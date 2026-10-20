Vox veta las ayudas al cine en Castilla y León para películas "que impliquen adoctrinamiento ideológico"

El Gobierno de Castilla y León ha vetado las ayudas para la producción y distribución en esta comunidad autónoma de películas, de ficción y documentales y episodios piloto de series de animación "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Así lo recoge la orden del Consejo de Gobierno, según ha adelantado este martes eldiario.es, en la orden con las condiciones de las ayudas aprobadas a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, responsabilidad de Alberto Díaz Pico (Vox) quien asumió la responsabilidad como consejero el pasado mes de junio tras el acuerdo alcanzado con el PP para formar Gobierno.

Fragmento de la orden de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León que veta las ayudas al cine que "implique adoctrinamiento ideológico". RTVE

La orden que recoge estas ayudas, publicada en la sede electrónica del Gobierno autonómico, dice que el beneficiario de estas ayudas "deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

De acuerdo con el texto de la orden, se trata de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y episodios pilotos de series de animación y de televisión, "con la finalidad de contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual en la Comunidad de Castilla y León.

Sin embargo, el texto no especifica con qué criterios se decidirá si las producciones audiovisuales incluyen "adoctrinamiento ideológico" o "propaganda partidista".