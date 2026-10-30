Los cuatro heridos más críticos del accidente de Urda mejoran mientras avanzan las identificaciones forenses

Dos días después del trágico accidente ferroviario de Urda, que ha dejado hasta ahora al menos 69 muertos, la investigación de lo ocurrido continúa mientras avanzan los trabajos de bomberos, Guardia Civil y efectivos de la UME en la zona cero de la tragedia. En cuanto a los heridos, medio centenar de personas siguen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid, de las que 15 están en unidades de cuidados intensivos. En las últimas horas, según datos oficiales, la situación ha mejorado para cuatro pacientes que estaban en situación "muy critica".

En el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía, donde se produjo el siniestro, la Guardia Civil ha reanudado a primera hora los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados, a la par que seguirá trabajando la unidad cinológica para tratar de localizar posibles restos biológicos de víctimas. También van a volver a la zona del siniestro la unidad de criminalística y de Policía Judicial, para seguir reuniendo pruebas para la investigación.

Los trabajos en el punto de la tragedia están avanzados aunque se desconoce cuando van a concluir, según ha confirmado la consejera y portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Esther Padilla, en declaraciones a La Hora de la 1. "Probablemente hoy ya se va a quedar bastante avanzado pero no estoy en disposición de decir vamos a terminar hoy o mañana por la mañana". La situación de los cuerpos que se han ido encontrando "es muy complicada".

Una delicada situación que se da mientras los seres queridos de las víctimas aguardan noticias. El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres, y de ellos se han realizado hasta ahora un total de 48 autopsias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). De esas personas, Padilla ha precisado que ya se han identificado a cinco: tres mujeres y dos hombres. "Las pruebas van siendo lentas. aunque a lo largo de hoy ya se van llamando a familias para que puedan venir a por sus resultados", ha remarcado.

Telediario 2 Más de 500 efectivos de diferentes cuerpos trabajan en la zona del accidente de tren de Urda Muchos acudieron en cuanto recibieron el aviso sin tiempo de imaginar la dimensión de lo que había ocurrido. Ver ahora

La situación de los heridos: Ya se ha dado de alta a 60 personas

Pese a la dureza de la situación, la portavoz del Ejecutivo regional ha valorado que se haya dado ya de alta a 60 de las personas que habían sido ingresadas, aunque siguen siendo 50 las que continúan hospitalizadas. De ellas, 15 están en la UCI, aunque la situación ha mejorado para cuatro pacientes que estaban en situación "muy critica" y hay "cierta esperanza de que puedan salir adelante todos".

Mientras, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente, y dos de esas personas han sido encontradas con vida.

Este viernes es el segundo día de luto oficial por las víctimas. Se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participe en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo. También se prevé que el ministro de Transportes, Oscar Puente, brinde una rueda de prensa en la sede de la cartera, en Madrid.