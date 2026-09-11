Cataluña celebra la diada con un mensaje unánime de las instituciones de "unidad" frente al "odio"

Cataluña celebra este viernes la diada que llega a su tercera edición bajo un Govern no independentista desde hace más de 10 años con un mensaje unánime de las instituciones de "unidad" frente al "odio". La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado el "contrapunto" a un mundo "que cierra fronteras, alimenta los miedos y confunde el bienestar colectivo con la acumulación individual", después de que el president, Salvador Illa, pidiera en su mensaje "unidad de país", donde "nadie es más catalán que nadie y donde el odio no tiene cabida".

En declaraciones tras la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, Paneque ha señalado que Cataluña se ha construido "con una identidad, con una manera de hacer y de ser, de acuerdo con los fundamentos de la democracia, la igualdad, la solidaridad, la defensa de la lengua catalana compartida y la cultura del trabajo bien hecho". Illa ha publicado un mensaje de celebración a través de las redes sociales en el que asegura que es "un buen día para compartir qué queremos ser y hacia dónde" quieren que avance Cataluña.

“La Diada és un motiu de celebració compartida i de merescuda alegria. Un gran dia per sentir-nos orgullosos de qui som i d’on venim. Però, sobretot, és un bon dia per compartir què volem ser i cap a on volem que avanci Catalunya.



Molt bona #Diada2026! pic.twitter.com/3PLZbTCkUF“ — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) September 11, 2026

Los actos institucionales del día oficial de la comunidad autónoma han empezado con la ofrenda floral ante el monumento que recuerda el lugar donde resultó herido Rafael Casanova, el 11 de septiembre de 1714 en la caída de Barcelona ante el ejército de Felipe V.

La jornada está marcada este año por la espera de los líderes del 'procés' de la aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo después de que Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera su aval en julio a la norma aprobada en el Congreso en 2024.

Se cumplen además 50 años desde que la celebración de la Diada se recuperó en Sant Boi de Llobregat, la primera tras la dictadura franquista y se convirtió en un espacio de reafirmación de la identidad catalana, en el que tienen voz las reivindicaciones políticas y ciudadanas en defensa de la cultura catalana, la lengua y el autogobierno.

Ofrendas, homenajes y manifestaciones La jornada ha arrancado con las tradicionales ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona, encabezadas por el Govern de Salvador Illa y en las que han participado instituciones como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, partidos como PSC, Junts, ERC y Comuns, además de entidades como la ANC y Òmnium Cultural. La portavoz del Govern ha destacado que Cataluña "es un país que quiere caminar solo, pero que a la vez no quiere estar aislado", en un mundo que en estos momentos "parece demasiado dominado por la inmediatez, por la confrontación y por la desconfianza, dialogar es una manera de defender la convivencia al estilo catalán". El presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), ha reivindicado Cataluña como una "tierra de acogida e integración" donde la "esperanza" ha sido más poderosa que "el miedo" en los últimos 300 años. "Cataluña es una nación que no pregunta a su gente de dónde viene, sino adónde queremos llegar juntos, en progreso, justicia y libertad", ha dicho tras la ofrenda floral junto al resto de miembros de la Mesa del Parlament. También el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha sumado a los mensajes de felicitación por la diada con un "recuerdo de los catalanes de ayer, con el compromiso con los catalanes de hoy y con la esperanza para los catalanes de mañana". “Amb el record dels catalans d'ahir, amb el compromís amb els catalans d'avui i amb l'esperança per als catalans de demà:

Molt bona Diada Nacional de Catalunya!

Visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/BrIl8YnzzK“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2026 También ha intervenido tras la ofrenda floral, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha defendido la "pluralidad" de una Cataluña y Barcelona "abiertas y cohesionadas" con capacidad de "agregar diversidad" y de construir un "futuro colectivo" frente a los discursos "que pretenden dividir".

Actos independentistas En paralelo, la CUP y sus juventudes han celebrado, un año más, el homenaje a Gustau Muñoz, un militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978. Òmnium Cultural celebra un acto político desde las 12:00 horas en Arc de Triomf, mientras que la plana mayor de ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza, intervendrá en un mitin a las 15:30 horas. Bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), la ANC organiza por la tarde la manifestación independentista de la Diada, con un formato descentralizado —en Barcelona, Girona y Amposta— y que, en la capital catalana, contará con dos columnas que confluirán en la plaza Catalunya.