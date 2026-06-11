Mañueco tomará posesión este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de Vox
- Rajoy y los presidentes de Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria le arroparán
- La toma de posesión comienza a las 12.00 horas en el hemiciclo del edificio de las Cortes
El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recién investido con el apoyo de su formación, el PP, y de Vox, toma posesión de su cargo este jueves, para su tercer mandato en un acto en el que estará arropado por el expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y los presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria, entre otros representantes institucionales.
La toma de posesión de Mañueco como presidente dará comienzo a las 12:00 horas en el hemiciclo, el mismo escenario que eligió para este acto en 2029 y 2022. Después, está previsto que se apruebe el decreto de reestructuración de este nuevo Ejecutivo, el segundo que van a formar PP y Vox con dos vicepresidencias.
Vox se va va hacer cargo de la primera vicepresidencia y de tres carteras en este Ejecutivo de coalición: las de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Cultura, Turismo, Deporte y Desregulación, y la de Familia y Ayudas Sociales. Mientras que el PP se hará cargo de la segunda vicepresidencia y de siete consejerías.
Rajoy y otros presidentes autonómicos arroparán a Mañueco
Además del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ya arropó a Mañueco en su acto de toma de posesión de 2022, también estará presente en el acto la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.
A ellos se sumarán el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; el de Aragón, Jorge Azcón —que también ha llegado a un acuerdo con Vox —; el de Asturias, Adrián Barbón; la de Extremadura, María Guardiola, y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, son algunos de los homólogos de Mañueco que han confirmado su asistencia a la toma de posesión.
Mañueco estará acompañado también por expresidentes de la Junta de Castilla y León, de las Cortes, alcaldes, presidentes de diputaciones y algún representante del Gobierno central, entre otras autoridades.