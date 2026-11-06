El azafrán puede ser una alternativa a la viña, pero exige un tratamiento minucioso

Lo llaman el oro rojo, quizás por su escasez. Un terreno de media hectárea, apenas está salpicado por unas cuantas plantas en flor. De cada una de ellas, solo se conservan las tres hebras de su interior.

Empiezan a florecer entre octubre y noviembre, este año se ha retrasado por las altas temperaturas Leticia Zorzano, productora de azafrán en La Rioja

Azafrán deshidratadoJOSÉ LUIS ELGUEA

De la perfumería a la cocina

El azafrán tiene múltiples propiedades y usos. En perfumería, ayuda a alcanzar el título de artículo de lujo, pero la cocina es su mejor aliada. Puede ser el ingrediente principal de una infusión o la especia que lo cambia todo en un guiso.

Es un artículo de lujo muy económico; una cajita te dura un año y solo tres hebras potencian un guiso entero Leticia Zorzano, productora de azafrán en La Rioja

Plantación de azafránJOSÉ LUIS ELGUEA

Un artículo de lujo

Su precio está estrechamente ligado a la producción. Media hectárea de plantación puede dar en torno a dos kilos de azafrán una vez seco. Si todo va bien. Esta temporada se ha retrasado, por lo que habrá que ver si se alcanza la cosecha prevista. El calor no es su único enemigo; pequeñas aves buscan entre sus pétalos un jugoso bocado que en ocasiones echa a perder las hebras. Y los roedores; las plagas atacan a los bulbos bajo tierra. En cultivos ecológicos como este, no se combaten con químicos sino con una dedicación constante y minuciosa...