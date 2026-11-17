Este martes, 17 de noviembre, se desarrolla en toda la región de Castilla-La Mancha el día de vacunación contra la gripe sin cita previa. Se trata de una jornada especial, promovida por el Gobierno regional, donde se habilitan centros para facilitar y promover la inmunización.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ciudadanía un total de 20 centros de vacunación. A las 9.00 horas ha arrancado una jornada que se extiende hasta las 20.00 horas.

Con estas iniciativas, el SESCAM busca facilitar a la ciudadanía el acceso a la vacunación para promover la inmunización, todo ello con un doble objetivo: reducir el riesgo de contraer enfermedades y proteger a las personas más vulnerables.

El Director General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres, ha acudido al Centro de Salud Buenavista de Toledo para valorar esta jornada en particular y la campaña de vacunación en general:

“En este mes y medio que llevamos de campaña, hemos puesto 360.000 vacunas. Es una parte importante de vacunación, pero como el pico de gripe vendrá en Navidad, hemos habilitado 20 puntos de vacunación en toda la Comunidad para que los ciudadanos, sin cita previa, acudan a vacunarse”. “Es importante que, en esta campaña, se vacune el máximo número posible de personas para amortiguar el impacto que tiene la gripe. Cuanta más gente, mejor, porque así protegemos, no solo nuestra vida, sino también las de las personas que tenemos a nuestro alrededor”.

Torres ha facilitado las cifras de vacunación: “En la población mayor de 60 años tenemos, aproximadamente, un 44% de vacunados; en niños de entre seis meses y dos años, un 48%; y en niños de entre cinco y siete años tenemos un 38%”. Por ello, ha instado en “mejorar estas cifras de vacunación para proteger a la población”. A su vez, ha confirmado que, ante la alta posibilidad de contar con el pico de gripe durante las fechas navideñas, habrá más días de vacunación sin cita previa.

Preguntado por la tasa de gripe, Torres ha indicado que “en Atención Primaria detectamos unos 640 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos por encima de la media española. Esto significa que llegaremos antes al pico y disminuiremos antes el número de casos”.

El covid, presente en la campaña de vacunación

El Director General de Salud Pública ha insistido también en la trascendencia de vacunarse contra el covid, que está teniendo un importante impacto en la población, sobre todo en los mayores de 70 años y en las personas con enfermedades crónicas que están en situación de vulnerabilidad. “No son muy altos, pero sí estamos teniendo más casos de hospitalización por covid, que afecta a una población por encima de 70 años y que, si no se vacunan, pueden ser más accesibles a que se produzca alguna complicación. Están apareciendo más casos que el año anterior. El covid no es estacional, puede aparecer en cualquier mes del año”, ha recalcado.