Tropas alemanas en Polonia: ni es una invasión ni están favoreciendo un golpe de Estado

En el contexto del pulso por el control del Tribunal Constitucional en Polonia, que ha desatado una crisis institucional entre el presidente y el primer ministro, en redes sociales afirman que la Unión Europea ha llevado tropas a Polonia para favorecer un golpe de Estado. Otras publicaciones aseguran que Alemania está invadiendo Polonia. Es falso. Ambos países participan desde hace tiempo en operaciones conjuntas ante la amenaza rusa y el embajador alemán en Polonia asegura que la presencia actual de militares alemanes se debe a las celebraciones por el aniversario de su Ejército.

Telediario Fin de Semana El control del Tribunal Constitucional desencadena una crisis institucional en Polonia Se agrava la crisis en Polonia por el control del Tribunal Constitucional, con protestas frente a la sede tras la suspensión de su presidente. Ver ahora

"Los polacos EXIGEN una respuesta: ¿QUÉ HACE EL EJÉRCITO ALEMÁN EN VARSOVIA en un momento en que el gobierno está llevando a cabo un #GolpeDeEstado", leemos en un mensaje en polaco en X el 5 de noviembre. Ese mismo día, otras publicaciones en neerlandés afirman: "Alemania invade Polonia y los medios callan", "Alemania está invadiendo Polonia otra vez, ¿cuándo vimos eso antes?". Comparten un mensaje del diputado polaco del partido de extrema derecha Nueva Esperanza, Konrad Berkowicz que publica una imagen de un militar y de un vehículo del Ejército alemán junto al siguiente texto: "Por desgracia, esto no es Alemania. Es Varsovia, y la Bundeswehr (el Ejército alemán) está en sus calles. Donald Tusk ha traído aquí refuerzos desde Alemania. Bruselas, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, ha enviado tropas a Polonia". En la misma línea se manifiesta el diputado polaco del partido Ley y Justicia (PiS) Dariusz Matecki.

Ni es una invasión ni están favoreciendo un golpe de Estado

Las imágenes de tropas alemanas en Polonia no indican una invasión ni que estén favoreciendo un supuesto golpe de Estado. El Embajador alemán en Polonia, Miguel Berger, ha publicado un comunicado en X en polaco explicando los motivos de la presencia de militares en el país. Dice que la Embajada de Alemania está conmemorando el 71º aniversario de la Bundeswehr (fundada en 1955), el Ejército germano, y hay una exposición dedicada al 70º aniversario de sus fuerzas aéreas, "que se celebra en todas las misiones diplomáticas alemanas en el extranjero". "La presencia actual tiene un carácter estrictamente ceremonial y de coordinación en el marco de las mencionadas celebraciones. Cualquier desinformación que sugiera la participación de Alemania en asuntos internos de Polonia o que insinúe el uso de aliados para fines propios será firmemente rechazada", añade el comunicado.

Además, el embajador alemán menciona "la presencia reiterada de fuerzas alemanas en Polonia" y dice que hay una "cooperación militar continua e integral". En concreto, se refiere a misiones de vigilancia aérea en las ciudades de Malbork y Mińsk Mazowiecki, "enviando aviones de combate Eurofighter y desplegando sistemas Patriot para proteger el espacio aéreo polaco" y dice que "unidades de ingeniería alemanas operarán también en la región de los lagos de Masuria, en la frontera con Rusia, para apoyar la construcción oportuna del 'Escudo Oriental'".

La iniciativa 'Escudo Oriental' como respuesta a la amenaza rusa

Desde junio de 2026, los militares alemanes participan en esta iniciativa llamada 'Escudo Oriental' a petición de Polonia y en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Medios internacionales han informado sobre la operación en los últimos meses. En la página web del Bundeswehr (las Fuerzas Armadas de Alemania) explican que, tras la invasión rusa de Ucrania, Polonia decidió en 2024 ampliar sus fortificaciones y proteger su frontera. El contingente alemán está compuesto principalmente por ingenieros del Ejército alemán y personal de apoyo y, según el propio ejército alemán, su misión consiste en construir zanjas antitanque, barreras de alambre de púas y obstáculos antitanque, junto a las fuerzas polacas.

Tras la invasión rusa de Ucrania, el ejército alemán ha estado desplegado en Polonia en varias ocasiones. Por ejemplo, entre enero y diciembre de 2023, las Fuerzas Armadas alemanas apoyaron las medidas defensivas de la OTAN en Europa oriental, central y sudoriental, concretamente en Polonia y los soldados de la Bundeswehr contribuyeron a la protección del espacio aéreo polaco mediante el sistema de misiles Patriot.

En 2025, las Fuerzas Armadas alemanas volvieron a desplegar dos sistemas de defensa aérea Patriot con aproximadamente 200 soldados cerca de la ciudad de Rzeszów, en el sureste de Polonia. Ese mismo año, cinco cazas Eurofighter alemanes estuvieron estacionados en Polonia como parte de la misión de Vigilancia Aérea Reforzada del Norte de la OTAN. Y, en junio de este año, Alemania ha desplegado soldados en Polonia para ayudar a reforzar sus fronteras orientales.

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Choque entre el presidente y el primer ministro

Estos mensajes se difunden en el contexto de la crisis en Polonia por el control del Tribunal Constitucional.El presidente del país, el ultranacionalista Karol Nawrocki (del partido Ley y Justicia), ha acusado al primer ministro, el europeísta Donald Tusk (Coalición Cívica), de estar orquestando un golpe de Estado. Nawrocki se ha negado a nombrar a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento. La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció el viernes la destitución de la cúpula del Tribunal. La Policía rodeó el edificio de este organismo en Varsovia pero el presidente ordenó retirar el bloqueo y "restablecer el orden jurídico".