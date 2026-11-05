Localizan en Portugal a dos hijos de la detenida en Badajoz por compraventa de menores

Dos niños, hijos de la mujer detenida en la provincia de Badajoz por su presunta vinculación con una red de compraventa de menores, han sido localizados en Portugal y ya se encuentran en centros lusos de acogida y tutela.

La mujer, que fue arrestada este miércoles en la localidad pacense de Montijo, permanece detenida en dependencias policiales junto a otras tres personas, todas ellas relacionadas con este delito, ha explicado este jueves la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, antes de participar en un acto en Puebla de la Calzada (Badajoz).

Las otras dos personas detenidas en la operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a la colaboración de Guardia Nacional Republicana de Portugal, han sido puestas en libertad.

En los registros domiciliarios llevados a cabo en las viviendas de Montijo, Badajoz y Linares (Jaén), los efectivos policiales se han incautado de una escopeta, que fue robada en Almendralejo (Badajoz), en 2017, y un arma con cañones recortados.

La investigación, que sigue abierta, apunta a que estas personas son presuntas autoras de los delitos de tráfico de menores, grupo criminal, abandono de menores, simulación de delitos, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos.

Posible venta de hasta cuatro hijos

Preguntada si esta mujer, en situación de vulnerabilidad, era forzada por el grupo ahora investigado a "tener hijos para venderlos", la delegada del Gobierno ha apuntado que esta cuestión, así como otras, son "materia de investigación".

Sobre si las pesquisas apuntan a otras localizaciones de más menores, pues algunas fuentes policiales apuntaban la posible venta de hasta cuatro hijos, Macías ha eludido facilitar más datos al tratarse de un tema de especial sensibilidad, por lo que ha pedido "prudencia".