. Tratan a sus votantes como borregos", ha comentado en X.

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (PSOE), ha abogado este sábado por "pegar un zurdazo a la motosierra" el próximo 29 de noviembre, tras cancelar el Ayuntamiento de Pinto (Madrid) cinco obras de teatro sobre Lorca, mujeres anarquistas o el monólogo de José Sacristán.

López se ha pronunciado así ante la prensa antes de participar en un mitin en Candeleda (Ávila): "Esta es la España que no tiene sentido en pleno siglo XXI".