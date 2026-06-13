Mañueco da tres consejerías a Vox y nombra a Pollán vicepresidente y responsable de Desregulación y Familia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer este sábado los 12 miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox. Así, otorga al partido de Santiago Abascal tres consejerías y la Vicepresidencia primera, que será para el expresidente de las Cortes autonómicas Carlos Pollán, quien también asume las competencias en Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Tras jurar su cargo el jueves, Mañueco ha anunciado cinco caras nuevas en su Ejecutivo. Tres de ellas vienen de Vox. Aparte de Pollán, el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, será consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Alberto Díaz Pico, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Las otras dos son del PP: María Pardo como consejera de Educación y Cristina Sanchidrián frente a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

En total, son ocho hombres en el Ejecutivo y cuatro mujeres, entre las que se encuentra la 'popular' Isabel Blanco como vicepresidenta segunda sin cartera y con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Respecto a los que se mantienen, el palentino Carlos Fernández Carriedo retiene la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Las áreas de los 'populares' se completan con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, y la consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería, ahora en manos de Vox.

Todos ellos tomarán posesión en un acto que tendrá lugar el próximo lunes, 15 de junio a las 10.30 horas en la sede de la Presidencia de la Junta, tras lo que se celebrará el primer Consejo de Gobierno para "empezar a trabajar desde el primer minuto".

Los consejeros que salen Con respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia, han salido del Ejecutivo autonómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por León y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo. Con esta composición del Gobierno la presencia femenina la incorporan los 'populares' que son quienes suman cuatro mujeres al Gobierno, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.