Oskar Matute lidera la lista de EH Bildu para defender el soberanismo vasco en Madrid

Lugar y fecha de nacimiento. San Vicente de Barakaldo (Vizcaya), 5 de octubre de 1972. Formación. Diplomado en Ciencias empresariales por la Universidad del País Vasco. Años en política. Diputado del Parlamento Vasco con Ezker Batua (2002-2009) y EH Bildu (2012-2016); diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados con EH Bildu (2016-2026). Portavoz de Alternatiba desde 2009.

Oskar Matute García de Jalón (Barakaldo, 1972) llega a las elecciones generales del 29-N como la gran apuesta de un EH Bildu en ascenso y con las encuestas a su favor. Con un perfil reivindicativo y autodefinido como insumiso y pacifista, es uno de los referentes del partido a nivel nacional y sigue los pasos de la hasta ahora portavoz del partido en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha decidido no presentarse como candidata tras tres legislaturas.

Continúa así una andadura fuera de Euskadi que arrancó en 2016, cuando dio el salto al Congreso de los Diputados. Llegó como un desconocido para el público general, pero no tardó en ganar peso político a través de sus intervenciones en los debates parlamentarios en materia económica y laboral, con una retórica pausada pero no por ello menos combativa y afilada, especialmente con la derecha. Tanto es así que ha ejercido como portavoz adjunto del partido y en diversas comisiones parlamentarias, como las de Vivienda, Transición Ecológica o Trabajo, y representó a EH Bildu en el debate electoral a siete que organizó RTVE en 2023.

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De cara a la nueva legislatura, tiene como objetivo mantener la tendencia al alza que las encuestas pronostican para EH Bildu, que podría romper techo y sorpasar al PNV, además de ser decisivo para impulsar la mayoría plurinacional y progresista en el Congreso frente a la derecha. Aun sabiéndose pieza clave para una reedición de la coalición del PSOE y los partidos de izquierdas, Matute ha avanzado que no pedirán "nada a cambio" de su apoyo en la investidura si eso evita un gobierno PP-Vox. "Lo hacemos gratis et amore", aseguró en Nueva Economía Fórum el pasado 9 de noviembre.

Asimismo, ha puesto el foco en resolver problemas sociales, especialmente la "emergencia habitacional". El partido que lidera Arnaldo Otegi respaldó los dos reales decretos de vivienda que presentó el Gobierno, pese a considerarlos insuficientes. Matute definió las medidas como un "decreto de emergencia" que no servían para resolver los problemas estructurales, pero que ofrecían un "punto de partida" y un escudo para proteger a las familias ante la "situación inmediata". "Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo político a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo", expuso el candidato.

Todo ello sin perder de vista las reivindicaciones soberanistas, como un nuevo estatus político acordado para Euskadi ante un Estatuto de Gernika que en EH Bildu consideran "incumplido y estratégicamente lastrado". Para los abertzales, la ciudadanía vasca continúa siendo una prioridad, motivo por el cual han preferido ir por su cuenta en las listas del Congreso y marcar distancia con el proyecto de unión de las izquierdas que impulsó el candidato de ERC, Gabriel Rufián, a principios de este año, pese a la buena sintonía y a sus alianzas para ir en coalición en el Senado. En ese sentido, Matute ha recalcado en varias ocasiones que su formación ya supone la unidad de acción y estrategia soberanista de la izquierda en el País Vasco.

El vizcaíno destaca también por su férrea defensa de la movilización ciudadana, un recurso que considera esencial para construir un "contrapoder de abajo hacia arriba". No en vano, Matute arrancó su trayectoria política en los movimientos de insumisión militar y como miembro de Elkarri, el movimiento social y pacifista que instaba a una solución dialogada del conflicto vasco. De hecho, ha reivindicado de manera pública su rechazo a la violencia, especialmente ante los habituales dardos del PP y Vox vinculando a EH Bildu con la ya extinta banda terrorista ETA.

Posteriormente, Matute ejerció como diputado en el Parlamento Vasco entre 2002 y 2009 con Ezker Batua (EB), marca de Izquierda Unida en Euskadi. Regresó tres años después, esta vez bajo las siglas de EH Bildu y tras dejar EB para participar en la fundación del partido soberanista Alternatiba, del que ha sido portavoz desde 2009. A ello se suma su experiencia sindicalista como miembro de Comisiones Obreras (CCOO) y su participación en Viento Sur, una fundación centrada en la lucha contra el capitalismo en la que se integran diferentes corrientes alternativas de izquierda.

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